Новым мэром Новосибирска стал уроженец Алтайского края

16 апреля состоялась историческая сессия новосибирских депутатов, на которой прошли первые непрямые выборы главы города

16 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев / Фото: nso.ru

В Новосибирске депутаты местного горсовета тайным голосованием выбрали нового мэра – им стал Максим Кудрявцев, сообщает Ngs.ru.

За пост главы города боролись Максим Кудрявцев, за которого проголосовали 40 депутатов из 45, и Игорь Украинцев, за него свои голоса отдали три депутата. Еще два бюллетеня были испорчены.

"Я люблю этот город и глубоко уважаю его жителей. Впереди у нас много интересной, тяжелой и совместной работы", – заявил Кудрявцев после оглашения итогов первых непрямых выборов главы Новосибирска.

Кудрявцев первоочередной своей задачей назвал организацию системы уборки Новосибирска: он пообещал убрать город максимально эффективно к 9 мая и заняться состоянием памятников.

Также он предложил еще раз проанализировать ситуацию с ЖКХ в Новосибирске и пересмотреть работу с управляющими компаниями. Необходимость ремонта и реконструкции школ и детских садов он оценил как очень высокую.

Кудрявцев указал, что получил поддержку губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и готов работать с его командой и областными депутатами, чтобы между областным центром и регионом выстроить эффективное взаимодействие.

Кудрявцев Максим Георгиевич роился 29 августа 1975 года в поселке Первомайском Алтайского края в семье учителей. Свой политический путь начал в сентябре 2015 года, когда был избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области по списку регионального отделения партии "Единая Россия". В сентябре 2016-го был избран депутатом Госдумы от "Единой России" по Центральному одномандатному избирательному округу № 136 (Новосибирская область). С апреля 2022 года трудился заместителем губернатора Новосибирской области.