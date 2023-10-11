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Советский физик погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль

Сергей Градескул и его жена погибли у себя дома в городе Офаким

11 октября 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: Telegram
Фото: Telegram

81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена погибли в результате атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщил академик РАН Алексей Хохлов в телеграм-канале.

"7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга", – написал он.

С 1967 года Гредескул работал в Физико-техническом институте Украинской ССР. В 1972-м ушел в харьковский Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина. С 1991 года Гредескул был профессором в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Автор около 100 научных статей и монографии "Введение в теорию неупорядоченных систем".

7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.

В связи с этим российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.

Израиль Палестина
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Комментарии 9

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Гость

07:43:38 11-10-2023

С 1991 года --- распад СССР. Если бы не это, может не уехал бы. А так поехал за лучшей жизнью.

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Гость

08:18:11 11-10-2023

Остался бы в Харькове, тоже бы прилетело ...

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Гость

08:36:57 11-10-2023

Гость (08:18:11 11-10-2023) Остался бы в Харькове, тоже бы прилетело ...... Может не остался бы, евреи бандеровцев тоже не любят, просто об этом не говорят, боятся. Срулил бы как только первый памятник Бандере восстановили, они умные, чувствуют когда пора

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Гость

09:45:06 11-10-2023

Да и пофиг, одной сбежавшей крысой меньше

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Гость

12:16:54 11-10-2023

Конечно жалко мирных людей. "Война. Война никогда не меняется..." - это их FallOut. "В современной войне... ты погибнешь как собака, без достойной причины" - Эрнест Хемингуэй. Как-то так.

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Эрг Ноор

12:56:22 11-10-2023

А убили те ,кто и считать то не умеет.Такая жизнь...

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Гость

13:07:25 11-10-2023

Эрг Ноор (12:56:22 11-10-2023) А убили те ,кто и считать то не умеет.Такая жизнь...... А подставили те, кто возможно все просчитал. Или просчитался

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Гость

16:34:16 11-10-2023

Многие бывшие россияне имеют двойное гражданство - израильское и российское, чтобы получать кроме израильской ещё и российскую пенсию. Знаю таких "соотечественников"...

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Гость

20:48:11 11-10-2023

Гость (16:34:16 11-10-2023) Многие бывшие россияне имеют двойное гражданство - израильск... А тебя прям зависть зажрала!

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