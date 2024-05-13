Президент РФ предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера, министром обороны РФ

13 мая 2024, 10:14, ИА Амител

Андрей Белоусов / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин определился с кандидатом на пост министра обороны РФ: на эту должность вместо Сергея Шойгу он выдвинул бывшего вице-премьера Андрея Белоусова. О том, кто такой Андрей Белоусов, что известно о его карьере и личной жизни, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Кто такой Андрей Белоусов?

Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве в семье ученых. Его отец был доктором экономических наук, а мать – радиохимиком. Сын решил пойти по стопам родителей и связать свою жизнь с наукой: в 1981 году он с красным дипломом окончил экономический факультет МГУ.

В армии экономист-кибернетик не служил: сразу после вуза устроился на работу в Центральный экономико-математический институт Академии наук СССР. Спустя пять лет перешел в Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН на должность младшего научного сотрудника. За 20 лет работы в нем ему удалось продвинуться до заведующего лабораторией.

В период с 2000 по 2006 год Белоусов занимал кресло генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Параллельно был внештатным советником председателя правительства РФ. Следующей ступенью в карьере Андрея Белоусова стал пост заместителя министра экономического развития Российской Федерации (2006-2008 годы).

А в 2013-м его назначили помощником президента. Этот пост он занимал до 2020 года. В этот же период Белоусов входил в состав Военно-промышленной комиссии РФ. 21 января 2020 года назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. В мае 2020-го, в разгар эпидемии COVID-19, на Белоусова временно возложили обязанности премьера (пока Михаил Мишустин был на больничном), пишет fontanka.ru.

Как напоминает РБК, в правительстве Белоусов курировал такие ведомства, как ФАС, Минэкономразвития, Росаккредитация, Минтранс. Он занимался социально-экономическим развитием, инвестполитикой, регулированием финансового рынка, корпоративного управления и банкротства, экспорта и внешнеэкономической деятельности. В его обязанности входило, в частности, противодействие санкциям. Сам Белоусов попал под их действие в 2022 году из-за ситуации на Украине.

Награжден орденом Почета (2009). Имеет благодарность президента (2005) и правительства РФ (2009). Доктор экономических наук и заслуженный экономист РФ.

Белоусов женат. Известно, что у него есть сын Павел 1994 года рождения.

Почему именно Белоусова президент предлагает на должность министра обороны?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что назначение гражданского человека на пост главы оборонного ведомства должно повысить открытость Минобороны для инноваций и передовых идей. Песков напомнил, что Белоусов успешно руководил Минэкономразвития России, а также длительный период занимал пост помощника президента по экономическим вопросам и прекрасно справлялся с возложенными на него обязанностями.

"Это назначение не изменяет системы координат. Военная составляющая будет прерогативой главы Генштаба Валерия Герасимова, тут изменений не предусматривается", – цитирует Пескова Lenta.ru.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что сегодня оборонное ведомство нуждается именно в таком человеке.

При этом военный эксперт Алексей Живов добавил, что Белоусов опытный управленец и у него есть все шансы развить потенциал армии, а также бороться с бюрократией.

"Андрей Белоусов неоднократно себя позиционировал как государственник и патриот. Он абсолютно гражданский человек, <...> и сейчас это именно то, что нужно. Человек, который всегда рядом с президентом, не имел отношения к внутренним особенностям Министерства обороны, будет работать на президента, а не на внутренние дела Минобороны", – рассказал Живов.

Многие информированные источники отзываются о Белоусове как о чиновнике, который курирует многие стратегические вопросы, связанные с технологиями, а также определяет основные направления работы в области импортозамещения. Андрей Белоусов очень воцерковленный человек и даже периодически служит алтарником в одном из храмов Владимирской области, пишет "Росбалт".

MSK1 сообщает, что Белоусов – один из основных соратников Мишустина, а политологи относят его к технократам – людям, которые склонны применять инженерные и рациональные методы для решения проблем.

Политолог Сергей Марков считает, что перед Белоусовым на новом посту будет стоять две основные задачи: борьба с коррупцией, а также внедрение инноваций в армию.

"Такова официальная позиция Кремля. То есть Белоусов должен заставлять генералов воевать по-новому. Время, вперед! Вот задача Белоусова", – написал Марков в своем Telegram-канале.