Кто такой чиновник барнаульской мэрии Шеломенцев, которого задержали за взятку

Шеломенцева подозревают в получении 2 млн рублей от перевозчика

11 января 2024, 15:25, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

11 января 2024 года в Барнауле задержали заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, на чиновника завели уголовное дело по соответствующей статье, сообщила пресс-служба краевого Следкома. Amic.ru рассказывает, кто такой Антон Шеломенцев.

Кто такой Антон Шеломенцев?

Антон Шеломенцев – один из самых молодых барнаульских чиновников. Родился в 1988 году, ему всего 35 лет. В 2010-м окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности "Мелиорация, рекультивация и охрана земель".

В 2012 году попал в органы местного самоуправления. Замещал должность ведущего, главного специалиста, начальника отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

В 2017 году его назначили на должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

20 ноября 2022 года стал заместителем главы мэра города по дорожному хозяйству и транспорту.

Чем занимался Шеломенцев в мэрии?

Он занимался вопросами дорог и транспорта. В частности, был одним из главных лиц, которые курировали реконструкцию путепровода на Новом рынке.

За что задержали Шеломенцева?

Следствие выяснило, что в 2020 году Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, через посредника получил взятку 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. Сумма была заплачена за то, чтобы чиновник покровительствовал определенному предприятию и обеспечивал ему возможность беспрепятственно работать на выбранных маршрутах, несмотря на отсутствие соответствующих требованиям автобусов.

Источники amic.ru рассказали, что перевозчиком, давшим взятку Шеломенцеву, может быть Олег Бесчастный. И правоохранители выявили случаи, когда по маршруту ездил транспорт, который не может вместить должный пассажиропоток. Против Бесчастного возбудили уголовное дело о даче взятки.

Что сейчас с Шеломенцевым?

Сотрудники ФСБ провели обыск по месту жительства Шеломенцева. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство о заключении его под стражу.