СМИ: глава войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов погиб при взрыве в Москве

Взрывное устройство установили на электросамокате, оставленном у двери дома

17 декабря 2024, 12:05, ИА Амител

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов / Фото: function.mil.ru

Глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, взрывное устройство, предварительно, с 200 граммами тротила, прикрепили к электросамокату, который стоял у дверей.

"Кириллов вместе с помощником выходил из подъезда дома на Рязанском проспекте около 6 утра. В этот момент сдетонировало СВУ", – добавляет Mash.

По данным Shot, помощник генерал-лейтенанта также погиб. Самокат с взрывным устройством неизвестный припарковал за несколько часов до происшествия.

Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. В 1987 году поступил в Костромское высшее военное командное училище химической защиты, которое окончил с отличием в 1991-м. С 2009 года проходил службу в различных должностях в управлении начальника войск РХБЗ, а с 2014 года возглавлял Военную академию РХБЗ имени Тимошенко. С 5 мая 2017 года Кириллов возглавлял войска РХБЗ.

Был женат. У Кириллова остались двое сыновей. Удостоен государственных и ведомственных наград.