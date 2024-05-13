В Кремле объяснили, зачем Путин предложил Белоусова на пост министра обороны
Ранее кандидат на пост главы военного ведомства занимал должности, связанные с экономическим сектором
13 мая 2024, 08:40, ИА Амител
Решение Владимира Путина предложить Андрея Белоусова на пост министра обороны связано с ростом бюджета силового блока и необходимостью в инновациях. Об этом "Российской газете" сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, возглавлявший с 2012 года Министерство обороны Сергей Шойгу занял пост секретаря Совбеза. Предложенный на его прежнее место работы Андрей Белоусов ранее был министром экономического развития, помощником президента по экономическим вопросам и первым вице-премьером, курировавшим экономический блок. В армии он не служил.
Как отметил Песков, бюджет Минобороны и силового блока совсем недавно был в районе 3%, но потом вырос до 6-7%. Это пока не критическая цифра, "но мы постепенно приближаемся в силу известных причин к ситуации середины 80-х".
Он указал на важность вписать экономику силового блока в экономику страны, а также затронул тему инноваций: по его словам, в бою сегодня побеждает тот, кто больше к ним открыт. Именно с этим и связано решение предложить на пост министра обороны гражданского человека.
"Минобороны должно быть абсолютно открыто для инноваций и внедрения передовых идей", – отметил он.
08:55:51 13-05-2024
Интересно, что основной упор на бабки ,а не на военные успехи и сохранение жизни солдат.
В принципе лично у меня сомнений в этом и не было никогда
09:25:57 13-05-2024
Гость (08:55:51 13-05-2024) Интересно, что основной упор на бабки ,а не на военные успех... не склонен все так драматирзировать, по-моему комплексный подход. Войной и рисованием стрелок занимается генштаб, а логистикой, военпромом и инновациями гражданский человек.
09:41:36 13-05-2024
Гость (09:25:57 13-05-2024) не склонен все так драматирзировать, по-моему комплексный по...
И он же будет командовать парадами )
10:00:04 13-05-2024
Гость (09:41:36 13-05-2024) И он же будет командовать парадами )... Ну это можно и изменить. И даже нужно. Пусть командует начальник генштаба. Или секретарь совета безопасности. А министр обороны на то и министр.
09:56:11 13-05-2024
Логистикой должен заниматься Министр логистики, военпромом - Министр военпрома, а инновациями Министр инноваций
10:00:49 13-05-2024
Гость (09:25:57 13-05-2024) не склонен все так драматирзировать, по-моему комплексный по... Да. Министра обороны - это прежде всего завхоз. Военными делами занимается Герасимов и его компания.
09:18:30 13-05-2024
Ну, теперь точно победим
09:21:33 13-05-2024
Инновации должны быть новыми,а экономика должна быть экономной.И в военном деле надо уметь орудовать числами.Как поговаривал Суворов...Не обязательно оканчивать академий...
09:37:29 13-05-2024
Гость (09:21:33 13-05-2024) Инновации должны быть новыми,а экономика должна быть экономн... Я в академиях ни кончал конечно. Но мне кажется, что когда страна находится в состоянии воины и гибнут тысячи людей. Армией должен управлять военный, а не экономист
09:42:41 13-05-2024
Гость (09:37:29 13-05-2024) Я в академиях ни кончал конечно. Но мне кажется, что когда с...
Предыдущий мой пост была ирония (((
09:45:14 13-05-2024
Гость (09:37:29 13-05-2024) Я в академиях ни кончал конечно. Но мне кажется, что когда с... А прежний министр где служил и учился?
10:01:58 13-05-2024
Гость (09:45:14 13-05-2024) А прежний министр где служил и учился?... Он один раз помог Ельцину прийти к власти и тем дослужился до генерала.
09:43:08 13-05-2024
Мне помнится, что министр обороны - бухгалтер у нас уже был. Только не помню, чем это закончилось.
09:48:37 13-05-2024
Гость (09:43:08 13-05-2024) Мне помнится, что министр обороны - бухгалтер у нас уже был.... погуглите кто это и какое образование имеют. Анк Бейлевелд, Урсула Гертруда фон дер Ляйен, Мария Маргарита Роблес Фернандес, Флоранс Парли.
10:01:45 13-05-2024
Гость (09:48:37 13-05-2024) погуглите кто это и какое образование имеют. Анк Бейлевелд, ... Достойный пример.Все они формируют военную мощь Европы.Вместе взятые и каждая по отдельности.Осталось их в бою проверить.В логистике-то они у них нет равных.
09:59:33 13-05-2024
Гость (09:43:08 13-05-2024) Мне помнится, что министр обороны - бухгалтер у нас уже был.... Прошлый министр обороны у настоде в армии не служил, его сразу генералом взяли..
10:16:00 13-05-2024
Сергей Шойгу занял пост секретаря Совбеза - так это повышение
11:32:00 13-05-2024
Гость (10:16:00 13-05-2024) Сергей Шойгу занял пост секретаря Совбеза - так это повышени... А Медведева куда теперь девать?
13:37:21 13-05-2024
Мне как профессиональному военному, который служил ещё в Советской Армии, трудно понять подходы нашего Высшего руководства к принятию подобных решений, особенно приводимые обоснования и целесообразность. Удивительное дело, когда возникает вопрос принятия родов у женщины, почему то не прибегают к услугам эффективных сантехников или электриков, обязательно требуют врача-акушера да ещё лучшего!
16:13:17 13-05-2024
Александр. (13:37:21 13-05-2024) Мне как профессиональному военному, который служил ещё в Сов... "Паша Мерседес" был профессиональным военным. Как нам это помогло в Чечне?
22:42:56 13-05-2024
Кесарю кесарево. В минобороны же есть финансовые структуры. Почему они не справляются с задачами, воруют? Что за статус министра обороны, если военными командует гражданский? А гражданскими будут командовать военные?