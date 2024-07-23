Кто такая байкерша МотоТаня, которая насмерть разбилась в аварии в Турции?
Девушку считали одной из самых популярных и красивых мотоблогеров в России
23 июля 2024, 14:12, ИА Амител
Татьяна Озолина / Фото: страница МотоТани Вконтакте
23 июля стало известно о гибели блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Девушка насмерть разбилась в аварии, в которую попала на своем мотоцикле. Именно на нем она сняла большинство своих видео: у Озолиной были миллионы подписчиков.
О том, кто такая МотоТаня и как она погибла, – в материале amic.ru.
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Что произошло?
Мотоблогер Татьяна Озолина, известная подписчикам по псевдониму МотоТаня, попала в смертельное ДТП в Турции. Это произошло в Миласском районе, на трассе Милас – Сëке. Известно, что авария случилась в дневное время.
По данным SHOT, девушка ехала вместе с двумя турецкими мотоциклистами. Озолиной быстро вызвали скорую, но она скончалась до приезда медиков. Один из турецких мотоблогеров тоже пострадал – его доставили в больницу с тяжелыми травмами.
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Из-за чего случилась авария, в которой погибла Татьяна Озолина?
Все обстоятельства и причины аварии еще выясняются. Предварительно звучат две версии.
Согласно первой, МотоТаня не справилась с управлением и на скорости врезалась в грузовик.
По второй версии, она столкнулась с другим мотоциклистом.
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Кто такая МотоТаня?
Татьяна Озолина родилась в Омской области. В 2012-м переехала в Москву, устроившись экономистом в крупную компанию.
С детства девушку привлекали мотоциклы. В 2014-м она сдала на права и купила первый "байк". Примерно в то же время начала выкладывать в соцсети ролики со своими поездками. Всего за пару месяцев она смогла набрать неплохую популярность и заявила о себе как об известном мотоблогере. Ее видео смотрели пользователи не только из России, но и из других стран.
МотоТаня / Видео: youtube.com/@motoTanya
В TikTok у нее более 5 млн подписчиков, а в YouTube – около 2 млн.
Известно, что у Татьяны Озолиной остался 13-летний сын. Она была замужем, но подробности своей личной жизни никогда не афишировала. Последние два года состояла в отношениях.
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Чем запомнилась блогер МотоТаня?
Татьяну Озолину называли не только самой популярной, но и самой красивой мотоблогершей в России. В посте о гибели Озолиной представители Московского мотосообщества отозвались о ней так:
"Это была яркая и красивая жизнь, интересная. За ней следили миллионы людей. Пожалуй, в стране нет ни одного мотоциклиста, кто был бы равнодушен к МотоТане. Ее обожали, ей завидовали, ею восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и одновременно обсуждали и злословили. Все было. Теперь осталась лишь память. Спи спокойно".
14:18:07 23-07-2024
Тетка под 40 на мотоцикле, играющая в девочку, плюющая на ПДД и делающая на этом себе хайп. Итог закономерен.
14:49:01 23-07-2024
Сыном нужно было заниматься. Парню и так было ужасно расти в неполной семье, сбагренным куда-то, а теперь и вообще горе такое...
15:12:45 23-07-2024
Гость (14:49:01 23-07-2024) Сыном нужно было заниматься. Парню и так было ужасно расти в... Он с нами в школе учился
14:55:07 23-07-2024
....слава и признание. а каково сыну? если он точно есть. на кой весь этот театр? ради чего люди живут? лайки в телефоне. все в цифру превратили. все ......
15:00:43 23-07-2024
Каждый сам выбирает свой путь и конечно печально, что он заканчивается так рано, но для байкеров это достаточно частое явление. Жаль "девочку".
15:01:28 23-07-2024
Прекрасная девушка в свои 40 лет. Очень жаль. И правильно сказано - это была яркая и красивая жизнь, интересная.
15:08:10 23-07-2024
гость (15:01:28 23-07-2024) Прекрасная девушка в свои 40 лет. Очень жаль. И правильно с... В 40? Девушка??? Вам наверное 50 и вы девственны?
15:09:33 23-07-2024
Очень Жаль. Сочувствую близким. Её видео ролики всегда поднимают настроение.
15:19:26 23-07-2024
Диванные эксперты - надеюсь читали классику в школе? Если Вы конечно перешли в старшие классы. Лучше быть горным орлом, прожить 30 лет и питаться свежим мясом, чем прожить 300 лет питаясь мертвечиной. Это про кого?
15:34:31 23-07-2024
гость (15:19:26 23-07-2024) Диванные эксперты - надеюсь читали классику в школе? Если Вы... Ну да , ну да."одна маленькая, но гордая птичка сказала: "Лично я полечу прямо на солнце". И она стала подниматься всё выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья." (с)
15:46:59 23-07-2024
гость (15:19:26 23-07-2024) Диванные эксперты - надеюсь читали классику в школе? Если Вы... вам 30? - купили мопед? как скоро туда?
19:06:37 23-07-2024
гость (15:19:26 23-07-2024) Диванные эксперты - надеюсь читали классику в школе? Если Вы... сколько Вам лет? Вы гордый орёл?
07:18:24 24-07-2024
гость (15:19:26 23-07-2024) Диванные эксперты - надеюсь читали классику в школе? Если Вы...
Про себя они и пишут. В городе большая часть - это серость, глупость и ограниченность. Вся жизнь сведена только к пищевым и половым инстинктам. Кто поумнее, при первой возможности бегут отсюда со скоростью пули.
19:32:51 24-07-2024
гость (15:19:26 23-07-2024) Диванные эксперты - надеюсь читали классику в школе? Если Вы... Ну, Вы-то, конечно, горный орел.
15:26:24 23-07-2024
Это была демонстрация себя. Она ничему не учила, ничего не объясняла. Когда ты мотоблогер, зачем старательно пихать в ролики грудь, ради рейтинга? НУ так у тебя блог мото или нюдс?
19:07:09 23-07-2024
Гость (15:26:24 23-07-2024) Это была демонстрация себя. Она ничему не учила, ничего не о... а ты смотрел ради мото или нюдсов?
15:27:15 23-07-2024
Раздражало пофигительское отношение к безопасности. Отсутствие экипа, позерство и небрежная езда на ДОП. Как-то написал ей, что ее смотрят сотни молодых мальчишек, и таким пофигизмом она делаем новичкам только хуже, ответа не получил.В результате - ожидаемый итог.
13:44:36 24-07-2024
Не вижу в ней чего-то супер красивого - она "одинаковая", как большинство блогерш. Как все жены российских журналистов.