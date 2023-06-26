Кто такой Алексей Дюмин, который якобы может стать следующим министром обороны?

Вопросы о губернаторе Тульской области уже задают пресс-секретарю президента страны

26 июня 2023, 15:25, ИА Амител

Алексей Дюмин / Фото: сайт губернатора Тульской области

Пресс-секретарь российского президента не стал комментировать новости о возможном участии Алексея Дюмина в переговорах по урегулированию ситуации с военным мятежом ЧВК "Вагнер". Нет и официальных подтверждений слухам, что губернатор Тульской области якобы может стать следующим министром обороны России.

До того как возглавить регион, Дюмин успел поработать личным телохранителем Путина, а также служил в Генштабе. Подробнее о биографии губернатора Тульской области – в материале amic.ru.

1 Кто такой Алексей Дюмин? Алексей Дюмин – губернатор Тульской области. Этот пост он занял в 2016 году: 2 февраля его назначили исполняющим обязанности, а 18 сентября полноценно избрали главой области. Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика. С детства увлекался хоккеем и имел все шансы стать профессионалом, но в итоге решил поступить в военное учебное заведение. В 1994 году Алексей Дюмин окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 2009-м стал кандидатом политических наук, окончив Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

2 Как Дюмин стал губернатором Тульской области? Временно исполняющим обязанности губернатора его назначил Владимир Путин. Должность Дюмин занял вместо Владимира Груздева, который досрочно ушел в отставку. На сентябрьские выборы в 2016-м он шел как выдвиженец и набрал в итоге 84,17% голосов. 22 сентября 2016 года Дюмин стал полноправным губернатором Тульской области. С 1994-го по 1996-й Дюмин работал инженером в Центральном узле комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России. Известно также, что с 1996 по 2013 год Дюмин служил в Федеральной службе охраны РФ (ФСО). В 1999-м он вошел в группу личной охраны Владимира Путина, который тогда был премьер-министром страны. Позже Дюмин был замначальника управления по обеспечению безопасности председателя правительства и президента РФ.

3 Какой у Алексея Дюмина военный опыт? У Дюмина долгая военная карьера. Тульский губернатор – генерал-полковник и Герой Российской Федерации. В 2013 году, после работы в ФСО, Дюмина назначили замначальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, где он командовал Силами специальных операций ВС РФ. В 2015-м продвинулся по службе и стал начальником главного штаба и первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. Последняя должность Дюмина до его губернаторства – заместитель министра обороны. В военном ведомстве он отвечал за департаменты строительства, жилищного обеспечения, имущественных отношений и многие другие отделы.

4 Какие награды есть у Алексея Дюмина? У Дюмина есть орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль Суворова и многие другие награды.