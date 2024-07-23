Девушку считали одной из самых популярных и красивых мотоблогеров в России

23 июля 2024, 14:12, ИА Амител

Татьяна Озолина / Фото: страница МотоТани Вконтакте

23 июля стало известно о гибели блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Девушка насмерть разбилась в аварии, в которую попала на своем мотоцикле. Именно на нем она сняла большинство своих видео: у Озолиной были миллионы подписчиков.

О том, кто такая МотоТаня и как она погибла, – в материале amic.ru.

1 Что произошло? Мотоблогер Татьяна Озолина, известная подписчикам по псевдониму МотоТаня, попала в смертельное ДТП в Турции. Это произошло в Миласском районе, на трассе Милас – Сëке. Известно, что авария случилась в дневное время. По данным SHOT, девушка ехала вместе с двумя турецкими мотоциклистами. Озолиной быстро вызвали скорую, но она скончалась до приезда медиков. Один из турецких мотоблогеров тоже пострадал – его доставили в больницу с тяжелыми травмами. Фото с места аварии / Фото: Telegram-канал SHOT

2 Из-за чего случилась авария, в которой погибла Татьяна Озолина? Все обстоятельства и причины аварии еще выясняются. Предварительно звучат две версии. Согласно первой, МотоТаня не справилась с управлением и на скорости врезалась в грузовик. По второй версии, она столкнулась с другим мотоциклистом.

3 Кто такая МотоТаня? Татьяна Озолина родилась в Омской области. В 2012-м переехала в Москву, устроившись экономистом в крупную компанию. С детства девушку привлекали мотоциклы. В 2014-м она сдала на права и купила первый "байк". Примерно в то же время начала выкладывать в соцсети ролики со своими поездками. Всего за пару месяцев она смогла набрать неплохую популярность и заявила о себе как об известном мотоблогере. Ее видео смотрели пользователи не только из России, но и из других стран. МотоТаня / Видео: youtube.com/@motoTanya В TikTok у нее более 5 млн подписчиков, а в YouTube – около 2 млн. Известно, что у Татьяны Озолиной остался 13-летний сын. Она была замужем, но подробности своей личной жизни никогда не афишировала. Последние два года состояла в отношениях.