Всего в вертолете было трое членов экипажа, один из них оказался предателем, но не барнаулец

26 сентября 2023, 07:15, ИА Амител

Вертолет Ми-8 / Фото: Минобороны РФ

26 сентября в барнаульском селе Гоньба состоятся похороны уроженца краевой столицы, техника Никиты Кирьянова. Он и еще один член экипажа погибли из-за предательства летчика Максима Кузьминова, который по договоренности с украинскими спецслужбами перегнал вертолет Ми-8 в Харьковскую область. Amic.ru вспомнил подробности этой резонансной истории.

Что случилось?

9 августа летчик Максим Кузьминов должен был перевезти между двумя российскими авиабазами оборудование и запчасти для истребителей Су-27, Су-30СМ, СУ-35. Однако вместо этого предатель угнал вертолет Ми-8 из Курска и улетел на нем на территорию Харьковской области.

Украинским СМИ Кузьминов рассказал, что маршрут Ми-8 был согласован с украинскими спецслужбами, пилот летел на предельно малой высоте (5-10 метров) в режиме радиомолчания. А при пересечении границы по нему открыли огонь. Кузьминов получил ранение в ногу, но добрался до точки назначения.

Кто такой Кузьминов?

Летчик Максим Кузьминов 1995 года рождения, ему 28 лет. Выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, писала "База". С 2020 года служил в 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, которая базировалась на аэродроме Черниговка в Приморском крае.

Издание "База" сообщало, что мать Кузьминова покинула Россию в январе 2023 года, а отца у него нет. При этом дедушка Максима, Герман Кузьминов, заслуженный летчик России.

Зачем Кузьминов угнал вертолет?

В интервью украинским СМИ предатель рассказал, что он не хотел отправляться на СВО. А там ему гарантировали безопасность и пообещали заплатить денежную компенсацию. Украинские СМИ писали, что он получит за предательство вознаграждение – 500 тысяч долларов.

Кто был с Кузьминовым на борту?

На борту с Кузьминовым находились двое членов экипажа – 28-летний техник Никита Кирьянов и уроженец Таджикистана штурман Хушбахт Турсунов. Они не знали об угоне и не захотели сдаваться. Парни оказали сопротивление, и их обоих убили солдаты ВСУ.

Кузьминов рассказывал украинским СМИ, что он пытался "успокаивать ребят" и они начали "немножко агрессивно себя вести". Предатель уговаривал сослуживцев сдаться, но они не стали этого делать. Со слов Кузьминова, оружия у Кирьянова и Турсунова не было, так что отстреливаться они не могли.

Кто из них барнаулец?

Уроженцем Барнаула является 28-летний техник Никита Кирьянов. Известно, что он окончил Алтайскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова в 2013 году. Потом он пытался поступить в Сызранское летное училище, но не прошел туда по состоянию здоровья, пошел в Воронежскую инженерную академию, окончил ее и стал бортмехаником на Ми-8.