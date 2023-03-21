Александра Митрошина – российский блогер, она родилась в 1994 году в Петрозаводске. Вместе с семьёй девочка переехала в Москву.

Девушка увлекалась спортом. Поступила на факультет журналистики Московского госуниверситета (МГУ), а затем в Высшую школу экономики (специальность "Медиапроизводство"). Работала на радио "Москва FM".

У Митрошиной множество подписчиков в соцсетях. С ними она делилась секретами успеха и продвижения. Написала несколько книг и создала свою школу.

Александра интересуется фитнесом, путешествиями и интернет-маркетингом. Также выступает за борьбу с домашним насилием.