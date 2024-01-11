По данным следствия, Антон Шеломенцев через посредника получил 2 млн рублей от перевозчика

11 января 2024, 14:44, ИА Амител

Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Видео задержания опубликовал СК РФ в своем Telegram-канале.

"А он деньги кому-то занимает. Или ему отдают", – отметили на видео, объясняя, судя по всему, происхождение лежащих на кровати купюр.

По данным следствия, в 2020 году Шеломенцев, будучи председателем дорожного комитета, через посредника получил 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками.