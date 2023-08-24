Росавиация опубликовала полный список пассажиров

24 августа 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Стало известно, кто числился в списке пассажиров на борту самолета Embraer, рухнувшего в Тверской области 23 августа. Напомним, воздушное судно принадлежало основателю "Вагнера" Евгению Пригожину. СМИ и Telegram-каналы предварительно сообщают, что он сам был в самолете и погиб в катастрофе.

О том, кто еще находился на борту упавшего самолета, - в материале amic.ru.

1 Был ли Пригожин на борту рухнувшего самолета? Находился ли он в самолёте непосредственно в момент крушения, пока официально не известно. Но в списке пассажиров он точно был - об этом сообщила Росавиация.

2 Сколько человек летело в самолете, который потерпел катастрофу в Тверской области? На борту рухнувшего Embraer находилось десять человек: семь пассажиров и трое членов экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

3 Кто был в списке пассажиров рухнувшего самолета Embraer? В списке Росавиации, помимо самого Евгения Пригожина, был его правая рука и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин. Сергей Пропустин

Евгений Макарян

Александр Тотмин

Валерий Чекалов

Николай Матюсеев Также пассажирами на самолете числились: В составе экипажа рухнувшего Embraer были командир воздушного судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова. Как уточняет ТАСС, Валерий Чекалов ранее фигурировал в западных санкционных списках как близкий к Евгению Пригожину человек.

4 Есть ли выжившие при крушении самолета Пригожина? Нет. Как сообщили ТАСС в МЧС, все десять человек, которые были на борту, погибли. При этом смерть самого Евгения Пригожина пока официально не подтверждена.