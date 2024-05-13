В Кремле объяснили, зачем Путин предложил Белоусова на пост министра обороны

Ранее кандидат на пост главы военного ведомства занимал должности, связанные с экономическим сектором

13 мая 2024, 08:40, ИА Амител

Андрей Белоусов / Фото: Владимир Астапкович / POOL / ТАСС

Решение Владимира Путина предложить Андрея Белоусова на пост министра обороны связано с ростом бюджета силового блока и необходимостью в инновациях. Об этом "Российской газете" сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, возглавлявший с 2012 года Министерство обороны Сергей Шойгу занял пост секретаря Совбеза. Предложенный на его прежнее место работы Андрей Белоусов ранее был министром экономического развития, помощником президента по экономическим вопросам и первым вице-премьером, курировавшим экономический блок. В армии он не служил.

Как отметил Песков, бюджет Минобороны и силового блока совсем недавно был в районе 3%, но потом вырос до 6-7%. Это пока не критическая цифра, "но мы постепенно приближаемся в силу известных причин к ситуации середины 80-х".

Он указал на важность вписать экономику силового блока в экономику страны, а также затронул тему инноваций: по его словам, в бою сегодня побеждает тот, кто больше к ним открыт. Именно с этим и связано решение предложить на пост министра обороны гражданского человека.