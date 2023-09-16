Как в Барнауле прошел первый день соревнований по гребле "Алтайская регата". Фото
Фоторепортаж с жарких и ярких соревнований
16 сентября 2023, 18:15, ИА Амител erid: LjN8KKTbd
В пятницу, 15 сентября 2023 года, на барнаульском гребном канале прошел первый день международных соревнований "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ".
Теплая погода, жаркая борьба на воде и огненный розыгрыш призов этого дня позади. Поздравляем Ольгу Колесник – именно она выиграла первый автомобиль.
А впереди еще два дня эффектных заездов, насыщенная развлекательная программа и, конечно же, призы.
Расписание мероприятий:
16 сентября:
- 09:30 – 12:30 Спортивные соревнования
- 10:40 – 11:00 Танцы вместе с Jamp More* (г. Новосибирск)
- 11:00 – 12:00 Спортивные соревнования
- 12:30 – 13:00 Звезды Муз ТВ и хедлайнеры "Алтайской регаты": Dj Twins* (г. Москва)
- 13:00 – 13:30 Церемония открытия
- 13:30 – 14:00 Розыгрыш
- 14:00 – 18:40 Спортивные соревнования, лаундж-сет на пляже от кавер-группы Para Slov* и жаркие ритмы от DJ Smile* (г. Новосибирск)
- 18:40 Розыгрыш дня
- 19:00 – 20:00 Диско от Jamp More (г. Новосибирск) и звезд Муз ТВ Dj Twins (г. Москва).
17 сентября:
- 10:00 – 15:00 Спортивные соревнования, шоу чирлидинга Fly*
- 15:00 – 15:20 Розыгрыш
- 15:30 – 16:30 Карнавал "SUPряжение"* под биты от DJ Jonyfane* (г. Новосибирск)
- 16:30 – 16:50 Церемония закрытия
- 16:50 – 17:50 Награждение
- 17:50 Розыгрыш дня;
- 18:00 – 19:00 Провожаем теплый закат на пляже под звуки акустической кавер-группы Sami Trio*.
До встречи на гребном канале.
Билеты продаются в кассе на гребном канале.
Все подробности в официальном Telegram-канале* "Алтайской регаты".
*Jamp More ("Джамп Мор"); Dj Twins (ДиДжей Твинс"); Para Slov ("Пара Слов"); DJ Smile ("ДиДжей Смайл"); Fly ("Флай"); SUPряжение ("САПряжение"); DJ Jonyfane (ДиДжей Джонифайн"); Sami Trio ("Сами Трио"); Telegram ("Телеграм").
Барнаульский гребной канал. Розыгрыш "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ". Срок проведения мероприятия: с 15 по 17 сентября 2023 г. Источник информации об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения: телеграм-канал "Алтайской регаты".
Возрастное ограничение 18+
РОО "ФГБК Алтайского края"Реклама
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