Кто стал победителем конкурса "Директор года 2022. Алтайский край"?
Победителей конкурса "Директор года 2022. Алтайский край" наградили 19 мая
24 мая 2023, 07:27, ИА Амител
Церемония награждения победителей конкурса "Директор года 2022. Алтайский край" прошла в Белокурихе на таёжной заимке "Лесная сказка" 19 мая. Здесь назвали имена лучших руководителей компаний Алтайского края и вручили награды. На этот раз победителей 52 – больше, чем в прошлые годы. Amic.ru называет директоров, которые обеспечивали стабильную работу и эффективное развитие предприятий региона в 2022 году.
Кто стал победителем конкурса "Директор года 2022. Алтайский край"
В разделе "Сельское хозяйство" (4 победителя)
- Рем Воронков – генеральный директор ООО "Гея";
- Алексей Егоров – директор ООО "Кипринское";
- Виктор Зорин – генеральный директор АО "Крутишинское";
- Владимир Устинов – директор ООО "Фермерское хозяйство Устинова В.И.".
В разделе "Промышленное производство" (24 победителя)
- Гамлет Абагян – генеральный директор АО "Завод Ячеистого Бетона";
- Максим Байкалов – управляющий ООО "ТЕЙСИ";
- Евгений Бездетко – генеральный директор ООО "СИБТРУД";
- Алексей Бурдовицын – генеральный директор ООО "АСМ-Экспорт";
- Ольга Воронкова – генеральный директор ООО "Алтайский маслосыродельный завод";
- Сергей Егоров – директор АО "НПП "Алтайспецпродукт";
- Марат Жумадилов – генеральный директор ООО "Алтайский геофизический завод";
- Андрей Иваншин – директор ООО "Моквин";
- Артур Кильтау – директор ООО "РУФ-2";
- Михаил Клугман – генеральный директор ООО "Сибэнергомаш-БКЗ";
- Евгений Куксин – директор ООО Завод "АЛТАЙЛЕСМАШ";
- Петр Лунин – директор ООО "АлтайДар";
- Сергей Маслов – председатель совета директоров АО "Коротоякский элеватор";
- Борис Мещеряков – председатель правления ООО "Производственное объединение "Межрегионэнергосервис";
- Александр Миллер – генеральный директор холдинговой компании "Алтайталь";
- Сурик Мограбян – ИП Мограбян С.Р.;
- Евгений Нагорнев – генеральный директор ЗАО "Редукционно-охладительные установки";
- Сергей Немчинов – директор ООО "Михайловский завод химических реактивов";
- Сергей Плешкань – генеральный директор завода ЛИТКОМ (АО "Литком");
- Алексей Рыбников – генеральный директор ОАО "Барнаульский пивоваренный завод";
- Александр Сердюков – директор ООО "Тонар Плюс";
- Владимир Теплов – генеральный директор ООО "ПКФ "Две линии";
- Сергей Ферапонтов – руководитель группы промышленных предприятий "Барнаульский завод мехпрессов";
- Артём Шамков – генеральный директор ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий".
В разделе "Строительство" (4 победителя)
- Ксения Белоусова – директор ООО "Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания "Алгоритм";
- Михаил Дыров – генеральный директор ООО ПКФ "Силикатчик";
- Иван Колтаков – генеральный директор ООО "СК Альянс";
- Кирилл Овсянников – генеральный директор ООО "Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 имени Владимира Ивановича Мудрика".
В разделе "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (1 победитель)
- Николай Пантелеев – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго".
В разделе "Проектно-изыскательные работы" (2 победителя)
- Михаил Ростоцкий – генеральный директор АО "Алтайиндорпроект";
- Владимир Колотов – генеральный директор ООО "Проектный институт "Алтайгражданпроект".
В разделе "Здравоохранение" (4 победителя)
- Константин Ежов – генеральный директор АО "Курорт Белокуриха";
- Фёдор Елфимов – генеральный директор АО "Санаторий "Рассия";
- Андрей Косоухов – главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой кардиологический диспансер";
- Николай Петров – руководитель салонов оптики "Спектр" (ИП Петров Н.Н.).
В разделе "Брокерские услуги в сфере недвижимости" (1 победитель)
- Ольга Лаврова – ИП Лаврова О.Л.
В разделе "Дорожное строительство" (5 победителей)
- Игорь Левин – начальник ГУП ДХ АК "Юго-Западное ДСУ";
- Сергей Разумов – начальник ГУП ДХ АК "Южное ДСУ";
- Артём Савилов – генеральный директор ОАО "Веселоярский щебзавод";
- Роман Сомов – начальник ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ";
- Дмитрий Эйхлер – начальник ГУП ДХ АК "Центральное ДСУ".
В разделе "Банковская деятельность" (3 победителя)
- Николай Бойко – директор Алтайского регионального филиала АО "Российский Сельскохозяйственный банк";
- Игорь Германенко – президент ООО КБ "Алтайкапиталбанк";
- Ольга Ермолова – региональный директор ОО "Алтайский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк".
В разделе "Транспорт" (2 победителя)
- Александр Лисицын – директор ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ";
- Сергей Черноиванов – директор муниципального унитарного троллейбусного предприятия муниципального образования г. Рубцовск.
В разделе "Услуги для бизнеса: налоговый консалтинг" (1 победитель)
- Владимир Кохан – председатель совета директоров ООО Центр налоговых решений "КМК".
В разделе "Услуги для бизнеса: управленческий консалтинг" (1 победитель)
- Алексей Беловолов – руководитель БЕЛОВОЛОВ КОНСАЛТИНГ (ИП Беловолов А.П.).
Лучшие из лучших
Тем, кто уже не первый раз побеждает в конкурсе, вручали награду "Лидер экономики Алтайского края", которая имеет три категории значимости. Серебряный знак вручают за три победы в конкурсе, золотой – за семь побед, бриллиантовый – за 10 побед. Бриллиантовый знак также имеет три степени. Третья вручается за 10 побед, вторая – за 15 побед и первой степени – за 20 побед.
В 2023 году впервые был вручён бриллиантовый знак второй степени руководителю АО "Санаторий "Рассия" Фёдору Елфимову, который уже 15 лет подтверждает высокое звание "Директора года".
Всего в 2023 году 11 победителей конкурса получили знаки "Лидер экономики Алтайского края". А именно:
Серебряный знак "Лидер экономики Алтайского края" (6 победителей)
- Сергей Егоров – директор АО "НПП "Алтайспецпродукт";
- Владимир Колотов – генеральный директор ООО "Проектный институт "Алтайгражданпроект";
- Сергей Немчинов – директор ООО "Михайловский завод химических реактивов";
- Александр Сердюков – директор ООО "Тонар Плюс";
- Роман Сомов – начальник ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ";
- Сергей Разумов – начальник ГУП ДХ АК "Южное ДСУ".
Золотой знак "Лидер экономики Алтайского края" (4 победителя)
- Ксения Белоусова – директор ООО "Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания "Алгоритм";
- Сурик Мограбян – ИП Мограбян С.Р.;
- Алексей Рыбников – генеральный директор ОАО "Барнаульский пивоваренный завод";
- Владимир Устинов – директор ООО "Фермерское хозяйство Устинова В.И.".
Бриллиантовый знак "Лидер экономики Алтайского края" II степени (1 победитель)
- Фёдор Елфимов – генеральный директор АО "Санаторий "Рассия".
Кто поздравил победителей?
На вручении было несколько именитых гостей. Председателем конкурсной комиссии стал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Он поздравил победителей и отметил, что бизнесмены из региона показали выдающиеся результаты "в ситуации столь серьёзных экономических ограничений".
"Ничто не помешало предприятиям развиваться, повышать заработные платы, улучшать производственные показатели. Хочу поблагодарить участников конкурса за вклад в развитие страны и края, и поздравить с победой в конкурсе!" – сказал Химочка.
Кроме министра перед собравшимися выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. Он также отметил, что 2022 год был непростым, но бизнес смог перенести этот период с выдающимися результатами и преодолеть все сложности и преграды.
"Количество победителей в этом зале свидетельствует, что руководители Алтайского края – это мощные управленцы, которые умеют находить верные решения в любых условиях и добиваться самых высоких результатов", – сказал Осипов.
От депутатов АКЗС победителей поздравил председатель комитета Заксобрания по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов. Он поблагодарил их за "самоотверженный труд".
"Именно на таких руководителей должна ориентироваться современная молодёжь", – подчеркнул он.
От имени депутатов Семёнов пожелал победителям успехов и процветания.
К собравшимся обратился и исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков. Он подчеркнул, что из 52 победителей большинство – участники Союза промышленников Алтайского края. И это "подтверждает уровень развития региона, инициативность и эффективность" руководителей, которые здесь работают.
"Победители конкурса “Директор года 2022. Алтайский край” – это те, от кого зависит будущее нашей страны, благодаря их работе мы можем гордиться экономическими результатами Алтайского края, его продукцией и достижениями. В самые трудные моменты промышленники всегда в первых рядах. В годы пандемии предприятия помогали врачам и медицинским учреждениям. Сейчас, во время специальной военной операции, активно поддерживается российская армия", – отметил Мещеряков.
Что за конкурс "Директор года. Алтайский край”
Конкурс "Директор года. Алтайский край" учрежден в 2003 году. Он проходит при поддержке правительства Алтайского края, учредителями являются Союз промышленников Алтайского края, Союз агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский Банковский Союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края. Главными критериями оценки участников является рост экономических и социальных показателей предприятия по сравнению с предыдущим годом.
С 2003 по 2022 год звания удостоились 263 руководителя. Из них серебряный знак получили 77 бизнесменов, золотой – 23 участника, а бриллиантовый знак третьей степени вручили семерым конкурсантам.
Подробнее о конкурсе "Директор года. Алтайский край" можно прочитать здесь.
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