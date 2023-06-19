Кто пойдет на выборы алтайского губернатора от партии пенсионеров

Кандидатом стала депутат АКЗС Елена Хрусталева

19 июня 2023, 18:29, ИА Амител

Елена Хрусталева / Фото: избирательная комиссия Алтайского края

Новый руководитель алтайского отделения "Партии пенсионеров за социальную справедливость" Елена Хрусталева стала кандидатом в губернаторы Алтайского края. Правда, пока только выдвинутым. Для регистрации ей необходимо собрать в свою поддержку чуть более 500 подписей от депутатов и глав местного и районного уровня.

Елене Хрусталевой 63 года. Она работает директором института клинической медицины в алтайском медвузе. Кроме того, является депутатом краевого Заксобрания. Как ранее она говорила в amic.ru, основная целевая аудитория партии – пенсионеры.

Кстати, до прошлого года Хрусталева состояла в КПРФ, но ее исключили из партии. Теперь в АКЗС она внефракционный депутат.

Также документы на выдвижение подали: завкафедрой социологии и конфликтологии АлтГУ Виктор Нагайцев ("Зеленая альтернатива"), депутат Госдумы Мария Прусакова (КПРФ), депутат краевого Заксобрания Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), действующий губернатор Виктор Томенко ("Единая Россия"), завлабораторией Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов ("Зеленые"), управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев ("Новые люди"), депутаты АКЗС Сергей Булаев (ЛДПР) и Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – За правду").