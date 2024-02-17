Кто такие обходчики и зачем они ходят по домам жителей Алтайского края

Рассказываем, почему им можно открывать двери

17 февраля 2024, 08:30, ИА Амител

Сумка и шапка, с которыми придут обходчики / Фото: amic.ru

Добрый день, я – обходчик. Вот что с субботы, 17 февраля, могут услышать жители региона после стука в дверь. По квартирам граждан Алтайского края пошли члены избирательных комиссий. В рамках проекта "Информ УИК" они рассказывают жителям о предстоящих выборах президента России.

Что это за проект такой?

Это проект избирательной комиссии Алтайского края. Его главная цель – информирование населения о ключевом политическом событии года.

И что мне расскажут?

Все, что спросите. Как найти свой участок, как проголосовать дома, если здоровье не позволяет добраться до УИК в дни голосования, кто кандидаты и так далее. Задавайте любые вопросы по теме выборов.

А что это за люди? Почему я должен их пускать?

Открывать дверь или нет – это, конечно, только ваше решение. Но, как заверили в краевом избиркоме, это безопасно. У каждого обходчика при себе будет удостоверение члена УИК и документ, подтверждающий личность. Смело просите их показать. А еще они будут в белой шапке со специальным значком и с синей сумкой.

Каждый такой "гость" – член УИК, который прошел специальное обучение. Всего по краю до выборов будет работать более шесть тысяч обходчиков.

И когда они придут ко мне?

В один из дней с 17 февраля по 7 марта (в будни и выходные с обеда до вечера).

Напомним, выборы президента России пройдут в три дня: с пятницы, 15 марта, по воскресенье, 17 марта 2024 года. В бюллетенях будут имена четверых кандидатов: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). И именно в такой последовательности (по алфавиту).