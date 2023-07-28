Кто из кандидатов в губернаторы Алтайского края еще не сдал документы в крайизбирком

До окончания срока подачи документов для регистрации на выборах губернатора Алтайского края остались сутки

28 июля 2023, 18:27, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

Суббота, 29 июля, последний день подачи документов для регистрации на выборах губернатора Алтайского края. За сутки до дедлайна документы в комиссию представили пять человек, причем сразу двое пришли в избирком в пятницу, 28 июля, сообщает "Атмосфера".

Предоставили подписи в избирком Алтайского края 28 июля кандидат от партии "Новые люди" Владислав Вакаев и кандидат от "Партии пенсионеров" Елена Хрусталева.

А вот кандидат от партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил, что собирается сдать подписи в последний день – 29 июля. По данным источников агентства, в числе тех, кто отдал подписи за кандидатов этих трех партий, – депутаты от КПРФ. Поэтому непосредственному кандидату от коммунистов Марии Прусаковой будет сложно пройти муниципальный фильтр, отмечают инсайдеры "Атмосферы".

При этом эксперты считают, что именно с тем, что подписи депутатов-коммунистов уже собрали другие кандидаты, связана и пауза с подачей документов в избирком со стороны Прусаковой.

Так, "Атмосфера" пишет, что члены КПРФ помогали при прохождении мунфильтра Елене Хрусталевой.

"Некоторые отдали голоса за меня. Некоторые помогали мне вступить в диалог с другими муниципальными депутатами, которые отдали голоса в мою пользу", – приводит издание цитату Хрусталевой.

На это же указал и кандидат от "Коммунистов России" Сергей Малинкович в обращении в своем телеграм-канале:

"Важно, что значительную поддержку мне оказали депутаты от КПРФ. Я всегда говорил, что в этой партии нет единого мнения, нет единой позиции. В КПРФ давно уже раскол на конструктивную патриотическую часть и на другую. Патриоты из КПРФ поддержали меня".

Кроме того, сдали в избирком необходимое количество подписей для прохождения мунфильтра на этой неделе кандидат от эсеров Евгения Боровикова и кандидат от ЛДПР Сергей Булаев.

Пока неизвестно, готовы ли прийти в избирком два кандидата от экологических партий – Владимир Кириллов ("Зеленые") и Виктор Нагайцев ("Зеленая альтернатива").

Первым документы в избирком на регистрацию, еще 19 июля, принес действующий губернатор Виктор Томенко. По словам главы региона, за него также подписались представители разных партий, включая коммунистов и эсеров, а также беспартийные депутаты. 25 июля Томенко был зарегистрирован на выборах: комиссия не нашла брака в его подписных листах.