СМИ: глава войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов погиб при взрыве в Москве
Взрывное устройство установили на электросамокате, оставленном у двери дома
17 декабря 2024, 12:05, ИА Амител
Глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Telegram-канала, взрывное устройство, предварительно, с 200 граммами тротила, прикрепили к электросамокату, который стоял у дверей.
"Кириллов вместе с помощником выходил из подъезда дома на Рязанском проспекте около 6 утра. В этот момент сдетонировало СВУ", – добавляет Mash.
По данным Shot, помощник генерал-лейтенанта также погиб. Самокат с взрывным устройством неизвестный припарковал за несколько часов до происшествия.
Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. В 1987 году поступил в Костромское высшее военное командное училище химической защиты, которое окончил с отличием в 1991-м. С 2009 года проходил службу в различных должностях в управлении начальника войск РХБЗ, а с 2014 года возглавлял Военную академию РХБЗ имени Тимошенко. С 5 мая 2017 года Кириллов возглавлял войска РХБЗ.
Был женат. У Кириллова остались двое сыновей. Удостоен государственных и ведомственных наград.
12:16:00 17-12-2024
хохлы ответят за это
12:43:33 17-12-2024
Гость (12:16:00 17-12-2024) хохлы ответят за это... Хохлы -то тут причем? За пару десятков тысяч рублей детишки подогнали самокат и бросили его у подъезда. С детьми нужно вести работу о недопустимости такого.
13:37:56 17-12-2024
Гость (12:43:33 17-12-2024) Хохлы -то тут причем? За пару десятков тысяч рублей детишки ... пару десятков тысяч? шутите? дебилы за 5 тыщ поезда под откосы готовы пускать.
кстати, а кто им предложил деньги, если не хохлы, не подскажете?
12:38:51 17-12-2024
Самокаты давно надо запретить...
12:42:27 17-12-2024
Быть такого не может
12:46:01 17-12-2024
Слушайте, если "они" генералов не могут защитить, то что можно говорить про обычное население
13:18:55 17-12-2024
Гость (12:46:01 17-12-2024) Слушайте, если "они" генералов не могут защитить, то что мож... Вот на это и расчёт, чтобы нашёлся поп Гапон, паникёр и провокатор, и дословно именно это, что выше, написал... вот только кто такой Дюша или Митенька Ржевский- про них едва ли напишут, как про целого генерала. Так что простым людям бояться нечего. Но бдительным быть необходимо.
13:35:45 17-12-2024
Гость (12:46:01 17-12-2024) Слушайте, если "они" генералов не могут защитить, то что мож... запугивание населения- это и есть главная задача террора. вы уже попались на эту удочку или нагнетаете?
14:07:31 17-12-2024
Элен без ребят (13:35:45 17-12-2024) запугивание населения- это и есть главная задача террора. вы... зря наезжаете на человечка - правильно говорит об усилении мер защиты.
14:54:22 17-12-2024
Musik (14:07:31 17-12-2024) зря наезжаете на человечка - правильно говорит об усилении м... об усилении мер безопасности говорят немного другими словами.
22:26:15 17-12-2024
Гость (12:46:01 17-12-2024) Слушайте, если "они" генералов не могут защитить, то что мож... Гость, есть золотое правило Бога - не делай того, что не желаешь себе и тебе не нужно беспокоится о своей безопасности.
13:03:07 17-12-2024
там же камер наверняка полно, установить виновников и покарать!
13:18:21 17-12-2024
Взрывное устройство установили на электросамокате, оставленном у двери дома --- а наши так не делают
13:22:31 17-12-2024
читал пару материалов от него по 404 и по состоянию биозащиты.
много кому он лично дорожку перешел.
13:56:56 17-12-2024
В военном городке легче организовать условия для работы и безопасности, но всех Москва притягивает
14:21:02 17-12-2024
Терроризм характерная черта бандеровцев.
16:12:35 17-12-2024
ППШариков (14:21:02 17-12-2024) Терроризм характерная черта бандеровцев.... Ну, не забываем, как ОУН-УПАшников ликвидировали, кому конфеты с бомбой, кому выстрел дом в морду...
15:43:45 17-12-2024
На днях убили талантливого конструктора ракет ,теперь начальника РХБЗ Минобороны ,терроризм будет набирать обороты ибо это значимые специалисты страны ,необходимо усилить меры безопасности этих людей и второе уж больно много и открыто мы даём информацию о них ,в совковое время мы ничего не знали не слышали о них ,все за семью печатями было .