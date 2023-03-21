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Кто такая блогер Митрошина, которую обвиняют в уклонении от налогов на 120 млн рублей

Блогера Александру Митрошину обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Подозреваемая продавала курсы и использовала упрощённую схему налогообложения

21 марта 2023, 13:24, Анастасия Бичакова

Фото: vk.com/kurumo
Фото: vk.com/kurumo

Российского блогера Александру Митрошину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму – более 120 млн рублей. Она продавала курсы и использовала упрощённую систему налогообложения, однако должна была перейти на общую.

Чем прославилась Митрошина, что известно об уголовном деле, и чем её ситуация похожа на инцидент с блогером Лерчек – в материале amic.ru.

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Кто такая Митрошина и чем она известна?

Александра Митрошина – российский блогер, она родилась в 1994 году в Петрозаводске. Вместе с семьёй девочка переехала в Москву.

Девушка увлекалась спортом. Поступила на факультет журналистики Московского госуниверситета (МГУ), а затем в Высшую школу экономики (специальность "Медиапроизводство"). Работала на радио "Москва FM".

У Митрошиной множество подписчиков в соцсетях. С ними она делилась секретами успеха и продвижения. Написала несколько книг и создала свою школу.

Александра интересуется фитнесом, путешествиями и интернет-маркетингом. Также выступает за борьбу с домашним насилием.

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По какой статье обвиняют Митрошину?

Александру Митрошину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ.

По версии следователей, с октября 2020-го по май 2022 года подозреваемая продавала курсы как ИП и заработала "сильно больше лимита" по упрощённой системе налогообложения (150 млн рублей). При этом терять больше 6% выручки обвиняемая не хотела и использовала другие ИП.

"Не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, [обвиняемая] использовала аффилированные и контролируемые ею ИП", – подчёркивает ведомство.

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Правда, что к Митрошиной пришли с обысками?

Да. Mash сообщил, что полиция пришла к Александре Митрошиной и подозреваемым соучастникам с обыском.

"Следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России проведены обыски по месту регистрации [Александры] Митрошиной и иных лиц, возможно, причастных к совершённому преступлению", – подтверждает СК.

Уточняется, что сейчас проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить причастных к делу.

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Кто такая Лерчек и при чём здесь она?

Лерчек (Валерия Чекалина) – блогер, прославившаяся в Instagram* (соцсетью владеет компания Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Также она ведёт страницу в Telegram.

Девушка с 2018 года проводила платные марафоны "Идеальное тело" и обещала участникам минус 10 сантиметров в талии за месяц.

На марафон записывалось множество людей. Так Чекалина разбогатела.

Точной информации о её доходах нет. При этом выручка ООО "БИ ФИТ", зарегистрированного на Лерчек и её мужа, в 2021 году достигла почти 3 млрд рублей. Чистая прибыль компании – 657,8 млн рублей.

Заработок – более 110 млн рублей в год – приносит и бренд косметики Letique Cosmetics, писал ранее amic.ru.

По данным следствия, Лерчек также использовала упрощённую систему налогообложения, хотя должна была перейти на общую.

Для тех, кто работает по "упрощёнке", доход не должен превышать 150 млн рублей. Но, подчёркивают в сообщении СК, с июля 2020 по июль 2022-го блогер заработала на фитнес-марафонах гораздо больше.

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Какое наказание грозит Лерчек и её мужу?

Какое именно наказание грозит Лерчек и её супругу, пока неизвестно. Но по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 198 УК РФ лишение свободы может достигать трёх лет.
Фото: скриншот с YouTube

Кто такая блогер Лерчек, как она разбогатела и почему задолжала налогов на 300 млн?

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 19

  • Давно пора всю их деятельность вывести в легальное поле.
    21 марта, Гость   Ответить
  • А ведь профессор Соловей обещал зачистку "неполитических" на конец февраля
    21 марта, Гость   Ответить
  • Бредятина
    21 марта, Гость   Ответить
  • Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы (с)
    21 марта, Гость   Ответить
  • училось бы государство у таких людей, как надо деньги зарабатывать. Только и умеет, что налогами обкладывать
    21 марта, Гость   Ответить
  • как жэ это все интересно -как мы выжили без этой подробности(
    21 марта, Гость   Ответить
  • Лень читать, что там?
    21 марта, Гость   Ответить
  • преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы --- Знаешь, чья цитата и каких взглядов он придерживался?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, чиво??? Деньги "зарабатывать"? Лохов обувать на деньги, скажем уж как есть. Лохов не жалко, если сами платят этим разводилам. А вот государству налоги отдать будь добр!
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, обманывать лохов?!Судя по результатам их тренингов и марафонов вся Россия должна быть спортивной и успешной.Но почему то это не так. Обычная пирамида лохотрон,в 90-е это были МММ,Тибет и прочие,а сейчас это блогеры продающие воздух.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Отстаньте от людей . У них свой путь . Им без ВАС ни как. Так что, кто в какой категории, тот соответственно и плотит за ИХ удовольствия.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "плотит" - это что означает? Это на каком языке?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Да молодцы эти блогеры. А их опять окунают в ...
    21 марта, Гость   Ответить
  • на маленьком плоту...
    21 марта, Гость   Ответить
  • Это на каком языке? - да дерёвня.. у меня так клиент выражается - "я уплотил вчерась.." )))
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, какие молодцы они воры
    21 марта, Гость   Ответить
  • Что то мне кажется, что олигархи-патриоты намного большие суммы в качестве налогов не уплатили государству, но что то расследований в их сторону нет. К чему бы это? Денег нет, поэтому трясем блогеров, но кошельки своих родных олигархов не трогаем?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Не поддержали кое что эти блогерки, о чем сильно наверху попросили, и это им такая месть за отказ
    21 марта, Гость   Ответить
  • Налоги это святое!!! Американская налоговая служба мафиози Аль Капоне за неуплату налогов на пожизненку в турму упекла.
    22 марта, Гость   Ответить
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