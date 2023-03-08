Протесты в Грузии. Все, что известно на данный момент

В Госдепе США обеспокоены тем, что им пытаются "запретить" финансировать лиц и компании в Грузии

08 марта 2023, 15:43, ИА Амител

В Тбилиси утром 7 марта люди собрались на центральном проспекте перед зданием парламента Грузии и устроили массовую акцию протеста. Для разгона митинга правоохранителям пришлось применять спецсредства, также на место беспорядков приехали сотрудники спецназа.

Что происходит в Грузии, почему люди устроили масштабную акцию протеста, как на митинги отреагировали страны Запада и будет ли у беспорядков продолжение, – читайте в материале amic.ru.

1 Что произошло в Тбилиси 7 марта? Утром 7 марта жители собрались на центральном проспекте Руставели возле парламента Грузии. Митинг сопровождался стычками с полицией, вечером протестующие прорвали железные заграждения у входа в парламент, попытавшись ворваться во внутренний двор. Протестующие закидали сотрудников спецназа камнями, бутылками, коктейлями Молотова и пиротехникой, в ответ стражи порядка применили водомёты, перцовый спрей и слезоточивый газ. Беспорядки завершились ночью. На место прибыли сотрудники коммунальных служб и начали убирать территорию.

2 Против чего протестовали люди? Митингующие выступили против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который в первом чтении одобрили законодатели вечером 7 марта. Документ предполагает создание в Грузии реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта" заявили о намерении поддержать законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, то постараются и это преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект похож на российский вариант регулирования и отдаляет страну от Евросоюза.

3 Пострадали ли люди во время беспорядков? 50 правоохранителей получили ранения, нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство. В ходе протестов также пострадали митингующие и обычные граждане, однако их число официально не называют. Известно, что во время протестов силовики задержали 66 человек – за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. МВД начало расследование по факту беспорядков. В ведомстве подчеркнули, что форма протеста у здания парламента "приняла характер крайнего насилия".

4 Как на протесты отреагировали страны Запада? В Госдепе США выразили обеспокоенность по поводу грузинского законопроекта, по которому финансируемые иностранным государством люди и компании получат статус иноагента. "Любой, кто голосует за этот закон, будет ответственен за потенциальную постановку под угрозу евроатлантического будущего Грузии", – заявил представитель Госдепа Нед Прайс. Посол США в Грузии Келли Дегнан попросила грузинский парламент отозвать и пересмотреть законопроект, который, по её мнению, "не соответствует интересам Грузии". "США, Организация Объединённых Наций, Евросоюз, Европейский совет, многие друзья Грузии выразили глубокую обеспокоенность в связи с этим законом, который заставит замолчать независимые СМИ", – сказала дипломат. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель также осудил законопроект. "Закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз", – отметил он.

5 Кто поддержал протестующих? Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится с визитом в Нью-Йорке, поддержала протестующих в Тбилиси. Она заявила, что наложит вето на одобренный парламентом закон об иноагентах. При этом глава государства не уточнила, как будет противостоять партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство и пообещавшей обойти вето.