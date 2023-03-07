Кто такой Александр Пластеев и за что его назвали "козлом" в соцсетях?
Чиновник написал заявление в полицию на обидчицу, но уже её простил
07 марта 2023, 13:23, ИА Амител
Александр Пластеев / Фото: moyaokruga.ru
В Залесовском округе Алтайского края разгорелся скандал. Местный чиновник Александр Пластеев обиделся на слово "козёл", которым его назвали в соцсетях, и написал заявление в полицию. Затем он передумал и решил простить обидчицу. На самом деле женщина пыталась рассказать о проблеме своего округа, но выбрала для этого, мягко говоря, не лучший стиль изложения.
О том, кто такой Александр Пластеев и за что его обозвали "козлом" в соцсетях, в материале amic.ru.
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Кто такой Александр Пластеев?
Александр Пластеев – глава Залесовского муниципального округа. Напомним, в 2021 году Залесовский район преобразовали в округ – новую форму местного самоуправления в крае.
Чиновник несколько лет (с 2017 года) руководил районом, а затем стал главой и нового муниципального округа. Его полномочия будут длиться до 2026 года.
Пластеев родился в 1981 году в Горняке. В 2003 году окончил Барнаульский педуниверситет, в 2010 году – Сибирскую академию госслужбы по специальности "менеджер государственного и муниципального управления".
С 2004 по 2010 год был директором Муравьевской основной общеобразовательной школы. С 2010-го по 2012-й возглавлял администрацию Борисовского сельсовета, а с 2012-го по 2017-й – Залесовский сельсовет. С 2008 по 2010 год являлся депутатом Залесовского райсовета.
Женат, воспитывает четверых детей.
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Кто и за что обозвал Пластеева "козлом" в соцсетях?
Сообщения в социальной сети "ВКонтакте" 3 марта опубликовала местная жительница. В грубой форме она обвинила главу округа в том, что некоторые проблемы никак не могут разрешить.
В частности, женщина осталась недовольна благоустройством детской площадки, на которое местные жители собирали деньги. Также она считает, что реконструкция местного памятника проведена очень плохо.
"Вырезали из пенопласта даты и покрасили краской", – объяснила автор сообщения.
Ещё одна проблема, упомянутая женщиной: вечный огонь, который почему-то не горит.
Закончив перечислять нерешённые проблемы, женщина добавила ещё одно короткое сообщение: "Козёл".
Посчитав это оскорблением, Пластеев написал заявление в полицию.
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Почему Пластеев решил простить свою обидчицу?
Потому что она признала, что была не права, и даже записала видеообращение с извинениями. Это видео Пластеев опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
"Ольгу Качесову простил. Заявление заберу", – добавил глава Залесовского округа.
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А как обстоят дела с парком, площадкой и вечным огнём, о которых говорила женщина?
Как в видеообращении рассказала женщина, на самом деле никакой катастрофы нет. Александр Пластеев, к которому жительница пришла на личный приём после своего сообщения, всё ей разъяснил.
По словам главы округа, местную детскую площадку решили засыпать песком (а не засеять травой), чтобы обезопасить самих детей. Памятник же, утверждает глава, реконструировали в соответствии со всеми требованиями.
Как подчеркнула автор сообщения, объяснениями Пластеева она осталась удовлетворена.
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