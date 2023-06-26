Кто такой Алексей Дюмин, который якобы может стать следующим министром обороны?
Вопросы о губернаторе Тульской области уже задают пресс-секретарю президента страны
26 июня 2023, 15:25, ИА Амител
Алексей Дюмин / Фото: сайт губернатора Тульской области
Пресс-секретарь российского президента не стал комментировать новости о возможном участии Алексея Дюмина в переговорах по урегулированию ситуации с военным мятежом ЧВК "Вагнер". Нет и официальных подтверждений слухам, что губернатор Тульской области якобы может стать следующим министром обороны России.
До того как возглавить регион, Дюмин успел поработать личным телохранителем Путина, а также служил в Генштабе. Подробнее о биографии губернатора Тульской области – в материале amic.ru.
1
Кто такой Алексей Дюмин?
Алексей Дюмин – губернатор Тульской области. Этот пост он занял в 2016 году: 2 февраля его назначили исполняющим обязанности, а 18 сентября полноценно избрали главой области.
Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика.
С детства увлекался хоккеем и имел все шансы стать профессионалом, но в итоге решил поступить в военное учебное заведение.
В 1994 году Алексей Дюмин окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 2009-м стал кандидатом политических наук, окончив Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
2
Как Дюмин стал губернатором Тульской области?
Временно исполняющим обязанности губернатора его назначил Владимир Путин. Должность Дюмин занял вместо Владимира Груздева, который досрочно ушел в отставку. На сентябрьские выборы в 2016-м он шел как выдвиженец и набрал в итоге 84,17% голосов. 22 сентября 2016 года Дюмин стал полноправным губернатором Тульской области.
С 1994-го по 1996-й Дюмин работал инженером в Центральном узле комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России.
Известно также, что с 1996 по 2013 год Дюмин служил в Федеральной службе охраны РФ (ФСО). В 1999-м он вошел в группу личной охраны Владимира Путина, который тогда был премьер-министром страны. Позже Дюмин был замначальника управления по обеспечению безопасности председателя правительства и президента РФ.
3
Какой у Алексея Дюмина военный опыт?
У Дюмина долгая военная карьера. Тульский губернатор – генерал-полковник и Герой Российской Федерации.
В 2013 году, после работы в ФСО, Дюмина назначили замначальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, где он командовал Силами специальных операций ВС РФ.
В 2015-м продвинулся по службе и стал начальником главного штаба и первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. Последняя должность Дюмина до его губернаторства – заместитель министра обороны. В военном ведомстве он отвечал за департаменты строительства, жилищного обеспечения, имущественных отношений и многие другие отделы.
4
Какие награды есть у Алексея Дюмина?
У Дюмина есть орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль Суворова и многие другие награды.
5
С чего все решили, что Дюмин может стать министром обороны?
Это неподтвержденная информация, которую опубликовали некоторые Telegram-каналы. Они сообщали, что Дюмин якобы участвовал в переговорах по урегулированию ситуацию с военным мятежом в ЧВК "Вагнер". Впрочем, в пресс-службе тульского правительства эту информацию опровергли.
"Обозначенные вопросы выходят за рамки полномочий губернатора", – ответили в пресс-службе на вопрос ТАСС. Спросили о якобы участии Дюмина в переговорах и у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Но тот никаких подробностей не раскрыл.
"Больших деталей я не могу вам сообщить", – передает слова Пескова ТАСС.Так что пока никакой официальной информации о том, может ли Дюмин возглавить Минобороны, нет.
15:42:20 26-06-2023
От перемены мест слагаемых сумма не меняется, политика партии, как была так и останется.
15:44:11 26-06-2023
Тут после 2013 сразу 2015. Помню слухи, что это он в 2014 с Крымом разобрался. Даже, что это возможно преемник
16:19:09 26-06-2023
Гость (15:44:11 26-06-2023) Тут после 2013 сразу 2015. Помню слухи, что это он в 2014 с ... Какой преемник, что вы несёте, вы из каждого нового лица в политике готовы сделать преемника, не кто власть передавать не будет, этот этап пройден.
15:50:56 26-06-2023
У Дюмина долгая военная карьера. У Шойгу тоже. В 38 лет генерал-майор, а в 40 - уже генерал лейтенант. В 40 ЛЕТ?! За какие заслуги?
20:16:55 26-06-2023
Гость (15:50:56 26-06-2023) У Дюмина долгая военная карьера. У Шойгу тоже. В 38 лет гене... Штаны-то в кабинете протирать военная карьера? Совсем ку-ку. Благо, что на высеры жителей края никто внимание не обращает. Иначе в дурдом бы уже давно всех сдали.
19:02:04 26-06-2023
Какие сражения выиграл этот генерал, Герой РФ?
20:27:55 26-06-2023
а боевой-то опыт имеется? Или очередной эффективный прапорщик?