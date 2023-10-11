Его называют самым разыскиваемым человеком в Израиле. Разведка охотится за ним с 1990-х годов

11 октября 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: Asharq Al-Awsat

Организатором и идейным вдохновителем нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибли уже более тысячи жителей страны, считается Мухаммед Дейф. Его называют создателем ракет "Кассам", которые ХАМАС запускает тысячами в сторону Израиля, системы тоннелей в секторе Газа, автором многих террористических кампаний. Израиль ведет "охоту" за Дейфом с конца прошлого века. Рассказываем то немногое, что известно о Мухаммеде Дейфе.

Кто такой Мухаммед Дейф

Жизнь Мухаммеда Дейфа окутана тайной – известно о нем немного. Дейф родился в 1965 году в лагере для беженцев на юге сектора Газа. По некоторым данным, настоящее имя – Мухаммед Диаб Ибрагим аль-Масри. Еще подростком Дейф познакомился с участниками движения "Братья-мусульмане", ответвлением которого позже стал ХАМАС.

В 1980-х годах мужчина изучал естественные науки в Исламском университете Газы, где углубил свое участие в исламистском движении, тогда же основал театральную группу "Вернувшиеся" (название – отсылка к палестинским беженцам, стремящимся вернуться на занимаемые ими земли). Примкнув к ХАМАС, он использовал свои актерские навыки в съемках пропагандистских роликов.

В 1990 году Израиль арестовал Дейфа за его связь с ХАМАС, однако позже освободил. Мухаммед Дейф быстро получил известность благодаря терпению и хорошему пониманию оружия. Его наставником был террорист Яхью Аяш, специализировавшийся на изготовлении бомб и отвечавший за серию терактов в израильских автобусах в середине 90-х. После убийства Аяша в 1996 году террористическую кампанию продолжил Дейф.

Самый разыскиваемый человек в Израиле

Как пишет издание Asharq Al-Awsat, Мухаммеда Дейфа описывают как умного человека, который из соображений безопасности не появлялся на публике несколько десятилетий. Его называют разыскиваемым человеком № 1 в Израиле. Кстати, прозвище Дейф, которое с арабского означает "гость", досталось ему как раз из-за того, что он постоянно менял место ночлега, чтобы скрываться от спецслужб Израиля. По данным СМИ, Дейф не пользуется технологиями, а аудиосообщения использует только чтобы объявить о начале новой битвы с Израилем.

"Даже Израиль, который может похвастаться тем, что обладает самой мощной разведкой в ​​мире, не имеет недавней фотографии командующего", – пишет издание.

Выступает против прекращения огня

Кроме того, Дейфа относят к разработчикам сложных кустарных ракет "Кассам", которые ХАМАС массово запускает в сторону Израиля. Строительство туннелей, используемые радикалы в качестве укрытия от израильских спецслужб, также было его детищем, считают аналитики. В свое время Мухаммед создал отряд обученных бойцов, которые могли вступить в бой и вернуться, не взорвав себя.

"Для палестинцев Дейф – героическая фигура, один из последних оставшихся лидеров ХАМАС первого и второго поколений, которым долгое время восхищались за его неповиновение Израилю. Бывший актер театра, он, как говорят, является мастером маскировки, известным своей способностью, подобной хамелеону, сливаться с населением", – писало в 2014 году издание Washington post.

В статье также говорится, что решения в ХАМАС принимает именно Мухаммед Дейф. Он выступает против прекращения огня, "потому что считает, что каждый день, когда они продолжают сражаться, является для них еще одним достижением".

Мухаммед Дейф пережил несколько попыток Израиля убить его, за что получил прозвище "кот с девятью жизнями".