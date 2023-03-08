Муж блогера Лерчек оправдался за найденное в их доме золото

По его словам, 8 кг драгметаллов семья получила от банка в качестве компенсации

08 марта 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Муж блогерши Валерии Чекалиной (Lerchek), Артём, высказался о том, что при обыске в доме семьи нашли 10 загранпаспортов и восемь килограммов золота. Пост на эту тему он опубликовал в известной соцсети.

По его словам, документов столько, потому что на каждого члена семьи имеется по два загранпаспорта.

Говоря о золоте, мужчина заявил, что его выдали в банке в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её супруга Артёма Чекалина из-за уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов.