Томенко первым сдал документы для регистрации на выборы губернатора и объяснил почему
Подписи продолжают собирать и другие кандидаты в губернаторы
19 июля 2023, 11:01, ИА Амител
Виктор Томенко первым сдал в избирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Алтайского края. Он предоставил 527 подписей муниципальных депутатов от разных партий и политических сил со всех крупных территорий региона.
Томенко пояснил, что хочет начать избирательную кампанию после сбора подписей, поэтому решил сдать их как можно раньше. Он намерен встретиться с как можно большим числом избирателей, чтобы рассказать им о своих планах по развитию края.
Подписи продолжают собирать и другие кандидаты в губернаторы. Впереди у них больше недели для этих целей.
Напомним, в выборах губернатора в качестве кандидатов также участвуют Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Виктор Нагайцев ("Зеленая альтернатива"), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Кириллов ("Зеленые").
13:31:12 19-07-2023
Вот сижу и думу думаю, ну кто же победит? То ли Томенко, то ли Хрусталёва, а вдруг кто то другой? Как бы не ошибиться. Сказали, если угадаю, то край будет процветать, но это уже про выборы в 2024 году. А в этом году уже точно угадаю.