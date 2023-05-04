Кто "подставляет" барнаульцев. БГЭС рассказала поучительные истории своих должников

76 000 рублей пеней и как "граждане СССР"* делают из доверчивых барнаульцев крупных должников

04 мая 2023, 07:25, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Накопить за свет долг в 317 тысяч рублей и пени 76 тысяч может далеко не каждый. Но житель Барнаула сумел поставить такой рекорд. Ещё одна жительница столицы Алтайского края решила рассчитываться за электроэнергию по тарифам Советского Союза. Однако это не устроило горэлектросеть. БГЭС поделилась с amic.ru поучительными историями своих должников.

История первая: как не платить пени дороже банковских кредитов

Сомнительный рекорд поставил абонент Барнаульской горэлектросети. В феврале 2023 года ему пришлось заплатить 76 000 рублей "процентов", помимо основного долга за электроэнергию. Клиент БГЭС не оплачивал квитанции компании с 2015 года. 18 раз горэлектросеть отключала в его доме электроэнергию и ровно столько же он самовольно совершал "набросы" на воздушные линии. За каждое самовольное подключение энергетики составляли акты нарушения. В результате за пять лет долг абонента вырос до 317 тысяч рублей, а размер пеней – до 76 тысяч рублей. Все суммы неплатежей подтверждены решениями суда и оплачены абонентом.

Мораль: кредитоваться за счёт неплатежей за электроэнергию – невыгодно. Проценты пеней порой превышают банковские ставки. 21,06% годовых обходятся должникам пени за неоплаченную электроэнергию свыше трёх месяцев (это 1/130 ставки рефинансирования Центробанка РФ). С 31 до 90 день просрочки пени составляют 9,125% годовых (1/300 ставки рефинансирования). За каждое самовольное подключение абоненту начисляют "штраф" до 30 ежемесячных нормативов.

История вторая: как барнаульцев подставляют "граждане СССР"*

Жительница Барнаула объявила себя гражданкой СССР и решила платить за электроэнергию по тарифам 1991 года. За два года абонентка накопила задолженность в размере 11 тысяч рублей. Платежи вносились лишь шесть раз по 10, 50, 100 рублей. При этом до мая 2021 года клиентка отличалась образцовой платёжной дисциплиной. Так было до тех пор, пока она не вступила в запрещённый в России и признанный экстремистским* союз граждан СССР. Теперь часть квитанций от БГЭС абонентка возвращает энергетикам с пометками: "Не акцептирую!", "Отвергаю", "Я человек с гражданством СССР". А на каждом письме в компанию ставит печать с указанием фамилии и имени и со словами "Непосредственная власть народа СССР".



За накопленные долги в июне 2022 года БГЭС отключила электроэнергию в доме должницы, а в апреле этого года контролёры БГЭС обнаружили, что она самовольно подключилась. Электроэнергию рассчитали по акту нарушения. В результате долг абонентки увеличился с 11 000 до 50 000 рублей.

Мораль: какой бы соблазнительной ни казалась теория сомнительных союзов, доверяйтесь только действующему законодательству. Прежде чем вступать в союзы и общества, проверьте информацию на сайте Министерства юстиции РФ. Весь перечень террористов и экстремистов (куда отнесён союз граждан СССР) есть здесь: https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list.



Платить за электроэнергию нужно до 10-го числа каждого месяца, это требования Жилищного кодекса РФ. Тарифы на электроэнергию утверждает управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.



На просроченную задолженность БГЭС начисляет абонентам пени и обращается за взысканием долга в суд. Не платите свыше двух месяцев – компания имеет право отключить абоненту электроэнергию. По решению суда сумму неплатежей удержат с банковских счетов, арестуют часть доходов (пенсии, зарплата) или изымут имущество: автомобиль, бытовую технику, другие ценные вещи. При долге свыше 30 000 рублей должника не выпустят за границу и не оформят загранпаспорт.