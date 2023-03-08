Толпа митингующих в Тбилиси прорвала железные баррикады возле парламента

Люди выступили против законопроекта об иностранных агентах

08 марта 2023, 11:25, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В столице Грузии во вторник, 7 марта, прошёл митинг на центральном проспекте Руставели перед зданием парламента, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство "Интерпрессньюс".

Митингующие выступили против законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером того же дня в первом чтении. Документ предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.

"Митинг сопровождался стычками с полицией, вечером протестующие прорвали железные заграждения у входа в парламент, попытавшись ворваться во внутренний двор здания, а также закидали сотрудников спецназа камнями и бутылками. Правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ", – отмечает агентство.

Ночью акция протеста завершилась: митингующие разошлись, район покинули правоохранители, на место прибыли коммунальщики для уборки территории.

Как отмечает грузинское издание, оппозиционеры анонсировали на 8 марта очередную акцию протеста перед парламентом. Состоится ли митинг, неизвестно.