Кто стал победительницей конкурса "Мисс Вселенная – 2023" и как она выглядит
Рассказываем о самой яркой девушке планеты и любуемся ее фото
20 ноября 2023, 12:10, ИА Амител
В Сальвадоре завершился международный конкурс "Мисс Вселенная – 2023". За звание самой красивой девушки планеты боролись 20 участниц. Однако победу жюри присудило 23-летней Шейннис Паласиос из Никарагуа. Она стала первой представительницей этой небольшой страны, победившей в таком престижном конкурсе. Рассказываем, что известно о Шейннис и делимся очень горячими фото новоиспеченной "Мисс Вселенная".
Кто такая Шейннис Паласиос?
По образованию девушка специалист в области пиара и массовых коммуникаций. Красавица окончила Центральноамериканский университет. Также в свободное время она увлекается созданием видео и публикацией его на различных ресурсах. На Родине девушка ведет программы по местному телевидению, а также активно продвигает себя в социальных сетях. У нее сотни тысяч подписчиков в TikTok.
Как пишут СМИ, Паласиос не могла сдержать слез, когда ей надевала на голову корону предыдущая Мисс Вселенная из США Р'Бонни Габриэл.
Вице-мисс Вселенной стала Антониа Порсильд из Таиланда. Испанка Атена Перес получила титул "Мисс Конгениальность". Кстати, впервые за всю историю конкурса в нем приняла участие представительница Пакистана Эрика Робин, а также модель plus-size "Мисс Непал" Джейн Дипика Гарретт.
Какое место заняла представительница России?
Увы, но победительница конкурса "Мисс Россия" Маргарита Голубева не попала в топ-20 участниц и досрочно покинула конкурс. При этом изначально шансы на победу у девушки были очень высокими.
12:19:46 20-11-2023
Фигура у гражданки великолепная. А вот морду лица не рассмотрел: есть фотки где лицо ужасное, а есть где очень даже ничего) В любом случае гражданка совершенно годная)
13:09:38 20-11-2023
Гость (12:19:46 20-11-2023) Фигура у гражданки великолепная. А вот морду лица не рассмо... чё хорошего в силиконе?
12:43:29 20-11-2023
Красивая бесспорно, но наши девушки красивее. Etolitvinova Натали Литвинова, например - аки эльф!
13:14:16 20-11-2023
Наша Голубева симпотичней!
15:40:03 20-11-2023
Конкурс нужно переименовать в "Лучшее достижение пластической хирургии"
17:33:31 20-11-2023
Гость (15:40:03 20-11-2023) Конкурс нужно переименовать в "Лучшее достижение пластическо... А по вашему лучше целлюлитом трясти на глазах у публики?
23:25:17 20-11-2023
На любителя, не мой вкус