Томенко первым сдал документы для регистрации на выборы губернатора и объяснил почему

Подписи продолжают собирать и другие кандидаты в губернаторы

19 июля 2023, 11:01, ИА Амител









































Виктор Томенко сдал документы для регистрации на выборы / Фото: Антон Федотов

Виктор Томенко первым сдал в избирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Алтайского края. Он предоставил 527 подписей муниципальных депутатов от разных партий и политических сил со всех крупных территорий региона.

Томенко пояснил, что хочет начать избирательную кампанию после сбора подписей, поэтому решил сдать их как можно раньше. Он намерен встретиться с как можно большим числом избирателей, чтобы рассказать им о своих планах по развитию края.

Подписи продолжают собирать и другие кандидаты в губернаторы. Впереди у них больше недели для этих целей.

Напомним, в выборах губернатора в качестве кандидатов также участвуют Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Виктор Нагайцев ("Зеленая альтернатива"), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Кириллов ("Зеленые").