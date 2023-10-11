Советский физик погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль
Сергей Градескул и его жена погибли у себя дома в городе Офаким
11 октября 2023, 07:31, ИА Амител
81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена погибли в результате атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль.
Об этом сообщил академик РАН Алексей Хохлов в телеграм-канале.
"7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга", – написал он.
С 1967 года Гредескул работал в Физико-техническом институте Украинской ССР. В 1972-м ушел в харьковский Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина. С 1991 года Гредескул был профессором в университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Автор около 100 научных статей и монографии "Введение в теорию неупорядоченных систем".
7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.
В связи с этим российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.
07:43:38 11-10-2023
С 1991 года --- распад СССР. Если бы не это, может не уехал бы. А так поехал за лучшей жизнью.
08:18:11 11-10-2023
Остался бы в Харькове, тоже бы прилетело ...
08:36:57 11-10-2023
Гость (08:18:11 11-10-2023) Остался бы в Харькове, тоже бы прилетело ...... Может не остался бы, евреи бандеровцев тоже не любят, просто об этом не говорят, боятся. Срулил бы как только первый памятник Бандере восстановили, они умные, чувствуют когда пора
09:45:06 11-10-2023
Да и пофиг, одной сбежавшей крысой меньше
12:16:54 11-10-2023
Конечно жалко мирных людей. "Война. Война никогда не меняется..." - это их FallOut. "В современной войне... ты погибнешь как собака, без достойной причины" - Эрнест Хемингуэй. Как-то так.
12:56:22 11-10-2023
А убили те ,кто и считать то не умеет.Такая жизнь...
13:07:25 11-10-2023
Эрг Ноор (12:56:22 11-10-2023) А убили те ,кто и считать то не умеет.Такая жизнь...... А подставили те, кто возможно все просчитал. Или просчитался
16:34:16 11-10-2023
Многие бывшие россияне имеют двойное гражданство - израильское и российское, чтобы получать кроме израильской ещё и российскую пенсию. Знаю таких "соотечественников"...
20:48:11 11-10-2023
Гость (16:34:16 11-10-2023) Многие бывшие россияне имеют двойное гражданство - израильск... А тебя прям зависть зажрала!