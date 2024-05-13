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В Кремле объяснили, зачем Путин предложил Белоусова на пост министра обороны

Ранее кандидат на пост главы военного ведомства занимал должности, связанные с экономическим сектором

13 мая 2024, 08:40, ИА Амител

Андрей Белоусов / Фото: Владимир Астапкович / POOL / ТАСС
Андрей Белоусов / Фото: Владимир Астапкович / POOL / ТАСС

Решение Владимира Путина предложить Андрея Белоусова на пост министра обороны связано с ростом бюджета силового блока и необходимостью в инновациях. Об этом "Российской газете" сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, возглавлявший с 2012 года Министерство обороны Сергей Шойгу занял пост секретаря Совбеза. Предложенный на его прежнее место работы Андрей Белоусов ранее был министром экономического развития, помощником президента по экономическим вопросам и первым вице-премьером, курировавшим экономический блок. В армии он не служил.

Как отметил Песков, бюджет Минобороны и силового блока совсем недавно был в районе 3%, но потом вырос до 6-7%. Это пока не критическая цифра, "но мы постепенно приближаемся в силу известных причин к ситуации середины 80-х".

Он указал на важность вписать экономику силового блока в экономику страны, а также затронул тему инноваций: по его словам, в бою сегодня побеждает тот, кто больше к ним открыт. Именно с этим и связано решение предложить на пост министра обороны гражданского человека. 

"Минобороны должно быть абсолютно открыто для инноваций и внедрения передовых идей", – отметил он.

Россия Дмитрий Песков Минобороны

Комментарии 21

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Гость

08:55:51 13-05-2024

Интересно, что основной упор на бабки ,а не на военные успехи и сохранение жизни солдат.
В принципе лично у меня сомнений в этом и не было никогда

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Гость

09:25:57 13-05-2024

Гость (08:55:51 13-05-2024) Интересно, что основной упор на бабки ,а не на военные успех... не склонен все так драматирзировать, по-моему комплексный подход. Войной и рисованием стрелок занимается генштаб, а логистикой, военпромом и инновациями гражданский человек.

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Гость

09:41:36 13-05-2024

Гость (09:25:57 13-05-2024) не склонен все так драматирзировать, по-моему комплексный по...
И он же будет командовать парадами )

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Гость

10:00:04 13-05-2024

Гость (09:41:36 13-05-2024) И он же будет командовать парадами )... Ну это можно и изменить. И даже нужно. Пусть командует начальник генштаба. Или секретарь совета безопасности. А министр обороны на то и министр.

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Гость

09:56:11 13-05-2024

Логистикой должен заниматься Министр логистики, военпромом - Министр военпрома, а инновациями Министр инноваций

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Гость

10:00:49 13-05-2024

Гость (09:25:57 13-05-2024) не склонен все так драматирзировать, по-моему комплексный по... Да. Министра обороны - это прежде всего завхоз. Военными делами занимается Герасимов и его компания.

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Гость

09:18:30 13-05-2024

Ну, теперь точно победим

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Гость

09:21:33 13-05-2024

Инновации должны быть новыми,а экономика должна быть экономной.И в военном деле надо уметь орудовать числами.Как поговаривал Суворов...Не обязательно оканчивать академий...

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Гость

09:37:29 13-05-2024

Гость (09:21:33 13-05-2024) Инновации должны быть новыми,а экономика должна быть экономн... Я в академиях ни кончал конечно. Но мне кажется, что когда страна находится в состоянии воины и гибнут тысячи людей. Армией должен управлять военный, а не экономист

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Гость

09:42:41 13-05-2024

Гость (09:37:29 13-05-2024) Я в академиях ни кончал конечно. Но мне кажется, что когда с...
Предыдущий мой пост была ирония (((

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Гость

09:45:14 13-05-2024

Гость (09:37:29 13-05-2024) Я в академиях ни кончал конечно. Но мне кажется, что когда с... А прежний министр где служил и учился?

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Гость

10:01:58 13-05-2024

Гость (09:45:14 13-05-2024) А прежний министр где служил и учился?... Он один раз помог Ельцину прийти к власти и тем дослужился до генерала.

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Гость

09:43:08 13-05-2024

Мне помнится, что министр обороны - бухгалтер у нас уже был. Только не помню, чем это закончилось.

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Гость

09:48:37 13-05-2024

Гость (09:43:08 13-05-2024) Мне помнится, что министр обороны - бухгалтер у нас уже был.... погуглите кто это и какое образование имеют. Анк Бейлевелд, Урсула Гертруда фон дер Ляйен, Мария Маргарита Роблес Фернандес, Флоранс Парли.

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Гость

10:01:45 13-05-2024

Гость (09:48:37 13-05-2024) погуглите кто это и какое образование имеют. Анк Бейлевелд, ... Достойный пример.Все они формируют военную мощь Европы.Вместе взятые и каждая по отдельности.Осталось их в бою проверить.В логистике-то они у них нет равных.

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Гость

09:59:33 13-05-2024

Гость (09:43:08 13-05-2024) Мне помнится, что министр обороны - бухгалтер у нас уже был.... Прошлый министр обороны у настоде в армии не служил, его сразу генералом взяли..

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Гость

10:16:00 13-05-2024

Сергей Шойгу занял пост секретаря Совбеза - так это повышение

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Гость

11:32:00 13-05-2024

Гость (10:16:00 13-05-2024) Сергей Шойгу занял пост секретаря Совбеза - так это повышени... А Медведева куда теперь девать?

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Александр.

13:37:21 13-05-2024

Мне как профессиональному военному, который служил ещё в Советской Армии, трудно понять подходы нашего Высшего руководства к принятию подобных решений, особенно приводимые обоснования и целесообразность. Удивительное дело, когда возникает вопрос принятия родов у женщины, почему то не прибегают к услугам эффективных сантехников или электриков, обязательно требуют врача-акушера да ещё лучшего!

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Гость

16:13:17 13-05-2024

Александр. (13:37:21 13-05-2024) Мне как профессиональному военному, который служил ещё в Сов... "Паша Мерседес" был профессиональным военным. Как нам это помогло в Чечне?

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Гость

22:42:56 13-05-2024

Кесарю кесарево. В минобороны же есть финансовые структуры. Почему они не справляются с задачами, воруют? Что за статус министра обороны, если военными командует гражданский? А гражданскими будут командовать военные?

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