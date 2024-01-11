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Кто такой чиновник барнаульской мэрии Шеломенцев, которого задержали за взятку

Шеломенцева подозревают в получении 2 млн рублей от перевозчика

11 января 2024, 15:25, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru
Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

11 января 2024 года в Барнауле задержали заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, на чиновника завели уголовное дело по соответствующей статье, сообщила пресс-служба краевого Следкома. Amic.ru рассказывает, кто такой Антон Шеломенцев.

Кто такой Антон Шеломенцев?

Антон Шеломенцев – один из самых молодых барнаульских чиновников. Родился в 1988 году, ему всего 35 лет. В 2010-м окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности "Мелиорация, рекультивация и охрана земель".

В 2012 году попал в органы местного самоуправления. Замещал должность ведущего, главного специалиста, начальника отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

В 2017 году его назначили на должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

20 ноября 2022 года стал заместителем главы мэра города по дорожному хозяйству и транспорту.

Чем занимался Шеломенцев в мэрии?

Он занимался вопросами дорог и транспорта. В частности, был одним из главных лиц, которые курировали реконструкцию путепровода на Новом рынке.

За что задержали Шеломенцева?

Следствие выяснило, что в 2020 году Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, через посредника получил взятку 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. Сумма была заплачена за то, чтобы чиновник покровительствовал определенному предприятию и обеспечивал ему возможность беспрепятственно работать на выбранных маршрутах, несмотря на отсутствие соответствующих требованиям автобусов.

Источники amic.ru рассказали, что перевозчиком, давшим взятку Шеломенцеву, может быть Олег Бесчастный. И правоохранители выявили случаи, когда по маршруту ездил транспорт, который не может вместить должный пассажиропоток. Против Бесчастного возбудили уголовное дело о даче взятки.

Что сейчас с Шеломенцевым?

Сотрудники ФСБ провели обыск по месту жительства Шеломенцева. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство о заключении его под стражу.

чиновники суд громкое дело ФСБ

Комментарии 30

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гость

15:30:53 11-01-2024

какая стремительная карьера. кто двигал?

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Элен без ребят

16:23:01 11-01-2024

гость (15:30:53 11-01-2024) какая стремительная карьера. кто двигал?... да уж, из мелиораторов в зам.главы мэра по дорожному хозяйству и транспорту. тоже интересно чей парень.

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Гость

15:42:45 11-01-2024

Чей выводок ?

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Гость

15:46:10 11-01-2024

да франк его двигал....

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Гость

22:02:31 11-01-2024

Гость (15:46:10 11-01-2024) да франк его двигал....... Он его родственник ?

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Гость

15:47:21 11-01-2024

Часто в телевизоре мелькал, важный!

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1

16:07:15 11-01-2024

Чем выше взлет - тем больнее падение

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Гость

16:10:04 11-01-2024

1 (16:07:15 11-01-2024) Чем выше взлет - тем больнее падение... Воронков и Химочка повыше взлетели. И летают. Пока.)))

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Гость

16:13:04 11-01-2024

Он ещё когда в университете учился знал, что будет работать в мэрии. Потом родители отправили его на повышение квалификации то ли в Москву то ли в Питер, а оттуда уже померла карьера. Родителям привет

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l

19:09:05 11-01-2024

Гость (16:13:04 11-01-2024) Он ещё когда в университете учился знал, что будет работать ... А кто родители?

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Петруха

14:39:24 15-01-2024

l (19:09:05 11-01-2024) А кто родители?... Шеломенцевы

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Гость

16:23:22 11-01-2024

Да это ж мелочи 2 лимона... Там с моста поди побольше откат

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Гость

16:27:27 11-01-2024

Гость (16:23:22 11-01-2024) Да это ж мелочи 2 лимона... Там с моста поди побольше откат... может в долларах?

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Гость

17:00:13 11-01-2024

Вот как - то все работают не по специальности у нас. Отсюда такая ситуация...

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Гость

17:07:33 11-01-2024

Гость (17:00:13 11-01-2024) Вот как - то все работают не по специальности у нас. Отсюда ... все он по специальности работал. мелиорация - это же в самом простом обозначении полив земли. вот он и задерживал воду на дорогах в дожди. а вообще конечно плохо, но сейчас практически везде главное чтоб диплом о вышке был, а что закончил кандидат не важно.

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Гость

00:42:55 16-01-2024

Гость (17:07:33 11-01-2024) все он по специальности работал. мелиорация - это же в самом... Главное, чтоб мели оратор был.

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Гость

22:03:15 11-01-2024

Гость (17:00:13 11-01-2024) Вот как - то все работают не по специальности у нас. Отсюда ... Где вы такое взяли. Потому как ещё на этапе собеседования с эйчэром у вас спросят а есть ли у вас соответствующий опыт... А ну хотя да. Можно найти там где не спросят про опыт но только и ЗП там будет👎

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Позор

17:13:03 11-01-2024

Всё должны уйти в отставку! Сколько взял с моста?

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Эколог

17:25:45 11-01-2024

Жалко мужика. Красивый очень

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Гость

18:02:06 11-01-2024

Эколог (17:25:45 11-01-2024) Жалко мужика. Красивый очень... Странная у тебя ориентация, эколог...

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Гость

18:14:17 11-01-2024

С транспортом в Барнауле полный капец. Пересадить чиновников на общественный транспорт под роспись и под полный контроль. За опоздания штрафы от 1000 до 10 000 руб. до тех пор, пока транспорт не заработает должным образом. А не согласятся - выгонять без права восстановления.

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Гость

19:02:00 11-01-2024

Гость (18:14:17 11-01-2024) С транспортом в Барнауле полный капец. Пересадить чиновников... Вы поклонник Томаса Мора?

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Серега

18:54:35 11-01-2024

Главное это лицо посуровее и борода) Остальное само получится. Ой, не получилось ))

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гость

19:39:01 11-01-2024

Вот и ответ как одного предпринимателя пододвинули с маршрутами и автобусами, а Олег эти маршруты и подхватил, с такой крышей можно было под себя перекроить рынок перевозок.

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Охо-хо

21:00:23 11-01-2024

Всего-то два лимона ? Ой, не смешите. Наверное. валюту перепутали. А следующий кто ? Ждём с нетерпением. Порядка в городе тоже.

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Гость

22:32:33 11-01-2024

Подстава походу, не угодный стал

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Гость

22:44:16 11-01-2024

Ой, а я только сегодня его вспоминала. А, вообще-то, я его каждый день вспоминаю аж два раза. Как утром на работу еду и вечером с работы...

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Андрей

02:03:19 12-01-2024

Если мер его двигал, то Что? Мер белый и пушистый? А откаты ему через офшор? Пацан похоже каштаны таскал. Ничего, не боись проверенных не бросают или пристреливают.

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Гость

04:36:44 12-01-2024

Вот поэтому на 60 маршрутки ездят. Сколько за это получил? Мэр если не подаст в отставку то и дальше будет еще хуже. Трезвонили про 200 единиц уборочной техники и что? Убрано только около администраций. Снег не вывозится. Боженька видит что наши ничего делать не могут. А если бы нас завалило как Омск. Поликлиники не ремонтируются, музеи строят по 10 лет, больницы сдают по несколько лет, садиков, школ не хватает. А мэрия еще больше разводит отделов, которыми руководят очень неблагонадежные люди.

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Гость

00:48:15 16-01-2024

Гость (04:36:44 12-01-2024) Вот поэтому на 60 маршрутки ездят. Сколько за это получил? М... Мэр - в отставку? Из всех мэров Барнаула после гибели Баварина в отставку ушел только Дугин. Точнее, выпихнули досрочно - стул нужен был. А так все мэру ушли с уголовным делом. Место проклятое.

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