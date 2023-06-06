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Теперь официально. Депутат АКЗС возглавила “Партию пенсионеров” в Алтайском крае

Скорее всего, Елена Хрусталева примет участие в губернаторских выборах

06 июня 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Внефракционный депутат АКЗС Елена Хрусталева возглавила отделение "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Алтайском крае. Об этом пишет ИА "Атмосфера" со ссылкой на пресс-службу политобъединения. Реготделение "Партии пенсионеров" также сообщило, что выдвинет кандидата на сентябрьских выборах губернатора.

Хрусталева прошла в состав краевого парламента от КПРФ В 2021 году, но в ноябре 2022 года была исключена из партии и фракции. Свой приход в другую партию политик объяснила "развалом Алтайского регионального отделения КПРФ" и пригласила бывших и действующих членов партии переходить под знамена "Партии пенсионеров".

"Я предложила настоящим коммунистам, моим единомышленникам, всем сторонникам социальной справедливости объединиться на базе другой уважаемой политической платформы", - отметила депутат. Как заявила Елена Хрусталева, в КПРФ идёт "массовый исход" членов партии, вызванный деятельностью краевого руководства партии. С её заговором она связывает своё исключение из партии и фракции в АКЗС.

В конце 2022 года Хрусталеву и еще одного депутата Заксобрания Надежду Дрюпину исключили из фракции КПРФ и из партии после того, как те проголосовали за проект краевого бюджета на 2023 год. С тех пор оба депутата ни входят ни в одну из имеющихся в АКЗС фракций.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Комментарии 1

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Гость

09:07:12 29-06-2023

Как они быстро переобуваются... Прыгает из партии в партию клоуны. Она сама то хоть пенсионерка что бы представлять пенсионеров. И пусть расскажет о сумме своей пенсии.

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