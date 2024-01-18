Кто из чемпионов круче? Дьяченко и Постригай о соперниках, таланте и везении
Сколько зарабатывают олимпийские чемпионы и можно ли еще до старта деморализовать соперников
18 января 2024, 09:45, ИА Амител
Сразу два олимпийских чемпиона пришли в гости в "Переговорку" на amic.ru. Это Александр Дьяченко и Юрий Постригай – чемпионы на байдарке-двойке в Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. Спортсмены приезжали в Барнаул, чтобы поздравить с 11-летием алтайскую федерацию гребли. Наш регион – уникальный: здесь нет моря, но проводят международный этап Кубка мира по гребле, что может позволить себе не каждая страна. А еще только в 2022 году семь воспитанников краевой спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко получили звание мастеров спорта России. Беседуя со спортсменами, узнали, сколько зарабатывают олимпийские чемпионы, как технично еще до старта нейтрализовать соперника, какую роль играют везение и удача. И что важнее в спорте: талант или работа над собой.
Кто в "Переговорке":
Александр Игоревич Дьяченко
Чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне 2012 года на байдарке-двойке с Юрием Постригаем, чемпион Европы и мира, неоднократный победитель этапов Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса Приднестровской Молдавской Республики.
Юрий Викторович Постригай
Олимпийский чемпион 2012 года на байдарке-двойке с Александром Дьяченко на дистанции 200 м, двукратный чемпион мира и Европы, одиннадцатикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России.
02:11 "По погодным условиям – нетипично". Как на Алтае вопреки многим факторам развивается гребля и воспитывают юных спортсменов.
04:07 Кто круче – олимпийский чемпион или чемпион мира?
05:18 "Золотой гребок": как действовать спортсменам в одной лодке, чтобы стать чемпионами.
06:45 "Слабых нет". Каких соперников обошли на Олимпиаде Дьяченко и Постригай.
07:15 Сколько времени нужно, чтобы преодолеть 200 метров.
07:45 Что испытывают спортсмены перед стартом, к которому готовились четыре года?
10:00 "Олимпиады для нас могло и не быть". О везении и удаче в спорте.
12:20 О всяких "шпионах", которые мешают своим соперникам.
13:29 "Чтобы по кайфу было". О том, что важнее в спорте: талант или работа.
15:04 Чемпионы делятся секретами, как "технично убрать соперника" еще до старта.
16:33 О передаче опыта молодым спортсменам.
18:22 "Не каждый регион может себе это позволить". О том, есть ли у Алтайского края потенциал вырастить олимпийского чемпиона.
20:15 Сколько зарабатывают олимпийские чемпионы?
21:33 "Возможно, будет Центр мировой гребли". А может, чемпионы захотят переехать на Алтай тренировать юных спортсменов?
22:11 "Не каждая страна может провести международный турнир этапа Кубка мира". О том, как Алтайский край справился с этой непростой задачей.
24:43 "Три фамилии уже можно назвать". Есть ли среди юных алтайских спортсменов вероятные чемпионы?
26:16 Почему сапы, драконы и даже домашняя гребля – это очень хорошо.
22:51:48 18-01-2024
Уважаемая редакция! Вы так и не хотите прислушаться к просьбе глухих и слабослышаших Ваших подписчиков публиковать полные тексты "Переговорки", а не тайм-коды?! Ну, что ж! Спасибо за понимание! (((
10:02:37 19-01-2024
Александр Дьяченко и Юрий Постригай действительно ЧЕМПИОНЫ с большой буквы! Очень простые в общении, никакой звездности, охотно общаются с юными гребцами, подсказывают, делятся опытом, всегда без проблем раздают автографы. Очень позитивные ребята. Успехов!!! Спасибо АМИКУ за интересное интервью.
10:07:11 19-01-2024
Гость (10:02:37 19-01-2024) Александр Дьяченко и Юрий Постригай действительно ЧЕМПИОНЫ с... Не тот вид спорта, чтобы звездить. Их звёздность никто и не заметит.
10:41:28 19-01-2024
Гость (10:07:11 19-01-2024) Не тот вид спорта, чтобы звездить. Их звёздность никто и не ... Олимпийский чемпион - он в любом виде спорта ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН! И не надо диванным экспертам принижать заслуги этих ребят. Они достигли высшей точки в своем виде спорта. И очень интересно об этом рассказали в программе.
10:24:47 19-01-2024
Открытые, спокойные, уверенные ребята, гордость и слава России! Представляю сколько труда стоит за их медалями. Прям мотивируются на занятия спортом. Большое спасибо за интервью! Как минимум стоит привести ребенка в школу гребли на разведку)), познакомиться с тренерами. Амител, благодарю за конструктив!
12:45:03 24-01-2024
Это кто?