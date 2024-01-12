Кто такой насильник детей Джеффри Эпштейн и как с ним связаны звёзды и политики

Американец Джеффри Эпштейн вместе со своей помощницей устраивали встречи знаменитостей с детьми

12 января 2024, 13:35, ИА Амител

Джеффри Эпштейн / Фото: bloomberg.com

Уже несколько дней в СМИ и социальных сетях обсуждают дело Джеффри Эпштейна и Гислейн Максвелл, которые организовывали сексуальные встречи влиятельных людей с несовершеннолетними девочками. 3 и 4 января американский суд опубликовал судебные документы, в которых были имена некоторых знаменитостей – например, принца Эндрю, Билла Клинтона, Бориса Джонсона и так далее. Amic.ru рассказывает, кто такой Эпштейн и почему с ним было знакомо столько известных людей.

Кто такой Джеффри Эпштейн?

Джеффри Эпштейн – это американский финансист и секс-преступник. Еще в 2008 году его арестовали и признали виновным в организации проституции. Иск подала американка Вирджиния Джуффе, которая в 17 лет была одной из секс-рабынь Эпштейна и по принуждению занималась сексом с его гостями.

Тогда его осудили за изнасилование одной 14-летней девочки, но жертвами Эпштейна назвали 36 несовершеннолетних. В доме Эпштейна нашли фотографии и другие доказательства того, что он занимается сексом с детьми. Там нашли скрытые камеры, на которые он снимал девочек, а записи использовал для шантажа.

Бизнесмен признал себя виновным по обвинению в принуждении к проституции девушки моложе 16 лет и был приговорен к 18 месяцам тюрьмы. Но лишь 13 месяцев Эпштейн просидел в заключении, затем его освободили в рамках сделки о признании вины. Британская газета "Майами геральд" писала, что, по сути, соглашение об отказе от судебного преследования закрыло для ФБР возможность найти большее количество жертв и влиятельных людей, которые участвовали в преступлениях.

6 июля 2019 года Эпштейна вновь арестовали по обвинению в торговле детьми во Флориде и Нью-Йорке. Тогда в его доме нашли множество фотографий и видео с несовершеннолетними девочками. Но уже 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере. Причиной смерти назвали самоубийство. При этом камеры в этот момент были отключены. Поэтому появились теории об убийстве Эпштейна, которое совершили влиятельные люди, чтобы Эпштейн не сдал их.

Выяснилось, что Эпштейн организовывал встречи влиятельных людей со всего мира с девочками, которым не было 18 лет. С ними в поместье устраивали оргии. Жертвам платили за массаж и за секс.

Forbes пишет, что первые упоминания об Эпштейне относятся к марту 2001 года, о нем писала газета Daily Mirror. В издании речь шла о британской светской львице Гислейн Максвелл и дочери Роберта Максвелла. Именно Гислейн Максвелл помогала Эпштейну организовывать встречи влиятельных людей с несовершеннолетними девочками. В декабре 2021 года суд признал ее виновной в пособничестве сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Ее приговорили к 20 годам тюрьмы и штрафу 750 тысяч долларов.

Как "поднялся" Эпштейн?

Джеффри Эпштейн родился в Бруклине в еврейской рабочей семье, окончил школу в 16 лет и поступил в колледж в Нью-Йорке. Затем он начал посещать Нью-Йоркский университет, но не закончил обучение.

Эпштейн попал в круг богачей, когда преподавал математику в школе имени Тони Далтона на Манхэттене. Отец одного из учеников, председатель Bear Stearns Алан Гринберг, решил, что Эпштейн обладает талантом к финансам. Благодаря математическим способностям он к 1980 году стал партнером в Bear Stearns, которую покинул в 1981 году. Тогда же он основал собственную фирму International Assets Group Inc., помогавшую вернуть украденные брокерами и юристами деньги.

Затем он познакомился с генеральным директором империи розничной торговли L Brands (владеет брендом Victoria’s Secret) Лесли Векснером и с президентом и председателем Towers Financial Corporation Стивеном Хоффенбергом. Успех и власть Эпштейна начали расти, он основал собственную фирму по управлению финансами J. Epstein & Co. Главным клиентом как раз стал Лесли Векснер.

Насколько богат Эпштейн?

Когда Эпштейна отпускали под залог, СМИ писали, что он владел 50 млн долларов и зарабатывал 10 млн долларов в год. Forbes пишет о том, что нет никаких доказательств того, что Эпштейн был миллиардером. Однако юристы Эпштейна говорили, что его состояние оценивалось не менее чем в миллиард. Ему принадлежали особняк на Манхэттене, дом в Палм-Бич, ранчо "Зорро" в Нью-Мексико, частный остров Литтл-Сейнт-Джеймс и дом в Париже.

На острове Сент-Джеймс у Эпштейна был каменный особняк, четыре гостевых дома, вертолетная площадка, причал и пляжи. Туда Эпштейн и Гислейн привозили женщин и несовершеннолетних девочек для занятий проституцией. Также девочек привозили на набережную Палм-Бич во Флориде.

Кто с ним знаком?

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в США 3 и 4 января опубликовал судебные документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна и его подруги Гислейн Максвелл, в которых были указаны имена людей, контактировавших с Эпштейном. Это например, британский принц Эндрю, продюсер Харви Вайнштейн, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Наоми Кэмпбелл, экс-президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш – старший, Джордж Буш – младший, звезды Леонардо Ди Каприо, Брюс Уиллис, Кевин Спейси, Кэмерон Диас, Майкл Джексон, Кейт Бланшетт, Стивен Хокинг, иллюзионист Дэвид Копперфильд и другие известные люди.

Большинство из них просто контактировали с Эпштейном. Однако одна из возможных жертв насилия рассказывала, что участвовала в оргии с принцем Эндрю на острове. Гислейн Максвелл также говорила, что помнит посещения острова принцем Эндрю.

Жертва Вирджиния Джуффе рассказывала, как ее принуждали к сексу с бизнесменом Лесли Векснером и получила 15 тысяч долларов за секс с принцем Эндрю. Также она заявила об интиме по принуждению с неким иностранным принцем, премьер-министром, главой сети отелей Hyatt Томасом Прицкером, экс-губернатором штата Нью-Мексико и послом США в ООН Биллом Ричардсоном, с основателем модельного агентства Жан-Люком Брюнелем, с экс-сенатором Джорджем Митчеллом и другими известными людьми.

Также Джуффе отметила, что была на ужине с Биллом Клинтоном на острове Литл-Сент-Джеймс, но не видела, чтобы он вступал с кем-то в интимную связь. Она сказала, что видела и бывшего президента США Дональда Трампа, но также не видела, чтобы он вступал в интимную связь с несовершеннолетними.

Известно и то, что Жан-Люк-Брюнель якобы хотел познакомить миллиардера с 16-летней русской девушкой и предлагал ему учителя по русскому языку. Кстати, имя одной из русских девушек, которые были связаны с Эпштейном, уже известно. Это топ-модель Руслана Коршунова. В 2006 году прилетала на частный остров Эпштейна на личном самолете финансиста, который теперь называют "Лолита-экспресс". Тогда ей было 18 лет. Через два года, в 2008 году, Коршунова выпала из окна своей квартиры на Манхэттене и разбилась.

По большей части звезды отрицают свои связи с Эпштейном.

Больше информации по делу Эпштейна можно прочитать здесь.