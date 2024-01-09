Кто такой Сергей Косенко, который бросил младенца в снег, и что ему за это грозит

Блогер решил снять "самый популярный ролик" с малышом в главной роли, однако теперь подписчики требуют лишить его родительских прав

09 января 2024, 10:45, ИА Амител

Фото: t.me/kosenkonasvyazi

Видео с двухмесячным сыном блогера-миллионника Сергея Косенко, которого отец бросает в снег, спровоцировало большой скандал в интернете. С критикой на мужчину обрушились его многочисленные подписчики, которые теперь требуют лишить Косенко родительских прав. Шокировал ролик и депутата Госдумы Нину Останину: с жалобой она намерена обратиться в Следственный комитет. Сам мужчина теперь утверждает, что в сугроб бросал куклу. Кто такой Сергей Косенко и какое наказание теперь ему грозит за такие «шалости», рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что за ролик с младенцем, который наделал так много шума, и при чем тут Косенко?

Блогер-миллионник и криптобизнесмен Сергей Косенко опубликовал в своих соцсетях видео, на котором подкидывает младенца, одетого в костюмчик медвежонка, над высоким сугробом. Ребенок с головой уходит в рыхлый снег. Этот ролик мужчина сопроводил подписью "Первый полет Лео!"

После блогер опубликовал еще несколько видео, в которых он и его жена тоже прыгают в сугроб.

Как отреагировали подписчики на этот ролик?

Аудитория Косенко взорвалось от негодования: под видео с малышом в главной роли многие люди отметили, что ради лайков и новых подписчиков Косенко зашел слишком далеко.

Один из подписчиков написал, что даже к своим собакам он относится лучше, чем горе-отец к ребенку. Врач-педиатр Екатерина отметила, что такие "кульбиты" чреваты аксональной ЧМТ – "синдром встряхнутого младенца". Кроме того, это может спровоцировать рефлекторную остановку дыхания.

Телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале написала, что после просмотра видео "ее разорвало от злости".

"Сообщил об этом в службу защиты детей округа Лос-Анджелес и предлагаю другим подписчикам сделать так же. Скажи "бай-бай" Америке", – обратился к Косенко на английском языке Денис Вавранец.

После этого шквала негатива Сергей Косенко решил оправдаться, заявив, что ролик был постановочный и он снял в нем не родного сына, а куклу, и даже пошутил, что люди "повелись" на обман.

"Совсем помешались на охватах. И никакая это не кукла, ребенок закрывает и открывает глаза в полете", – подметила одна из подписчиц.

Люди также отметили, что еще перед этой публикацией блогер-миллионник анонсировал, что снимет "самое популярное видео" в инстаграм (деятельность запрещена в РФ), главную роль в котором исполнит его сын.

Какое наказание теперь грозит блогеру?

Под скандальным видео подписчики отметили директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Люди предложили проверить блогера на уплату налогов и пропаганду насилия над детьми.

"Тот, кто это придумал, не осознал, что оно бьет по общечеловеческим ценностям и разрушает идеалы трепетного отношения к ребенку со времен рождения младенца Иисуса, которое мы видим на полотнах великих мастеров прошлого и по сей день на рождественских композициях. В последнее время создатели контента ради хайпа готовы на все, не задумываясь об ответственности перед аудиторией. Неизвестно, куда они пойдут дальше и какое дно пробьют", – написала в своем Telegram-канале Мизулина.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила Telegram-каналу SHOT, что в ближайшие дни по поводу видео Сергея Косенко будет направлено заявление в Следственный комитет на имя Александра Бастрыкина.

Теперь Сергею Косенко и его жене Александре Беляковой грозит обвинение по статье 156 УК РФ, которая предполагает крупный штраф и лишение свободы на срок до трех лет.

Кто такой Сергей Косенко и чем известна его жена?

Сергей Косенко – блогер из Ярославля, у которого более 7 миллионов подписчиков. Мужчина зарабатывает на проведении дорогостоящих марафонов в соцсетях, которые учат инвестировать, зарабатывать на криптовалюте и недвижимости в Дубае и "воплощать мечты в реальность". Сам Косенко утверждает, что прошел десятки тренингов.

Его супруга – блогер и певица Александра Белякова (Sasha Belair). Также она бизнес-коуч и ментор. В октябре 2023 года она проводила "шоу-медитацию" в московском "Крокус Сити Холле", стоимость билетов доходила до 333 тыс. рублей.

Семейная пара в соцсетях демонстрирует роскошный образ жизни, призывает активнее приобретать их курсы. 3 ноября 2023 года Косенко объявил, что их отношения являются "романом по контракту", в рамках которого Саша Белэйр заплатила 3 млн долларов блогеру за продвижение в соцсетях. При этом ребенок якобы не от Сергея: "Чей ребенок, Саша попозже расскажет сама".