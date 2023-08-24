НОВОСТИПроисшествия

Кто, кроме Евгения Пригожина, был на борту рухнувшего в Тверской области самолета?

Росавиация опубликовала полный список пассажиров

24 августа 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Стало известно, кто числился в списке пассажиров на борту самолета Embraer, рухнувшего в Тверской области 23 августа. Напомним, воздушное судно принадлежало основателю "Вагнера" Евгению Пригожину. СМИ и Telegram-каналы предварительно сообщают, что он сам был в самолете и погиб в катастрофе.

О том, кто еще находился на борту упавшего самолета, - в материале amic.ru.

1

Был ли Пригожин на борту рухнувшего самолета?

Находился ли он в самолёте непосредственно в момент крушения, пока официально не известно. Но в списке пассажиров он точно был - об этом сообщила Росавиация.
2

Сколько человек летело в самолете, который потерпел катастрофу в Тверской области?

На борту рухнувшего Embraer находилось десять человек: семь пассажиров и трое членов экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
3

Кто был в списке пассажиров рухнувшего самолета Embraer?

В списке Росавиации, помимо самого Евгения Пригожина, был его правая рука и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.
Также пассажирами на самолете числились:
  • Сергей Пропустин
  • Евгений Макарян
  • Александр Тотмин
  • Валерий Чекалов
  • Николай Матюсеев

В составе экипажа рухнувшего Embraer были командир воздушного судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

Как уточняет ТАСС, Валерий Чекалов ранее фигурировал в западных санкционных списках как близкий к Евгению Пригожину человек.

4

Есть ли выжившие при крушении самолета Пригожина?

Нет. Как сообщили ТАСС в МЧС, все десять человек, которые были на борту, погибли.
При этом смерть самого Евгения Пригожина пока официально не подтверждена.
5

Что известно о падении самолёта Пригожина в Тверской области?

Обо всем, что известно о крушении самолета Евгения Пригожина и судьбе его пассажиров, читайте в нашем материале.
Фото: t.me/orchestra_w

Что известно о крушении самолета, на борту которого был Евгений Пригожин?

По данным Росавиации, основатель "Вагнера" был в списке пассажиров рухнувшего воздушного судна
НОВОСТИПроисшествия
Происшествия крушение самолета
Читайте также в сюжете: Гибель Евгения Пригожина

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

15:26:20 24-08-2023

Пригожина убрали

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров