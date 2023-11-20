Рассказываем о самой яркой девушке планеты и любуемся ее фото

20 ноября 2023, 12:10, ИА Амител

Как выглядит новая "Мисс Вселенная" / Фото: соцсети

В Сальвадоре завершился международный конкурс "Мисс Вселенная – 2023". За звание самой красивой девушки планеты боролись 20 участниц. Однако победу жюри присудило 23-летней Шейннис Паласиос из Никарагуа. Она стала первой представительницей этой небольшой страны, победившей в таком престижном конкурсе. Рассказываем, что известно о Шейннис и делимся очень горячими фото новоиспеченной "Мисс Вселенная".

Кто такая Шейннис Паласиос?

По образованию девушка специалист в области пиара и массовых коммуникаций. Красавица окончила Центральноамериканский университет. Также в свободное время она увлекается созданием видео и публикацией его на различных ресурсах. На Родине девушка ведет программы по местному телевидению, а также активно продвигает себя в социальных сетях. У нее сотни тысяч подписчиков в TikTok.

Как пишут СМИ, Паласиос не могла сдержать слез, когда ей надевала на голову корону предыдущая Мисс Вселенная из США Р'Бонни Габриэл.

Вице-мисс Вселенной стала Антониа Порсильд из Таиланда. Испанка Атена Перес получила титул "Мисс Конгениальность". Кстати, впервые за всю историю конкурса в нем приняла участие представительница Пакистана Эрика Робин, а также модель plus-size "Мисс Непал" Джейн Дипика Гарретт.

Какое место заняла представительница России?

Увы, но победительница конкурса "Мисс Россия" Маргарита Голубева не попала в топ-20 участниц и досрочно покинула конкурс. При этом изначально шансы на победу у девушки были очень высокими.