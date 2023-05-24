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Кто стал победителем конкурса "Директор года 2022. Алтайский край"?

Победителей конкурса "Директор года 2022. Алтайский край" наградили 19 мая

24 мая 2023, 07:27, ИА Амител

Конкурс "Директор года 2022. Алтайский край" / Фото: amic.ru
Конкурс "Директор года 2022. Алтайский край" / Фото: amic.ru

Церемония награждения победителей конкурса "Директор года 2022. Алтайский край" прошла в Белокурихе на таёжной заимке "Лесная сказка" 19 мая. Здесь назвали имена лучших руководителей компаний Алтайского края и вручили награды. На этот раз победителей 52 – больше, чем в прошлые годы. Amic.ru называет директоров, которые обеспечивали стабильную работу и эффективное развитие предприятий региона в 2022 году.


Кто стал победителем конкурса "Директор года 2022. Алтайский край"

В разделе "Сельское хозяйство" (4 победителя)

  • Рем Воронков – генеральный директор ООО "Гея";
  • Алексей Егоров – директор ООО "Кипринское";
  • Виктор Зорин – генеральный директор АО "Крутишинское";
  • Владимир Устинов – директор ООО "Фермерское хозяйство Устинова В.И.".

В разделе "Промышленное производство" (24 победителя)

  • Гамлет Абагян  – генеральный директор АО "Завод Ячеистого Бетона";
  • Максим Байкалов  – управляющий ООО "ТЕЙСИ";
  • Евгений Бездетко  – генеральный директор ООО "СИБТРУД";
  • Алексей Бурдовицын  – генеральный директор ООО "АСМ-Экспорт";
  • Ольга Воронкова  – генеральный директор ООО "Алтайский маслосыродельный завод";
  • Сергей Егоров  – директор АО "НПП "Алтайспецпродукт";
  • Марат Жумадилов  – генеральный директор ООО "Алтайский геофизический завод";
  • Андрей Иваншин  – директор ООО "Моквин";
  • Артур Кильтау  – директор ООО "РУФ-2";
  • Михаил Клугман – генеральный директор ООО "Сибэнергомаш-БКЗ";
  • Евгений Куксин – директор ООО Завод "АЛТАЙЛЕСМАШ";
  • Петр Лунин  – директор ООО "АлтайДар";
  • Сергей Маслов  – председатель совета директоров АО "Коротоякский элеватор";
  • Борис Мещеряков – председатель правления ООО "Производственное объединение "Межрегионэнергосервис";
  • Александр Миллер – генеральный директор холдинговой компании "Алтайталь";
  • Сурик Мограбян  – ИП Мограбян С.Р.;
  • Евгений Нагорнев – генеральный директор ЗАО "Редукционно-охладительные установки";
  • Сергей Немчинов  – директор ООО "Михайловский завод химических реактивов";
  • Сергей Плешкань  – генеральный директор завода ЛИТКОМ (АО "Литком");
  • Алексей Рыбников – генеральный директор ОАО "Барнаульский пивоваренный завод";
  • Александр Сердюков – директор ООО "Тонар Плюс";
  • Владимир Теплов – генеральный директор ООО "ПКФ "Две линии";
  • Сергей Ферапонтов – руководитель группы промышленных предприятий "Барнаульский завод мехпрессов";
  • Артём Шамков – генеральный директор ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий".

В разделе "Строительство" (4 победителя)

  • Ксения Белоусова – директор ООО "Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания "Алгоритм";
  • Михаил Дыров – генеральный директор ООО ПКФ "Силикатчик";
  • Иван Колтаков – генеральный директор ООО "СК Альянс";
  • Кирилл Овсянников – генеральный директор ООО "Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 имени Владимира Ивановича Мудрика".

В разделе "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (1 победитель)

  • Николай Пантелеев – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго".

В разделе "Проектно-изыскательные работы" (2 победителя)

  • Михаил Ростоцкий  – генеральный директор АО "Алтайиндорпроект";
  • Владимир Колотов – генеральный директор ООО "Проектный институт "Алтайгражданпроект".

В разделе "Здравоохранение" (4 победителя)

  • Константин Ежов – генеральный директор АО "Курорт Белокуриха";
  • Фёдор Елфимов – генеральный директор АО "Санаторий "Рассия";
  • Андрей Косоухов – главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой кардиологический диспансер";
  • Николай Петров  – руководитель салонов оптики "Спектр" (ИП Петров Н.Н.).

В разделе "Брокерские услуги в сфере недвижимости" (1 победитель)

  • Ольга Лаврова – ИП Лаврова О.Л.

В разделе "Дорожное строительство" (5 победителей)

  • Игорь Левин – начальник ГУП ДХ АК "Юго-Западное ДСУ";
  • Сергей Разумов – начальник ГУП ДХ АК "Южное ДСУ";
  • Артём Савилов – генеральный директор ОАО "Веселоярский щебзавод";
  • Роман Сомов  – начальник ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ";
  • Дмитрий Эйхлер – начальник ГУП ДХ АК "Центральное ДСУ".

В разделе "Банковская деятельность" (3 победителя)

  • Николай Бойко – директор Алтайского регионального филиала АО "Российский Сельскохозяйственный банк";
  • Игорь Германенко – президент ООО КБ "Алтайкапиталбанк";
  • Ольга Ермолова – региональный директор ОО "Алтайский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк".

В разделе "Транспорт" (2 победителя)

  • Александр Лисицын – директор ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ";
  • Сергей Черноиванов – директор муниципального унитарного троллейбусного предприятия муниципального образования г. Рубцовск.

В разделе "Услуги для бизнеса: налоговый консалтинг" (1 победитель)

  • Владимир Кохан – председатель совета директоров ООО Центр налоговых решений "КМК".

В разделе "Услуги для бизнеса: управленческий консалтинг" (1 победитель)

  • Алексей Беловолов – руководитель БЕЛОВОЛОВ КОНСАЛТИНГ (ИП Беловолов А.П.).


Лучшие из лучших

Тем, кто уже не первый раз побеждает в конкурсе, вручали награду "Лидер экономики Алтайского края", которая имеет три категории значимости. Серебряный знак вручают за три победы в конкурсе, золотой – за семь побед, бриллиантовый – за 10 побед. Бриллиантовый знак также имеет три степени. Третья вручается за 10 побед, вторая – за 15 побед и первой степени – за 20 побед.

В 2023 году впервые был вручён бриллиантовый знак второй степени руководителю АО "Санаторий "Рассия" Фёдору Елфимову, который уже 15 лет подтверждает высокое звание "Директора года".

Всего в 2023 году 11 победителей конкурса получили знаки "Лидер экономики Алтайского края". А именно:

Серебряный знак "Лидер экономики Алтайского края" (6 победителей)

  • Сергей Егоров – директор АО "НПП "Алтайспецпродукт";
  • Владимир Колотов – генеральный директор ООО "Проектный институт "Алтайгражданпроект";
  • Сергей Немчинов – директор ООО "Михайловский завод химических реактивов";
  • Александр Сердюков – директор ООО "Тонар Плюс";
  • Роман Сомов – начальник ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ";
  • Сергей Разумов  – начальник ГУП ДХ АК "Южное ДСУ".

Золотой знак "Лидер экономики Алтайского края" (4 победителя)

  • Ксения Белоусова – директор ООО "Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания "Алгоритм";
  • Сурик Мограбян – ИП Мограбян С.Р.;
  • Алексей Рыбников – генеральный директор ОАО "Барнаульский пивоваренный завод";
  • Владимир Устинов – директор ООО "Фермерское хозяйство Устинова В.И.".

Бриллиантовый знак "Лидер экономики Алтайского края" II степени (1 победитель)

  •  Фёдор Елфимов – генеральный директор АО "Санаторий "Рассия".


Кто поздравил победителей?
 

Вячеслав Химочка / Фото: amic.ru

На вручении было несколько именитых гостей. Председателем конкурсной комиссии стал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Он поздравил победителей и отметил, что бизнесмены из региона показали выдающиеся результаты "в ситуации столь серьёзных экономических ограничений".

"Ничто не помешало предприятиям развиваться, повышать заработные платы, улучшать производственные показатели. Хочу поблагодарить участников конкурса за вклад в развитие страны и края, и поздравить с победой в конкурсе!" – сказал Химочка.

Андрей Осипов / Фото: amic.ru

Кроме министра перед собравшимися выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. Он также отметил, что 2022 год был непростым, но бизнес смог перенести этот период с выдающимися результатами и преодолеть все сложности и преграды.

"Количество победителей в этом зале свидетельствует, что руководители Алтайского края – это мощные управленцы, которые умеют находить верные решения в любых условиях и добиваться самых высоких результатов", – сказал Осипов.

Владимир Семёнов / Фото: amic.ru

От депутатов АКЗС победителей поздравил председатель комитета Заксобрания по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов. Он поблагодарил их за "самоотверженный труд".

"Именно на таких руководителей должна ориентироваться современная молодёжь", – подчеркнул он.

От имени депутатов Семёнов пожелал победителям успехов и процветания.

Виктор Мещеряков / Фото: amic.ru

К собравшимся обратился и исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков. Он подчеркнул, что из 52 победителей большинство – участники Союза промышленников Алтайского края. И это "подтверждает уровень развития региона, инициативность и эффективность" руководителей, которые здесь работают.

"Победители конкурса “Директор года 2022. Алтайский край” – это те, от кого зависит будущее нашей страны, благодаря их работе мы можем гордиться экономическими результатами Алтайского края, его продукцией и достижениями. В самые трудные моменты промышленники всегда в первых рядах. В годы пандемии предприятия помогали врачам и медицинским учреждениям. Сейчас, во время специальной военной операции, активно поддерживается российская армия", – отметил Мещеряков.


Что за конкурс "Директор года. Алтайский край”

Конкурс "Директор года. Алтайский край" учрежден в 2003 году. Он проходит при поддержке правительства Алтайского края, учредителями являются Союз промышленников Алтайского края, Союз агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский Банковский Союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края. Главными критериями оценки участников является рост экономических и социальных показателей предприятия по сравнению с предыдущим годом.

С 2003 по 2022 год звания удостоились 263 руководителя. Из них серебряный знак получили 77 бизнесменов, золотой – 23 участника, а бриллиантовый знак третьей степени вручили семерым конкурсантам.

Подробнее о конкурсе "Директор года. Алтайский край" можно прочитать здесь.

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