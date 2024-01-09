Американцы Джеффри Эпштейн и его помощница Гислейн Максвел организовывали сексуальные встречи влиятельных людей с детьми

09 января 2024, 15:30, ИА Амител

Джеффри Эпштейн / Фото: New York Post

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в США 3 и 4 января опубликовал судебные документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна и его подруги Гислейн Максвелл, которые занимались секс-торговлей людьми и устраивали сексуальные встречи влиятельных людей с несовершеннолетними девочками. В открытый доступ попало более двух тысяч страниц по уголовным делам. В этих документах есть и фамилии некоторых знаменитостей, которые контактировали с Эпштейном и, возможно, бывали на острове, где организовывались оргии. Их уже назвали "Списком Эпштейна". И фигурирует в нем более 150 имен, сообщает Bloomberg.

Кто такие Эпштейн и Максвелл?

Джеффри Эпштейн – это американский финансист и преступник. В 2008 году его арестовали и признали себя виновным в организации проституции и секс-торговле. Проблемы у Эпштейна начались после того, как 14-летняя девочка пожаловалась, что Эпштейн склонил ее к половому акту. Затем появились и другие показания девочек. В доме у него нашли записи со скрытых камер и фотографии, которые он использовал для шантажа несовершеннолетних.

Эпштейна осудили за изнасилование 14-летней девочки. 13 месяцев он находился в заключении, а также выплатил жертвам компенсации, доходящие до миллиона долларов. Несмотря на то, что жертвами Эпштейна считаются 36 несовершеннолетних, его отпустили в рамках сделки о признании вины.

6 июля 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле несовершеннолетними во Флориде и Нью-Йорке. В его доме нашли множество фотографий обнаженных девушек (в том числе и несовершеннолетних). А в сейфе обнаружили видео с маленькими девочками эротического содержания. В судебных документах указывалось, что как минимум 40 девочек привезли в особняк Эпштейна для растления и секса.

Буквально через месяц после ареста, 10 августа 2019 года, Эпштейна нашли мертвым в своей тюремной камере. Причиной смерти назвали самоубийство. При этом на камеры наблюдения момент суицида не попал, так как они почему-то были выключены. Из-за этого в Сети гуляют слухи о том, что Эпштейна могли убить, так как он слишком много знал.

Помогала Эпштейну его подруга, светская львица и дочь британского медиамагната Роберта Максвелла Гислейн Максвелл. В декабре 2021 года американский суд признал Гислейн Максвелл виновной в пособничестве сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Ее приговорили к 20 годам тюрьмы и штрафу 750 тысяч долларов. 3 и 4 января 2024 года в СМИ появились документы с процесса Максвелл. Associated Press (AP) сообщает, что документы от 3 и 4 января являются частью иска, поданного к Максвелл американкой Вирджинией Джуффре, которую называют одной из жертв Эпштейна.

При чем тут остров?

Джеффри Эпштейну принадлежал остров Сент-Джеймс. Это небольшой участок суши среди Виргинских островов в Карибском море, который занимает 30 гектаров. Там у Эпштейна был каменный особняк, четыре гостевых дома, вертолетная площадка, причал и пляжи. Выяснилось, что на острове построили виллу для тайных вечеринок с элитой. Туда привозили женщин и несовершеннолетних девочек для занятий проституцией.

В материалах дела указано, что девочки подвергались сексуальному насилию. Некоторые содержались в сексуальном рабстве у Эпштейна и передавались влиятельным людям. При этом происходило это не только на острове, но и в других местах – например, на набережной Палм-Бич во Флориде. В оргиях участвовал как сам финансист, так и влиятельные люди Америки.

Кто связан с Эпштейном?

Всего в документах фигурируют имена более 150 человек, пишет The Independent. Это, например, британский принц Эндрю, продюсер Харви Вайнштейн, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывшие президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш – старший Джордж Буш – младший, звезды Леонардо Ди Каприо, Брюс Уиллис, Кевин Спейси, Кэмерон Диас, Наоми Кэмпбелл, Майкл Джексон, Кейт Бланшетт, иллюзионист Дэвид Копперфильд, ученый Стивен Хокинг и так далее. В списке есть общественные деятели, ведущие ученые, люди из модельной и индустрии и политики.

При этом большинство из них не обвиняются в каких-либо преступлениях, а лишь упомянуты там как люди, которые контактировали с Эпштейном.

В опубликованных документах есть заявления предполагаемой жертвы насилия о том, что она участвовала в оргии несовершеннолетних с принцем Эндрю на частном острове. А любовница Эпштейна Гислейн Максвелл признается, что помнит, как принц Эндрю посещал "Маленький Сент-Джеймс".

В документах также указано, что Билл Клинтон якобы просил редакцию журнала Vanity Fair не писать статьи о причастности Эпштейна к торговле людьми.

Политики и звезды свои связи с Эпштейном по большей части отрицают. Кроме того, в документах суда Максвелл говорит, что на острове не было женщин и девочек, которые оказывали сексуальные услуги.

Сейчас опубликована только часть документов суда. Остальные должны появиться в открытом доступе в ближайшие дни.