Кто такой Александр Пластеев и за что его назвали "козлом" в соцсетях?

Чиновник написал заявление в полицию на обидчицу, но уже её простил

07 марта 2023, 13:23, ИА Амител

Александр Пластеев / Фото: moyaokruga.ru

В Залесовском округе Алтайского края разгорелся скандал. Местный чиновник Александр Пластеев обиделся на слово "козёл", которым его назвали в соцсетях, и написал заявление в полицию. Затем он передумал и решил простить обидчицу. На самом деле женщина пыталась рассказать о проблеме своего округа, но выбрала для этого, мягко говоря, не лучший стиль изложения.

О том, кто такой Александр Пластеев и за что его обозвали "козлом" в соцсетях, в материале amic.ru.

1 Кто такой Александр Пластеев? Александр Пластеев – глава Залесовского муниципального округа. Напомним, в 2021 году Залесовский район преобразовали в округ – новую форму местного самоуправления в крае. Чиновник несколько лет (с 2017 года) руководил районом, а затем стал главой и нового муниципального округа. Его полномочия будут длиться до 2026 года. Пластеев родился в 1981 году в Горняке. В 2003 году окончил Барнаульский педуниверситет, в 2010 году – Сибирскую академию госслужбы по специальности "менеджер государственного и муниципального управления". С 2004 по 2010 год был директором Муравьевской основной общеобразовательной школы. С 2010-го по 2012-й возглавлял администрацию Борисовского сельсовета, а с 2012-го по 2017-й – Залесовский сельсовет. С 2008 по 2010 год являлся депутатом Залесовского райсовета. Женат, воспитывает четверых детей.

2 Кто и за что обозвал Пластеева "козлом" в соцсетях? Сообщения в социальной сети "ВКонтакте" 3 марта опубликовала местная жительница. В грубой форме она обвинила главу округа в том, что некоторые проблемы никак не могут разрешить. В частности, женщина осталась недовольна благоустройством детской площадки, на которое местные жители собирали деньги. Также она считает, что реконструкция местного памятника проведена очень плохо. "Вырезали из пенопласта даты и покрасили краской", – объяснила автор сообщения. Ещё одна проблема, упомянутая женщиной: вечный огонь, который почему-то не горит. Закончив перечислять нерешённые проблемы, женщина добавила ещё одно короткое сообщение: "Козёл". Посчитав это оскорблением, Пластеев написал заявление в полицию.

3 Почему Пластеев решил простить свою обидчицу? Потому что она признала, что была не права, и даже записала видеообращение с извинениями. Это видео Пластеев опубликовал на своей странице во "ВКонтакте". "Ольгу Качесову простил. Заявление заберу", – добавил глава Залесовского округа.