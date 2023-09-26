Кто угнал на Украину вертолет Ми-8 и при чем тут барнаульский выпускник летной школы
Всего в вертолете было трое членов экипажа, один из них оказался предателем, но не барнаулец
26 сентября 2023, 07:15, ИА Амител
26 сентября в барнаульском селе Гоньба состоятся похороны уроженца краевой столицы, техника Никиты Кирьянова. Он и еще один член экипажа погибли из-за предательства летчика Максима Кузьминова, который по договоренности с украинскими спецслужбами перегнал вертолет Ми-8 в Харьковскую область. Amic.ru вспомнил подробности этой резонансной истории.
Что случилось?
9 августа летчик Максим Кузьминов должен был перевезти между двумя российскими авиабазами оборудование и запчасти для истребителей Су-27, Су-30СМ, СУ-35. Однако вместо этого предатель угнал вертолет Ми-8 из Курска и улетел на нем на территорию Харьковской области.
Украинским СМИ Кузьминов рассказал, что маршрут Ми-8 был согласован с украинскими спецслужбами, пилот летел на предельно малой высоте (5-10 метров) в режиме радиомолчания. А при пересечении границы по нему открыли огонь. Кузьминов получил ранение в ногу, но добрался до точки назначения.
Кто такой Кузьминов?
Летчик Максим Кузьминов 1995 года рождения, ему 28 лет. Выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, писала "База". С 2020 года служил в 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, которая базировалась на аэродроме Черниговка в Приморском крае.
Издание "База" сообщало, что мать Кузьминова покинула Россию в январе 2023 года, а отца у него нет. При этом дедушка Максима, Герман Кузьминов, заслуженный летчик России.
Зачем Кузьминов угнал вертолет?
В интервью украинским СМИ предатель рассказал, что он не хотел отправляться на СВО. А там ему гарантировали безопасность и пообещали заплатить денежную компенсацию. Украинские СМИ писали, что он получит за предательство вознаграждение – 500 тысяч долларов.
Кто был с Кузьминовым на борту?
На борту с Кузьминовым находились двое членов экипажа – 28-летний техник Никита Кирьянов и уроженец Таджикистана штурман Хушбахт Турсунов. Они не знали об угоне и не захотели сдаваться. Парни оказали сопротивление, и их обоих убили солдаты ВСУ.
Кузьминов рассказывал украинским СМИ, что он пытался "успокаивать ребят" и они начали "немножко агрессивно себя вести". Предатель уговаривал сослуживцев сдаться, но они не стали этого делать. Со слов Кузьминова, оружия у Кирьянова и Турсунова не было, так что отстреливаться они не могли.
Кто из них барнаулец?
Уроженцем Барнаула является 28-летний техник Никита Кирьянов. Известно, что он окончил Алтайскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова в 2013 году. Потом он пытался поступить в Сызранское летное училище, но не прошел туда по состоянию здоровья, пошел в Воронежскую инженерную академию, окончил ее и стал бортмехаником на Ми-8.
07:32:40 26-09-2023
Он всё знал получается ?
09:01:11 26-09-2023
Гость (07:32:40 26-09-2023) Он всё знал получается ?... Кого из них имеете в виду и что он знал?
09:11:25 26-09-2023
Редкостная сволочь, этот предатель кузьминов. Сам бы и валил на Украину. Зачем ребят подставил и погубил ни за что. Летел бы в одно свое поганое рыло туда. Какое горе родителям убитых ни за что мальчишек . Гореть ему в аду .
09:19:13 26-09-2023
надеюсь, спецслужбы сработают и эта мразь закончит как Троцкий, Бандера или Литвиненко.
10:25:49 26-09-2023
...что он не хотел отправляться на СВО. А там ему гарантировали безопасность и пообещали заплатить денежную компенсацию... ----- если перевозил запчасти, до сих пор жив, и наверняка за это получал довольствие и зарплату, то получается Наша сторона выполнила что ему обещали!? ----- А при пересечении границы по нему открыли огонь. Кузьминов получил ранение в ногу... ----- кто открыл огонь? наши или хохлы? Если хохлы, то как тогда понимать слова - "летел по договорённости"?! ----- ...что мать Кузьминова покинула Россию в январе 2023 года, а отца у него нет... ----- А вот это уже недоработка Специальных служб!!! из-за которой мы потеряли воинов и вертолёт с запчастями!!!...
13:27:07 26-09-2023
Гость (10:25:49 26-09-2023) ...что он не хотел отправляться на СВО. А там ему гарантиров... В огороде бузина, а в Киеве дядька...так у нас встречаются некоторые новости. Тоже ничего не понял
10:27:13 26-09-2023
Литвиненко зря сюда приплёл!!! мы ещё ужаснёмся от "Новейшей" истории России...
10:49:47 26-09-2023
Зачем их убили, если у них оружия не было.Обменяли на кого-нибудь.
11:28:11 26-09-2023
Максима Кузьминова найти и показательно казнить. Предательство запредельной величины.
11:37:48 26-09-2023
Гость (11:28:11 26-09-2023) Максима Кузьминова найти и показательно казнить. Предательст... кувалдой по тыкве показательно :)
11:30:49 26-09-2023
если хоронят на родине, выходит так и так обменяли...? как бы цинично это не звучало...
18:03:51 26-09-2023
Что-то не верится, что ребята прям «агрессивно себя вели» и оказывали сопротивление. Убить безоружных - вот истинный уровень ВСУ. Просто позорище.
23:22:14 26-09-2023
Алексей (09:19:13 26-09-2023) надеюсь, спецслужбы сработают и эта мразь закончит как Троцк... Да этим службам по барабану на пацанов. Вот если бы сын депутата или сенатора погиб БЫ, то тогда бы они за толику малую и сработали, а так.... ЧО за какого то там с поселка Гоньба впрягаться. Война то у нас какая....... Крестьяне из маленьких городов и весей в основном и воюют. Найди мне ну хоть одного сынка ну хоть какого нибудь занюханого депутатешки или чинуши в окопах. Ан нет. они все нестроевые или за бугром отсиживаются.