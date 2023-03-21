Кто такая блогер Митрошина, которую обвиняют в уклонении от налогов на 120 млн рублей
Блогера Александру Митрошину обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Подозреваемая продавала курсы и использовала упрощённую схему налогообложения
21 марта 2023, 13:24, Анастасия Бичакова
Российского блогера Александру Митрошину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму – более 120 млн рублей. Она продавала курсы и использовала упрощённую систему налогообложения, однако должна была перейти на общую.
Чем прославилась Митрошина, что известно об уголовном деле, и чем её ситуация похожа на инцидент с блогером Лерчек – в материале amic.ru.
Кто такая Митрошина и чем она известна?
Александра Митрошина – российский блогер, она родилась в 1994 году в Петрозаводске. Вместе с семьёй девочка переехала в Москву.
Девушка увлекалась спортом. Поступила на факультет журналистики Московского госуниверситета (МГУ), а затем в Высшую школу экономики (специальность "Медиапроизводство"). Работала на радио "Москва FM".
У Митрошиной множество подписчиков в соцсетях. С ними она делилась секретами успеха и продвижения. Написала несколько книг и создала свою школу.
Александра интересуется фитнесом, путешествиями и интернет-маркетингом. Также выступает за борьбу с домашним насилием.
По какой статье обвиняют Митрошину?
Александру Митрошину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ.
По версии следователей, с октября 2020-го по май 2022 года подозреваемая продавала курсы как ИП и заработала "сильно больше лимита" по упрощённой системе налогообложения (150 млн рублей). При этом терять больше 6% выручки обвиняемая не хотела и использовала другие ИП.
"Не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, [обвиняемая] использовала аффилированные и контролируемые ею ИП", – подчёркивает ведомство.
Правда, что к Митрошиной пришли с обысками?
Да. Mash сообщил, что полиция пришла к Александре Митрошиной и подозреваемым соучастникам с обыском.
"Следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России проведены обыски по месту регистрации [Александры] Митрошиной и иных лиц, возможно, причастных к совершённому преступлению", – подтверждает СК.
Уточняется, что сейчас проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить причастных к делу.
Кто такая Лерчек и при чём здесь она?
Лерчек (Валерия Чекалина) – блогер, прославившаяся в Instagram* (соцсетью владеет компания Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Также она ведёт страницу в Telegram.
Девушка с 2018 года проводила платные марафоны "Идеальное тело" и обещала участникам минус 10 сантиметров в талии за месяц.
На марафон записывалось множество людей. Так Чекалина разбогатела.
Точной информации о её доходах нет. При этом выручка ООО "БИ ФИТ", зарегистрированного на Лерчек и её мужа, в 2021 году достигла почти 3 млрд рублей. Чистая прибыль компании – 657,8 млн рублей.
Заработок – более 110 млн рублей в год – приносит и бренд косметики Letique Cosmetics, писал ранее amic.ru.
По данным следствия, Лерчек также использовала упрощённую систему налогообложения, хотя должна была перейти на общую.
Для тех, кто работает по "упрощёнке", доход не должен превышать 150 млн рублей. Но, подчёркивают в сообщении СК, с июля 2020 по июль 2022-го блогер заработала на фитнес-марафонах гораздо больше.
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