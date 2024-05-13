Кто такой Андрей Белоусов, которого Путин предложил назначить министром обороны РФ?
Президент РФ предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера, министром обороны РФ
13 мая 2024, 10:14, ИА Амител
Президент России Владимир Путин определился с кандидатом на пост министра обороны РФ: на эту должность вместо Сергея Шойгу он выдвинул бывшего вице-премьера Андрея Белоусова. О том, кто такой Андрей Белоусов, что известно о его карьере и личной жизни, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Кто такой Андрей Белоусов?
Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве в семье ученых. Его отец был доктором экономических наук, а мать – радиохимиком. Сын решил пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с наукой: в 1981 году он с красным дипломом окончил экономический факультет МГУ.
В армии экономист-кибернетик не служил: сразу после вуза устроился на работу в Центральный экономико-математический институт Академии наук СССР. Спустя пять лет перешел в Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН на должность младшего научного сотрудника. За 20 лет работы в нем ему удалось продвинуться до заведующего лабораторией.
В период с 2000 по 2006 год Белоусов занимал кресло генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Параллельно был внештатным советником председателя правительства РФ. Следующей ступенью в карьере Андрея Белоусова стал пост заместителя министра экономического развития Российской Федерации (2006-2008 годы).
А в 2013-м его назначили помощником президента. Этот пост он занимал до 2020 года. В этот же период Белоусов входил в состав Военно-промышленной комиссии РФ. 21 января 2020 года назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. В мае 2020-го, в разгар эпидемии COVID-19, на Белоусова временно возложили обязанности премьера (пока Михаил Мишустин был на больничном), пишет fontanka.ru.
Как напоминает РБК, в правительстве Белоусов курировал такие ведомства, как ФАС, Минэкономразвития, Росаккредитация, Минтранс. Он занимался социально-экономическим развитием, инвестполитикой, регулированием финансового рынка, корпоративного управления и банкротства, экспорта и внешнеэкономической деятельности. В его обязанности входило, в частности, противодействие санкциям. Сам Белоусов попал под их действие в 2022 году из-за ситуации на Украине.
Награжден орденом Почета (2009). Имеет благодарность президента (2005) и правительства РФ (2009). Доктор экономических наук и заслуженный экономист РФ.
Белоусов женат. Известно, что у него есть сын Павел 1994 года рождения.
Почему именно Белоусова президент предлагает на должность министра обороны?
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что назначение гражданского человека на пост главы оборонного ведомства должно повысить открытость Минобороны для инноваций и передовых идей. Песков напомнил, что Белоусов успешно руководил Минэкономразвития России, а также длительный период занимал пост помощника президента по экономическим вопросам и прекрасно справлялся с возложенными на него обязанностями.
"Это назначение не изменяет системы координат. Военная составляющая будет прерогативой главы Генштаба Валерия Герасимова, тут изменений не предусматривается", – цитирует Пескова Lenta.ru.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что сегодня оборонное ведомство нуждается именно в таком человеке.
При этом военный эксперт Алексей Живов добавил, что Белоусов опытный управленец и у него есть все шансы развить потенциал армии, а также бороться с бюрократией.
"Андрей Белоусов неоднократно себя позиционировал как государственник и патриот. Он абсолютно гражданский человек, <...> и сейчас это именно то, что нужно. Человек, который всегда рядом с президентом, не имел отношения к внутренним особенностям Министерства обороны, будет работать на президента, а не на внутренние дела Минобороны", – рассказал Живов.
Многие информированные источники отзываются о Белоусове как о чиновнике, который курирует многие стратегические вопросы, связанные с технологиями, а также определяет основные направления работы в области импортозамещения. Андрей Белоусов очень воцерковленный человек и даже периодически служит алтарником в одном из храмов Владимирской области, пишет "Росбалт".
MSK1 сообщает, что Белоусов – один из основных соратников Мишустина, а политологи относят его к технократам – людям, которые склонны применять инженерные и рациональные методы для решения проблем.
Политолог Сергей Марков считает, что перед Белоусовым на новом посту будет стоять две основные задачи: борьба с коррупцией, а также внедрение инноваций в армию.
"Такова официальная позиция Кремля. То есть Белоусов должен заставлять генералов воевать по-новому. Время, вперед! Вот задача Белоусова", – написал Марков в своем Telegram-канале.
10:32:00 13-05-2024
По лицу прям Чапай !
Правда от службы в армии откосил
10:46:21 13-05-2024
Гость (10:32:00 13-05-2024) По лицу прям Чапай !Правда от службы в армии откосил ... ему не битвы планировать, а "поганое семя" выпалывать из рядов вооруженных сил, надеюсь, "арбатский" округ уже пропололи?
10:54:53 13-05-2024
Гость (10:46:21 13-05-2024) ему не битвы планировать, а "поганое семя" выпалывать из ряд... Что делается-то! Поди еще и генеральские гаремы разгонят?
11:16:35 13-05-2024
Гость (10:54:53 13-05-2024) Что делается-то! Поди еще и генеральские гаремы разгонят?... Всех в декрет отправят. Указ по рождаемости выполнять
11:09:37 13-05-2024
Гость (10:46:21 13-05-2024) ему не битвы планировать, а "поганое семя" выпалывать из ряд... „Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“ — Филипп II Македонский
10:54:17 13-05-2024
Гость (10:32:00 13-05-2024) По лицу прям Чапай !Правда от службы в армии откосил ... Чапай без усов - не Чапай!
10:58:46 13-05-2024
- "Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что назначение гражданского человека на пост главы оборонного ведомства должно повысить открытость Минобороны для инноваций и передовых идей. Песков напомнил, что Белоусов успешно руководил Минэкономразвития России," ===== Если говорит сам Песков, то надо понимать все наоборот. Гладко на бумаге, а на деле сплошные овраги, тем более Белоусов ни дня не служил в армии, это равносильно, бабам - министрам обороны европейских государств., но у них нет пока боевых действ и они выглядят на конях.
11:13:13 13-05-2024
Гость (10:58:46 13-05-2024) - "Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на... Ни чего страшного. Голикова тоже ниразу ни рожала (пока), а вон как руководит прибавлением человеков в РФ
11:21:09 13-05-2024
Гость (11:13:13 13-05-2024) Ни чего страшного. Голикова тоже ниразу ни рожала (пока), а ... Голикова, хорошо руководит прибавление своих богатств.
11:41:41 13-05-2024
Гость (11:21:09 13-05-2024) Голикова, хорошо руководит прибавление своих богатств.... Откуда знаешь?
20:19:48 13-05-2024
Гость (11:41:41 13-05-2024) Откуда знаешь?... От куда знаешь? Посмотри какие бриллианты весят на ее ушах. Твоя Зина сказала бы тебе, если ты не подпольны миллионер Корейко - Ванечка! На такие висюльки, как у Тани Голиковой, ты до конца своей жизни не заработаешь.
11:18:33 13-05-2024
а Шойгу - секретарь совета безопасности... со вчера... с воскресенья...
11:26:38 13-05-2024
Гость (11:18:33 13-05-2024) а Шойгу - секретарь совета безопасности... со вчера... с вос... Человек устал лазить по окопам и на заводах уговаривать работяг работать в три силы. В Кремлевском дворце за большим круглым столом Совета Безопасности, куда сподручней.
11:54:09 13-05-2024
Гость (11:18:33 13-05-2024) а Шойгу - секретарь совета безопасности... со вчера... с вос... странно, я думал он уже в компании своего зама
14:16:01 13-05-2024
Гость (11:54:09 13-05-2024) странно, я думал он уже в компании своего зама... Это скорее всего что бы там не оказаться...!
11:32:44 13-05-2024
Вспомнился великий Иван Андреевич Крылов:
А вы, друзья, как ни садитесь...
11:45:36 13-05-2024
Частушка вспомнилась....
Берия Берия вышел из доверия
А товарищ Маленков надавал ему пинков
11:48:13 13-05-2024
Ему пора уже на пенсии отдыхать
11:52:14 13-05-2024
от перестановки мест слагаемых сумма не изменяется.
12:05:18 13-05-2024
Искренне поддерживаю кадровые решения Президента!
Чем больше он тусует всех этих персонажей, тем быстрее всё это закончится. Границы вернутся к состоянию 1991 года, а недовольный народ сдаст всех акторов в Гаагу. Там на ужин не только макароны!
12:38:13 13-05-2024
Гость (12:05:18 13-05-2024) Искренне поддерживаю кадровые решения Президента!Чем бол... В Гааге все судьи предвзяты и коррумпированы.А недовольный народ ничего не решает.Как и рвущийся к демократии в кружевных трусиках.Вон в соседней стране который год народ "празднует" кастрюлеголовый мандан.
14:22:56 13-05-2024
Гость (12:05:18 13-05-2024) Искренне поддерживаю кадровые решения Президента!Чем бол... Размечтался кастрюлеголовый. Границы 1991 года, только когда украина входила в состав СССР. Или лучше границы 1654 года.
12:07:30 13-05-2024
Может уберет кастрирующей коэффициент 0.54 и выгонит девок генералов АРМИИ
12:22:03 13-05-2024
гость (12:07:30 13-05-2024) Может уберет кастрирующей коэффициент 0.54 и выгонит девок г... В армии без девок - скучно, а без генералов - и вовсе невозможно! А тут такое удачное совмещение...
13:00:06 13-05-2024
вместо Сергея Шойгу --- Пригожин не это имел ввиду?
14:01:02 13-05-2024
Им всем на пенсию уже давно пора.