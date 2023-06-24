Что сказал президент Путин в обращении по поводу мятежа ЧВК "Вагнер"

Мятеж ЧВК "Вагнер" начался в ночь с 23 на 24 июня

24 июня 2023, 14:35, ИА Амител

Президент Путин/ Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к российскому народу 24 июня 2023 года. Оно касалось Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". Глава государства назвал действия руководства ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и предательством, которое "раскалывает наше единство". Он пообещал, что действия российских властей по защите Отечества будут жесткими. О чем еще говорил президент в обращении к населению – в материале amic.ru.

Путин сказал, что действия ЧВК "Вагнер" – это "отступничество от нашего народа, от боевых товарищей, которые сражаются на фронте". Президент назвал мятеж "ударом в спину нашей стране и нашему народу".

Глава государства напомнил россиянам о событиях 1917 года, когда во время Первой мировой войны у России "украли победу" и "интриги, склоки за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии, утратой территории, распадом государства и трагедией Гражданской войны, когда братья шли убивать братьев".

Путин пообещал, что сейчас власти не дадут истории повториться и народ и государственность защитят "от любых угроз, от внутреннего предательства".

По словам Путина, "непомерные амбиции" руководства ЧВК "Вагнер" привели к измене стране, народу и "делу, за которое бок о бок сражались и погибали" вагнеровцы, бравшие Соледар, Бахмут и другие населенные пункты Донбасса.

Путин подчеркнул, что руководство ЧВК "Вагнер" предало их славу и толкнуло страну "к анархии, братоубийству, поражению и капитуляции". Президент пообещал, что действия властей будут жесткими и те, кто "сознательно встал на путь предательства, шантажа и террора понесут неминуемое наказание и ответят перед законом и народом".

Приказы по борьбе с мятежниками уже получили вооруженные силы и госорганы РФ, в Москве, Московской области и в других регионах введены меры антитеррористического характера, сообщил Путин. Он отметил, что будут предприниматься и меры по стабилизации "сложной" обстановки в Ростове-на-Дону. По словам Путина, сейчас там заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

"Как верховный главнокомандующий и гражданин России, сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить жизнь и свободу граждан. Тот, кто готовил мятеж, поднял оружие на товарищей, предали Россию и ответят за это. А те, кого пытаются втянуть в авантюру, призываю не совершать неповторимую ошибку, сделать правильный выбор и прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы отстоим и сбережем то, что свято, и дорого для нас, и мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее", – произнес Путин.

Напомним, что мятеж ЧВК "Вагнер" начался в ночь с 23 на 24 июня. В пятницу, 23 июня, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российские войска в ракетном ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", Минобороны эти обвинения опровергло. Однако Пригожин отправил военных ЧВК "Вагнер" в Ростов-на-Дону и в Воронеж. В Ростове-на-Дону "вагнеровцы" встали у штаба Южного Военного округа МО РФ.

Против Пригожина возбудили уголовное дело. В Воронежской, Московской областях и в Москве был введен режим контртеррористической операции. В нескольких городах отменили массовые мероприятия и усилили меры безопасности.

Минобороны призвало бойцов ЧВК "Вагнер" проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны РФ или правоохранительными органами.