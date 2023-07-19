НОВОСТИПолитика

Томенко первым сдал документы для регистрации на выборы губернатора и объяснил почему

Подписи продолжают собирать и другие кандидаты в губернаторы

19 июля 2023, 11:01, ИА Амител

Виктор Томенко первым сдал в избирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Алтайского края. Он предоставил 527 подписей муниципальных депутатов от разных партий и политических сил со всех крупных территорий региона.

Томенко пояснил, что хочет начать избирательную кампанию после сбора подписей, поэтому решил сдать их как можно раньше. Он намерен встретиться с как можно большим числом избирателей, чтобы рассказать им о своих планах по развитию края.

Подписи продолжают собирать и другие кандидаты в губернаторы. Впереди у них больше недели для этих целей.

Напомним, в выборах губернатора в качестве кандидатов также участвуют Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Виктор Нагайцев ("Зеленая альтернатива"), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Кириллов ("Зеленые").

выборы губернатора Алтайского края
Читайте также в сюжете: Выборы губернатора Алтайского края - 2023

Комментарии 1

Avatar Picture
Сергей

13:31:12 19-07-2023

Вот сижу и думу думаю, ну кто же победит? То ли Томенко, то ли Хрусталёва, а вдруг кто то другой? Как бы не ошибиться. Сказали, если угадаю, то край будет процветать, но это уже про выборы в 2024 году. А в этом году уже точно угадаю.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров