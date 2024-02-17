Кто такие обходчики и зачем они ходят по домам жителей Алтайского края
Рассказываем, почему им можно открывать двери
17 февраля 2024, 08:30, ИА Амител
Добрый день, я – обходчик. Вот что с субботы, 17 февраля, могут услышать жители региона после стука в дверь. По квартирам граждан Алтайского края пошли члены избирательных комиссий. В рамках проекта "Информ УИК" они рассказывают жителям о предстоящих выборах президента России.
Что это за проект такой?
Это проект избирательной комиссии Алтайского края. Его главная цель – информирование населения о ключевом политическом событии года.
И что мне расскажут?
Все, что спросите. Как найти свой участок, как проголосовать дома, если здоровье не позволяет добраться до УИК в дни голосования, кто кандидаты и так далее. Задавайте любые вопросы по теме выборов.
А что это за люди? Почему я должен их пускать?
Открывать дверь или нет – это, конечно, только ваше решение. Но, как заверили в краевом избиркоме, это безопасно. У каждого обходчика при себе будет удостоверение члена УИК и документ, подтверждающий личность. Смело просите их показать. А еще они будут в белой шапке со специальным значком и с синей сумкой.
Каждый такой "гость" – член УИК, который прошел специальное обучение. Всего по краю до выборов будет работать более шесть тысяч обходчиков.
И когда они придут ко мне?
В один из дней с 17 февраля по 7 марта (в будни и выходные с обеда до вечера).
Напомним, выборы президента России пройдут в три дня: с пятницы, 15 марта, по воскресенье, 17 марта 2024 года. В бюллетенях будут имена четверых кандидатов: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). И именно в такой последовательности (по алфавиту).
08:53:48 17-02-2024
Кто такие обходчики --- повестки?
08:54:45 17-02-2024
Они что то вынюхивают ?
09:49:14 17-02-2024
У меня вопросы. Почему голосование 3 дня? Для чего ДЭГ? Как проверить отсутствие мошенничества при ДЭГ?
12:58:09 17-02-2024
Гость (09:49:14 17-02-2024) У меня вопросы. Почему голосование 3 дня? Для чего ДЭГ? Как ... На сайте ЦИК РФ ответы на все твои неумные вопросы.
10:40:52 17-02-2024
Нам уже вчера в 12 ночи в домофон звонил какой-то..., сказал что обходчик.
11:24:22 17-02-2024
Только что были, две милые, замерзшие дамы, предложил чай кофе коньяк, отказались.
15:19:32 17-02-2024
Гость (11:24:22 17-02-2024) Только что были, две милые, замерзшие дамы, предложил чай ко... Ни к одной и не подкрался, что-ли?
15:34:26 17-02-2024
Гость (11:24:22 17-02-2024) Только что были, две милые, замерзшие дамы, предложил чай ко... Надо было предлагать колбасу и водку! У меня ни от чего не отказывались.
12:41:34 17-02-2024
взрослых нет дома! и привет!
14:45:39 17-02-2024
Никого не пущу, сразу же с порога пошлю лесом.
17:18:40 17-02-2024
Гость (14:45:39 17-02-2024) Никого не пущу, сразу же с порога пошлю лесом. ... Зачем же посылать? Поблагодарить и ответить, что в курсе того, что они предложат и что вы отклоняете их предложение. Сами догадаетесь, что они предложат?
18:52:02 17-02-2024
Гость (17:18:40 17-02-2024) Зачем же посылать? Поблагодарить и ответить, что в курсе тог...Сами догадаетесь, что они предложат? Деньги что ли? У меня других догадок нет.
16:03:33 17-02-2024
Ничего они не рассказывают, сверяют данные и все🙄
19:23:48 17-02-2024
Да, тоже считаю, что это уже лишнее. По ТВ с утра до ночи инфа про выборы, мультики с дурацкими стишками. Везде агитация висит. Гоняют этих теток по морозу. Что, кто-то ещё не знает, где и когда голосование? Если так, то человек, явно недееспособен, к нему хоть сто раз приходи-все бестолку. В соцзащите знают адреса инвалидов, их можно обзвонить, узнать о состоянии и возможности человека. Да сейчас все про всех знают. Лично я не люблю, когда ко мне незнакомые люди приходят.
21:30:41 17-02-2024
приходили две женщины, на мой взгляд, старше меня. Спросили про соседей, уточнили моё имя и отчество .Утвердительно мне сказали о том что я знаю, что голосование три дня. Спросили , определился ли я с формой голосования, поставили галочку у себя в "бумажке" и ушли. Красотки "косят" "бабки", вот и всё!