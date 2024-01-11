Появилось видео задержания замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту
По данным следствия, Антон Шеломенцев через посредника получил 2 млн рублей от перевозчика
11 января 2024, 14:44, ИА Амител
Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Видео задержания опубликовал СК РФ в своем Telegram-канале.
"А он деньги кому-то занимает. Или ему отдают", – отметили на видео, объясняя, судя по всему, происхождение лежащих на кровати купюр.
По данным следствия, в 2020 году Шеломенцев, будучи председателем дорожного комитета, через посредника получил 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками.
14:54:52 11-01-2024
Может теперь дороги будут ремонтироваться
16:14:46 11-01-2024
Алексей (14:54:52 11-01-2024) Может теперь дороги будут ремонтироваться... Ну да он ведь один такой, случайно туда затесался, остальные все честные люди
08:54:55 12-01-2024
Алексей (14:54:52 11-01-2024) Может теперь дороги будут ремонтироваться... Что-что, а на дороги Барнаулу грех жаловаться!
15:08:34 11-01-2024
пацан к успеху шел
15:25:19 11-01-2024
ага (15:08:34 11-01-2024) пацан к успеху шел... Ну ,вот, и дошёл ,похоже.
15:10:02 11-01-2024
а сколь годов ему ? кто папа?
15:42:21 11-01-2024
Гость (15:10:02 11-01-2024) а сколь годов ему ? кто папа? ... 35 лет, про папу не нашел.
15:43:33 11-01-2024
Гость (15:10:02 11-01-2024) а сколь годов ему ? кто папа? ... Не волнуйтесь. Выкрутится
15:11:55 11-01-2024
Бедняга, как же он ютился в этой конуре. Тут хочешь не хочешь взятку возьмёшь. Довели страну!
15:29:25 11-01-2024
Костюмчик такой спортивный, не дешевый. Как и у штанины при задержании....
15:51:55 11-01-2024
Гость (15:29:25 11-01-2024) Костюмчик такой спортивный, не дешевый. Как и у штанины при ... Почему о него должен быть дешевый костюмчик, как и в целом одежда? всё в кучу не надо!
16:07:20 11-01-2024
Гость (15:51:55 11-01-2024) Почему о него должен быть дешевый костюмчик, как и в целом о... Собирательный образ коррупционера.....Костюмчик спортивный тысяч за 10-15, квартирка 100-120 кв.м. Всегда сдержанный, не накричит, не выйдет из себя. Просто делает своё дело....И всё....
16:15:36 11-01-2024
Гость (15:51:55 11-01-2024) Почему о него должен быть дешевый костюмчик, как и в целом о... Просто ты за эти деньги месяц работаешь, а он пошел и купил себе костюмчик....
15:33:37 11-01-2024
Долго тянули. Сначала орденами всю грудь завешали с мостом, а теперь что снимать их изволите?
15:38:35 11-01-2024
Гость (15:33:37 11-01-2024) Долго тянули. Сначала орденами всю грудь завешали с мостом, ... Там и остальных осваиватнлей бюджета новорынковского моста пора готовить к посадкам
16:16:34 11-01-2024
Гость (15:38:35 11-01-2024) Там и остальных осваиватнлей бюджета новорынковского моста п... На мосту он уже не воровал, в 2020 взял раз, а потом одумался, а оно вон как
16:31:46 11-01-2024
Интересно получается. Здесь на видео задержания он с бородой и в спортивном костюме, а в видео на соседнем ресурсе - выбрит и в трусах. Это сколько раз его задерживали, интересно))))
16:41:32 11-01-2024
Пуаро (16:31:46 11-01-2024) Интересно получается. Здесь на видео задержания он с бородой... Когда арестовывали он в трусах был. А с обыском , видимо , через 3 месяца пришли, когда он бороду отрастил и костюмчик прикупил)))
16:39:59 11-01-2024
а зачем он дома такие суммы хранил? снял бы гараж и там положил. никогда бы не нашли
16:51:16 11-01-2024
Странное чувство. Очень напоминает " показательное выступление" . Просто нашли " козла" отпущения. Народ любит такие показательные " порки". И все схавает. Нет я не о том, что он белый и пушистый- нет. Но, почему, вдруг, только сейчас спустя три года и именно тот, кто за транспорт отвечает... Вот она- главная причина окпзывается всего развала общественного транспорта в Барнауле...)
22:29:16 11-01-2024
Гость (16:51:16 11-01-2024) Странное чувство. Очень напоминает " показательное выступле... Главная проблема - это отсутствие транспорта как такового. То, что ходит по маршрутам, - это помойка на 90% и для людей не предназначено. И всё шито-крыто.
12:44:13 12-01-2024
Гость (16:51:16 11-01-2024) Странное чувство. Очень напоминает " показательное выступле... это точно, мэрия видит, что с транспортной системой в городе полная задница, народу уже терпения не хватает, решили найти козла отпущения. Будет показательная порка, условка и можно дальше по новой вколачивать в транспортный гроб Барнаула гвоздь