Инаугурация нового градоначальника пройдет 26 апреля

16 апреля 2024, 14:19, ИА Амител

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев / Фото: nsuem.ru

Новым мэром Новосибирска стал заместитель главы области, уроженец Бийского района Алтайского края Максим Кудрявцев. За него на заседании горсовета 16 апреля проголосовали 40 из 45 депутатов. Второй претендент – депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев – оказался за бортом гонки и получил всего три голоса. Рассказываем, кто такой Максим Кудрявцев, которому предстоит управлять Новосибирском ближайшие пять лет.

Что известно о Максиме Кудрявцеве?

Максиму Кудрявцеву 48 лет. Родился в поселке Первомайском Бийского района Алтайского края. В 1998 году окончил НГТУ по направлению "Проектирование и технология электронных средств", специализация "Устройства радиотехники и средств связи". Затем получил второе высшее образование в Новосибирской государственной академии экономики и управления по специальности "Финансы и кредит".

В 1998 году начал работать в компании "Ростелеком". Занимал должности замдиректора горно-алтайского и омского филиалов "Сибирьтелеком", возглавлял сибирский филиал компании. В 2016 году стал депутатом Госдумы от "Единой России", в 2022-м – замгубернатора Новосибирской области. В правительстве он курировал два министерства: физкультуры и спорта, а также цифрового развития и связи. В 2022 году глава региона назначил его ответственным за цифровую трансформацию. Женат, есть дочь.

Как проходил конкурс на пост мэра Новосибирска?

Чтобы получить допуск к конкурсу, претенденты на пост мэра должны были написать тест на знание законодательства. По его итогам комиссия вынесла на утверждение гордумы две кандидатуры (по закону должно быть допущено не менее двух человек). Ими стали депутат горсовета от партии "Зеленые" Игорь Украинцев и замглавы губернатора Максим Кудрявцев. Первый дал 20 правильных ответов, второй – 23.

16 апреля кандидаты представили комиссии свои программы по развитию города. Затем депутаты голосовали за наиболее достойного. Большинство голосов получил заручившийся поддержкой губернатора Максим Кудрявцев: 40 из 45. За Украинцева проголосовали только три человека. Два бюллетеня были испорчены.

Кто еще претендовал на пост главы Новосибирска?

На пост главы города изначально претендовал 21 человек: замминистра промышленности региона Максим Останин, депутат горсовета от партии "Зеленые" Игорь Украинцев, руководитель областного отделения Партии пенсионеров Эдуард Кожемякин, сотрудник мэрии Виктор Зверев, травматолог-ортопед Олег Хромин, руководитель Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, участник СВО Александр Трушакин, три индивидуальных предпринимателя, пять директоров, менеджер по продажам и трое безработных.

Позднее четверо отозвали свои заявления.

Почему мэра выбирали депутаты, а не обычные жители?

Прямые выборы мэра Новосибирска отменили депутаты Заксобрания Новосибирской области в феврале 2023 года. С этого момента претендентов на пост главы избирает специальная комиссия из восьми человек (половину назначил горсовет депутатов, половину – губернатор региона Андрей Травников). Она представляет горсовету не менее двух кандидатов, из которых депутаты горсовета и выбирают нового мэра.

К слову, Новосибирск был одним из немногих городов России, где сохранялись прямые выборы мэра. Сейчас такой формат волеизъявления остался только в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в Хабаровске, Якутске, Абакане, Анадыре и Улан-Удэ.

А что стало с прошлым главой Новосибирска?

Предыдущий мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинул должность в конце 2023 года в связи с переходом на новую работу. Временно исполняющим обязанности главы Новосибирска был назначен вице-мэр Олег Клемешов.