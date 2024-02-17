НОВОСТИПолитика

Кто такие обходчики и зачем они ходят по домам жителей Алтайского края

Рассказываем, почему им можно открывать двери

17 февраля 2024, 08:30, ИА Амител

Сумка и шапка, с которыми придут обходчики / Фото: amic.ru
Сумка и шапка, с которыми придут обходчики / Фото: amic.ru

Добрый день, я – обходчик. Вот что с субботы, 17 февраля, могут услышать жители региона после стука в дверь. По квартирам граждан Алтайского края пошли члены избирательных комиссий. В рамках проекта "Информ УИК" они рассказывают жителям о предстоящих выборах президента России.

Что это за проект такой?

Это проект избирательной комиссии Алтайского края. Его главная цель – информирование населения о ключевом политическом событии года.

И что мне расскажут?

Все, что спросите. Как найти свой участок, как проголосовать дома, если здоровье не позволяет добраться до УИК в дни голосования, кто кандидаты и так далее. Задавайте любые вопросы по теме выборов. 

А что это за люди? Почему я должен их пускать?

Открывать дверь или нет – это, конечно, только ваше решение. Но, как заверили в краевом избиркоме, это безопасно. У каждого обходчика при себе будет удостоверение члена УИК и документ, подтверждающий личность. Смело просите их показать. А еще они будут в белой  шапке со специальным значком и с синей сумкой.  

Каждый такой "гость" – член УИК, который прошел специальное обучение. Всего по краю до выборов будет работать более шесть тысяч обходчиков. 

И когда они придут ко мне?

В один из дней с 17 февраля по 7 марта (в будни и выходные с обеда до вечера). 

Напомним, выборы президента России пройдут в три дня: с пятницы, 15 марта, по воскресенье, 17 марта 2024 года. В бюллетенях будут имена четверых кандидатов: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). И именно в такой последовательности (по алфавиту). 

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НОВОСТИПолитика

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Комментарии 15

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Гость

08:53:48 17-02-2024

Кто такие обходчики --- повестки?

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Гость

08:54:45 17-02-2024

Они что то вынюхивают ?

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Гость

09:49:14 17-02-2024

У меня вопросы. Почему голосование 3 дня? Для чего ДЭГ? Как проверить отсутствие мошенничества при ДЭГ?

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Гость

12:58:09 17-02-2024

Гость (09:49:14 17-02-2024) У меня вопросы. Почему голосование 3 дня? Для чего ДЭГ? Как ... На сайте ЦИК РФ ответы на все твои неумные вопросы.

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Гость

10:40:52 17-02-2024

Нам уже вчера в 12 ночи в домофон звонил какой-то..., сказал что обходчик.

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Гость

11:24:22 17-02-2024

Только что были, две милые, замерзшие дамы, предложил чай кофе коньяк, отказались.

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Гость

15:19:32 17-02-2024

Гость (11:24:22 17-02-2024) Только что были, две милые, замерзшие дамы, предложил чай ко... Ни к одной и не подкрался, что-ли?

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Гость

15:34:26 17-02-2024

Гость (11:24:22 17-02-2024) Только что были, две милые, замерзшие дамы, предложил чай ко... Надо было предлагать колбасу и водку! У меня ни от чего не отказывались.

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Гость

12:41:34 17-02-2024

взрослых нет дома! и привет!

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Гость

14:45:39 17-02-2024

Никого не пущу, сразу же с порога пошлю лесом.

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Гость

17:18:40 17-02-2024

Гость (14:45:39 17-02-2024) Никого не пущу, сразу же с порога пошлю лесом. ... Зачем же посылать? Поблагодарить и ответить, что в курсе того, что они предложат и что вы отклоняете их предложение. Сами догадаетесь, что они предложат?

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Гость

18:52:02 17-02-2024

Гость (17:18:40 17-02-2024) Зачем же посылать? Поблагодарить и ответить, что в курсе тог...Сами догадаетесь, что они предложат? Деньги что ли? У меня других догадок нет.

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Гость

16:03:33 17-02-2024

Ничего они не рассказывают, сверяют данные и все🙄

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Гость

19:23:48 17-02-2024

Да, тоже считаю, что это уже лишнее. По ТВ с утра до ночи инфа про выборы, мультики с дурацкими стишками. Везде агитация висит. Гоняют этих теток по морозу. Что, кто-то ещё не знает, где и когда голосование? Если так, то человек, явно недееспособен, к нему хоть сто раз приходи-все бестолку. В соцзащите знают адреса инвалидов, их можно обзвонить, узнать о состоянии и возможности человека. Да сейчас все про всех знают. Лично я не люблю, когда ко мне незнакомые люди приходят.

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ost

21:30:41 17-02-2024

приходили две женщины, на мой взгляд, старше меня. Спросили про соседей, уточнили моё имя и отчество .Утвердительно мне сказали о том что я знаю, что голосование три дня. Спросили , определился ли я с формой голосования, поставили галочку у себя в "бумажке" и ушли. Красотки "косят" "бабки", вот и всё!

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