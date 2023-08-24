Кто, кроме Евгения Пригожина, был на борту рухнувшего в Тверской области самолета?
Росавиация опубликовала полный список пассажиров
24 августа 2023, 11:00, ИА Амител
Стало известно, кто числился в списке пассажиров на борту самолета Embraer, рухнувшего в Тверской области 23 августа. Напомним, воздушное судно принадлежало основателю "Вагнера" Евгению Пригожину. СМИ и Telegram-каналы предварительно сообщают, что он сам был в самолете и погиб в катастрофе.
О том, кто еще находился на борту упавшего самолета, - в материале amic.ru.
Был ли Пригожин на борту рухнувшего самолета?
Сколько человек летело в самолете, который потерпел катастрофу в Тверской области?
Кто был в списке пассажиров рухнувшего самолета Embraer?
- Сергей Пропустин
- Евгений Макарян
- Александр Тотмин
- Валерий Чекалов
- Николай Матюсеев
В составе экипажа рухнувшего Embraer были командир воздушного судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.
Как уточняет ТАСС, Валерий Чекалов ранее фигурировал в западных санкционных списках как близкий к Евгению Пригожину человек.
15:26:20 24-08-2023
Пригожина убрали