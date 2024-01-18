Кто из чемпионов круче? Дьяченко и Постригай о соперниках, таланте и везении

Сколько зарабатывают олимпийские чемпионы и можно ли еще до старта деморализовать соперников

18 января 2024, 09:45, ИА Амител

Сразу два олимпийских чемпиона пришли в гости в "Переговорку" на amic.ru. Это Александр Дьяченко и Юрий Постригай – чемпионы на байдарке-двойке в Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. Спортсмены приезжали в Барнаул, чтобы поздравить с 11-летием алтайскую федерацию гребли. Наш регион – уникальный: здесь нет моря, но проводят международный этап Кубка мира по гребле, что может позволить себе не каждая страна. А еще только в 2022 году семь воспитанников краевой спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко получили звание мастеров спорта России. Беседуя со спортсменами, узнали, сколько зарабатывают олимпийские чемпионы, как технично еще до старта нейтрализовать соперника, какую роль играют везение и удача. И что важнее в спорте: талант или работа над собой.

Кто в "Переговорке":



Александр Игоревич Дьяченко

Чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне 2012 года на байдарке-двойке с Юрием Постригаем, чемпион Европы и мира, неоднократный победитель этапов Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса Приднестровской Молдавской Республики.



Юрий Викторович Постригай

Олимпийский чемпион 2012 года на байдарке-двойке с Александром Дьяченко на дистанции 200 м, двукратный чемпион мира и Европы, одиннадцатикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России.

02:11 "По погодным условиям – нетипично". Как на Алтае вопреки многим факторам развивается гребля и воспитывают юных спортсменов.

04:07 Кто круче – олимпийский чемпион или чемпион мира?

05:18 "Золотой гребок": как действовать спортсменам в одной лодке, чтобы стать чемпионами.

06:45 "Слабых нет". Каких соперников обошли на Олимпиаде Дьяченко и Постригай.

07:15 Сколько времени нужно, чтобы преодолеть 200 метров.

07:45 Что испытывают спортсмены перед стартом, к которому готовились четыре года?

10:00 "Олимпиады для нас могло и не быть". О везении и удаче в спорте.

12:20 О всяких "шпионах", которые мешают своим соперникам.

13:29 "Чтобы по кайфу было". О том, что важнее в спорте: талант или работа.

15:04 Чемпионы делятся секретами, как "технично убрать соперника" еще до старта.

16:33 О передаче опыта молодым спортсменам.

18:22 "Не каждый регион может себе это позволить". О том, есть ли у Алтайского края потенциал вырастить олимпийского чемпиона.

20:15 Сколько зарабатывают олимпийские чемпионы?

21:33 "Возможно, будет Центр мировой гребли". А может, чемпионы захотят переехать на Алтай тренировать юных спортсменов?

22:11 "Не каждая страна может провести международный турнир этапа Кубка мира". О том, как Алтайский край справился с этой непростой задачей.

24:43 "Три фамилии уже можно назвать". Есть ли среди юных алтайских спортсменов вероятные чемпионы?

26:16 Почему сапы, драконы и даже домашняя гребля – это очень хорошо.