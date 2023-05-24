Победителей конкурса "Директор года 2022. Алтайский край" наградили 19 мая

24 мая 2023, 07:27, ИА Амител

Конкурс "Директор года 2022. Алтайский край" / Фото: amic.ru

Церемония награждения победителей конкурса "Директор года 2022. Алтайский край" прошла в Белокурихе на таёжной заимке "Лесная сказка" 19 мая. Здесь назвали имена лучших руководителей компаний Алтайского края и вручили награды. На этот раз победителей 52 – больше, чем в прошлые годы. Amic.ru называет директоров, которые обеспечивали стабильную работу и эффективное развитие предприятий региона в 2022 году.



Кто стал победителем конкурса "Директор года 2022. Алтайский край"













































































Победители конкурса "Директор года 2022. Алтайский край" / Фото: amic.ru

В разделе "Сельское хозяйство" (4 победителя)

Рем Воронков – генеральный директор ООО "Гея";

– генеральный директор ООО "Гея"; Алексей Егоров – директор ООО "Кипринское";

– директор ООО "Кипринское"; Виктор Зорин – генеральный директор АО "Крутишинское";

– генеральный директор АО "Крутишинское"; Владимир Устинов – директор ООО "Фермерское хозяйство Устинова В.И.".

В разделе "Промышленное производство" (24 победителя)

Гамлет Абагян – генеральный директор АО "Завод Ячеистого Бетона";

– генеральный директор АО "Завод Ячеистого Бетона"; Максим Байкалов – управляющий ООО "ТЕЙСИ";

– управляющий ООО "ТЕЙСИ"; Евгений Бездетко – генеральный директор ООО "СИБТРУД";

– генеральный директор ООО "СИБТРУД"; Алексей Бурдовицын – генеральный директор ООО "АСМ-Экспорт";

– генеральный директор ООО "АСМ-Экспорт"; Ольга Воронкова – генеральный директор ООО "Алтайский маслосыродельный завод";

– генеральный директор ООО "Алтайский маслосыродельный завод"; Сергей Егоров – директор АО "НПП "Алтайспецпродукт";

– директор АО "НПП "Алтайспецпродукт"; Марат Жумадилов – генеральный директор ООО "Алтайский геофизический завод";

– генеральный директор ООО "Алтайский геофизический завод"; Андрей Иваншин – директор ООО "Моквин";

– директор ООО "Моквин"; Артур Кильтау – директор ООО "РУФ-2";

– директор ООО "РУФ-2"; Михаил Клугман – генеральный директор ООО "Сибэнергомаш-БКЗ";

– генеральный директор ООО "Сибэнергомаш-БКЗ"; Евгений Куксин – директор ООО Завод "АЛТАЙЛЕСМАШ";

– директор ООО Завод "АЛТАЙЛЕСМАШ"; Петр Лунин – директор ООО "АлтайДар";

– директор ООО "АлтайДар"; Сергей Маслов – председатель совета директоров АО "Коротоякский элеватор";

– председатель совета директоров АО "Коротоякский элеватор"; Борис Мещеряков – председатель правления ООО "Производственное объединение "Межрегионэнергосервис";

– председатель правления ООО "Производственное объединение "Межрегионэнергосервис"; Александр Миллер – генеральный директор холдинговой компании "Алтайталь";

– генеральный директор холдинговой компании "Алтайталь"; Сурик Мограбян – ИП Мограбян С.Р.;

– ИП Мограбян С.Р.; Евгений Нагорнев – генеральный директор ЗАО "Редукционно-охладительные установки";

– генеральный директор ЗАО "Редукционно-охладительные установки"; Сергей Немчинов – директор ООО "Михайловский завод химических реактивов";

– директор ООО "Михайловский завод химических реактивов"; Сергей Плешкань – генеральный директор завода ЛИТКОМ (АО "Литком");

– генеральный директор завода ЛИТКОМ (АО "Литком"); Алексей Рыбников – генеральный директор ОАО "Барнаульский пивоваренный завод";

– генеральный директор ОАО "Барнаульский пивоваренный завод"; Александр Сердюков – директор ООО "Тонар Плюс";

– директор ООО "Тонар Плюс"; Владимир Теплов – генеральный директор ООО "ПКФ "Две линии";

– генеральный директор ООО "ПКФ "Две линии"; Сергей Ферапонтов – руководитель группы промышленных предприятий "Барнаульский завод мехпрессов";

– руководитель группы промышленных предприятий "Барнаульский завод мехпрессов"; Артём Шамков – генеральный директор ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий".

В разделе "Строительство" (4 победителя)

Ксения Белоусова – директор ООО "Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания "Алгоритм";

– директор ООО "Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания "Алгоритм"; Михаил Дыров – генеральный директор ООО ПКФ "Силикатчик";

– генеральный директор ООО ПКФ "Силикатчик"; Иван Колтаков – генеральный директор ООО "СК Альянс";

– генеральный директор ООО "СК Альянс"; Кирилл Овсянников – генеральный директор ООО "Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 имени Владимира Ивановича Мудрика".

В разделе "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (1 победитель)

Николай Пантелеев – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Алтайэнерго".

В разделе "Проектно-изыскательные работы" (2 победителя)

Михаил Ростоцкий – генеральный директор АО "Алтайиндорпроект";

– генеральный директор АО "Алтайиндорпроект"; Владимир Колотов – генеральный директор ООО "Проектный институт "Алтайгражданпроект".

В разделе "Здравоохранение" (4 победителя)

Константин Ежов – генеральный директор АО "Курорт Белокуриха";

– генеральный директор АО "Курорт Белокуриха"; Фёдор Елфимов – генеральный директор АО "Санаторий "Рассия";

– генеральный директор АО "Санаторий "Рассия"; Андрей Косоухов – главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой кардиологический диспансер";

– главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой кардиологический диспансер"; Николай Петров – руководитель салонов оптики "Спектр" (ИП Петров Н.Н.).

В разделе "Брокерские услуги в сфере недвижимости" (1 победитель)

Ольга Лаврова – ИП Лаврова О.Л.

В разделе "Дорожное строительство" (5 победителей)

Игорь Левин – начальник ГУП ДХ АК "Юго-Западное ДСУ";

– начальник ГУП ДХ АК "Юго-Западное ДСУ"; Сергей Разумов – начальник ГУП ДХ АК "Южное ДСУ";

– начальник ГУП ДХ АК "Южное ДСУ"; Артём Савилов – генеральный директор ОАО "Веселоярский щебзавод";

– генеральный директор ОАО "Веселоярский щебзавод"; Роман Сомов – начальник ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ";

– начальник ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ"; Дмитрий Эйхлер – начальник ГУП ДХ АК "Центральное ДСУ".

В разделе "Банковская деятельность" (3 победителя)

Николай Бойко – директор Алтайского регионального филиала АО "Российский Сельскохозяйственный банк";

– директор Алтайского регионального филиала АО "Российский Сельскохозяйственный банк"; Игорь Германенко – президент ООО КБ "Алтайкапиталбанк";

– президент ООО КБ "Алтайкапиталбанк"; Ольга Ермолова – региональный директор ОО "Алтайский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк".

В разделе "Транспорт" (2 победителя)

Александр Лисицын – директор ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ";

– директор ООО "Барнаульский автоцентр КАМАЗ"; Сергей Черноиванов – директор муниципального унитарного троллейбусного предприятия муниципального образования г. Рубцовск.

В разделе "Услуги для бизнеса: налоговый консалтинг" (1 победитель)

Владимир Кохан – председатель совета директоров ООО Центр налоговых решений "КМК".

В разделе "Услуги для бизнеса: управленческий консалтинг" (1 победитель)

Алексей Беловолов – руководитель БЕЛОВОЛОВ КОНСАЛТИНГ (ИП Беловолов А.П.).



Лучшие из лучших









Награды конкурса "Директор года 2022. Алтайский край" / Фото: amic.ru

Тем, кто уже не первый раз побеждает в конкурсе, вручали награду "Лидер экономики Алтайского края", которая имеет три категории значимости. Серебряный знак вручают за три победы в конкурсе, золотой – за семь побед, бриллиантовый – за 10 побед. Бриллиантовый знак также имеет три степени. Третья вручается за 10 побед, вторая – за 15 побед и первой степени – за 20 побед.

В 2023 году впервые был вручён бриллиантовый знак второй степени руководителю АО "Санаторий "Рассия" Фёдору Елфимову, который уже 15 лет подтверждает высокое звание "Директора года".

Всего в 2023 году 11 победителей конкурса получили знаки "Лидер экономики Алтайского края". А именно:

Серебряный знак "Лидер экономики Алтайского края" (6 победителей)

Сергей Егоров – директор АО "НПП "Алтайспецпродукт";

– директор АО "НПП "Алтайспецпродукт"; Владимир Колотов – генеральный директор ООО "Проектный институт "Алтайгражданпроект";

– генеральный директор ООО "Проектный институт "Алтайгражданпроект"; Сергей Немчинов – директор ООО "Михайловский завод химических реактивов";

– директор ООО "Михайловский завод химических реактивов"; Александр Сердюков – директор ООО "Тонар Плюс";

– директор ООО "Тонар Плюс"; Роман Сомов – начальник ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ";

– начальник ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ"; Сергей Разумов – начальник ГУП ДХ АК "Южное ДСУ".

Золотой знак "Лидер экономики Алтайского края" (4 победителя)

Ксения Белоусова – директор ООО "Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания "Алгоритм";

– директор ООО "Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания "Алгоритм"; Сурик Мограбян – ИП Мограбян С.Р.;

– ИП Мограбян С.Р.; Алексей Рыбников – генеральный директор ОАО "Барнаульский пивоваренный завод";

– генеральный директор ОАО "Барнаульский пивоваренный завод"; Владимир Устинов – директор ООО "Фермерское хозяйство Устинова В.И.".

Бриллиантовый знак "Лидер экономики Алтайского края" II степени (1 победитель)

Фёдор Елфимов – генеральный директор АО "Санаторий "Рассия".



Кто поздравил победителей?



Вячеслав Химочка / Фото: amic.ru

На вручении было несколько именитых гостей. Председателем конкурсной комиссии стал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Он поздравил победителей и отметил, что бизнесмены из региона показали выдающиеся результаты "в ситуации столь серьёзных экономических ограничений".

"Ничто не помешало предприятиям развиваться, повышать заработные платы, улучшать производственные показатели. Хочу поблагодарить участников конкурса за вклад в развитие страны и края, и поздравить с победой в конкурсе!" – сказал Химочка.

Андрей Осипов / Фото: amic.ru

Кроме министра перед собравшимися выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. Он также отметил, что 2022 год был непростым, но бизнес смог перенести этот период с выдающимися результатами и преодолеть все сложности и преграды.

"Количество победителей в этом зале свидетельствует, что руководители Алтайского края – это мощные управленцы, которые умеют находить верные решения в любых условиях и добиваться самых высоких результатов", – сказал Осипов.

Владимир Семёнов / Фото: amic.ru

От депутатов АКЗС победителей поздравил председатель комитета Заксобрания по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов. Он поблагодарил их за "самоотверженный труд".

"Именно на таких руководителей должна ориентироваться современная молодёжь", – подчеркнул он.

От имени депутатов Семёнов пожелал победителям успехов и процветания.

Виктор Мещеряков / Фото: amic.ru

К собравшимся обратился и исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков. Он подчеркнул, что из 52 победителей большинство – участники Союза промышленников Алтайского края. И это "подтверждает уровень развития региона, инициативность и эффективность" руководителей, которые здесь работают.

"Победители конкурса “Директор года 2022. Алтайский край” – это те, от кого зависит будущее нашей страны, благодаря их работе мы можем гордиться экономическими результатами Алтайского края, его продукцией и достижениями. В самые трудные моменты промышленники всегда в первых рядах. В годы пандемии предприятия помогали врачам и медицинским учреждениям. Сейчас, во время специальной военной операции, активно поддерживается российская армия", – отметил Мещеряков.



Что за конкурс "Директор года. Алтайский край”





























Конкурс "Директор года 2022. Алтайский край" / Фото: amic.ru

Конкурс "Директор года. Алтайский край" учрежден в 2003 году. Он проходит при поддержке правительства Алтайского края, учредителями являются Союз промышленников Алтайского края, Союз агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский Банковский Союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края. Главными критериями оценки участников является рост экономических и социальных показателей предприятия по сравнению с предыдущим годом.

С 2003 по 2022 год звания удостоились 263 руководителя. Из них серебряный знак получили 77 бизнесменов, золотой – 23 участника, а бриллиантовый знак третьей степени вручили семерым конкурсантам.

Подробнее о конкурсе "Директор года. Алтайский край" можно прочитать здесь.