Кто владеет барнаульскими ТРЦ и сколько на них зарабатывает?
Самая высокая выручка оказалась у "Пионера", а прибыль – у "Европы"
27 декабря 2024, 11:45, ИА Амител
"Атмосфера" составила список самых крупных ТЦ и ТРЦ в Барнауле, разыскала их владельцев и узнала, сколько они заработали в 2023 году.
"Из тех торговых центров, финансовая отчетность которых отражена в сервисах проверки контрагентов, самая большая выручка в 2023 году была зафиксирована у ТРЦ "Пионер" – 315,8 млн руб. Самую большую прибыль получил ТРЦ "Европа" – 103,5 млн руб.", – говорится в исследовании.
ТРЦ Arena – 170 тыс. кв. м
Открылся в 2014 году. "Эльдорадо", DNS, Leran, "Гольфстрим", Peplos, Milavitsa, Gloria Jeans, "Твое" и др. Рестораны, кафе, кинотеатр. Входит в состав "Концерна СВ"
ООО "Концерн СВ"
Учредители: Александр Ткаченко – 100%
Выручка – 38,9 млн руб. (-24%). Чистая прибыль – 12,3 млн руб.
ТРЦ Galaxy – 154,2 тыс. кв. м
Открылся в 2016 году. Площадь – 154,2 тыс. кв. м. "Ашан", "М.Видео", "Детский мир", "Спортмастер" и др. Рестораны, фуд-корт, каток с искусственным льдом, кинотеатр.
Galaxy – один из активов семьи Ракшиных, владельцев торговой сети "Мария-Ра". На сайте perviymall.ru, в разделе "Арендаторам", указаны реквизиты ООО "Управляющая" (собственник – Александр Ракшин).
ООО "Управляющая"
Учредители: Александр Ракшин – 100%
Выручка – 1,9 млрд руб. (+10%). Чистая прибыль – 16,4 млн руб.
Кроме Galaxy в собственности Ракшиных находятся торговые центры "Волна", "Лето", "Район" (о них см. ниже), "Локо" в Барнауле; ТРЦ "Ривьера" в Бийске; ТРЦ "Радуга" в Рубцовске; ТРЦ "Панорама" в Горно-Алтайске; ТРЦ "Радуга" в Кемерове; ТЦ ЦУМ в Осинниках (Кемеровская область) и ТЦ "Район" в Междуреченске (Кемеровская область).
Среди активов Ракшиных на сайте perviymall.ru также числится московский ТРЦ "Саларис". В декабре 2023 года "Коммерсант" сообщил, что у собственника здания ТРЦ – АО "Лаут" – сменился генеральный директор. Им стал Владимир Мамонов. Он также занял должность руководителя АО "Северал девеломент", который выступает учредителем АО "Лаут". Из реестра следует, что Владимир Мамонов также является руководителем ООО "Сибирь", ООО "ЦПК", ООО "БАМЗ", ООО "Балтийская-116" и ООО "БАР", принадлежащих семье Ракшиных.
ТРЦ "Пионер" – 74 тыс. кв. м
Открыт в 2016 году. "Лента", "Эльдорадо", "Детский мир", "Читай-город" и др. Рестораны, фуд-корт, кинотеатр.
ООО "Малл инвест"
Учредители: Гарри Шония – 46,56%, Нодар Шония – 39,68%, Олег Глотов – 6,88%, Татьяна Филимонцева – 6,88%
Выручка – 315,8 млн руб. (+7%). Чистая прибыль – 28,7 млн руб.
ТРЦ "Европа" – 70 тыс. кв. м
Открылся в 2007 году. "М.Видео", "Спортмастер", "Детский мир" и др. Рестораны, кофейни, боулинг, аквапарк, кинотеатр.
ООО “Олимп”
Учредители: Александр Ткаченко – 100%
Выручка – 128,8 млн руб. (+15%). Чистая прибыль – 103,5 млн руб.
Входит в состав "Концерна СВ" (см. выше).
ТЦ “Алтай” – 63 тыс. кв. м
Открыт в 2002 году. “Пятерочка”, Kari, “Детский мир”, O’Stin и др.
ООО “Торговый центр “Алтай”
Учредители: Лайла Музаева – 100%
Выручка – 204,4 млн руб. (-7%). Чистая прибыль – 66 млн руб.
ТВЦ “Республика” – 42,5 тыс. кв. м
Открылся в 2012 году. Магазины мебели, строительных материалов, сантехники, дверей, галерея “Республика ИЗО”.
ООО "СБК Республика"
Учредители: ООО “Весна 64” – 100%
Выручка – 28 млн руб. (-41%). Чистый убыток – 4,2 млн руб.
ТРЦ “Весна” – 30 тыс. кв. м
Открыт в 2011 году. “Пятерочка”, Kari, “Эльдорадо” и др. Кафе, рестораны. МФЦ.
ООО “Сибирь проперти”
Учредители: Роман Халилов – 100%
Выручка – 136,1 млн руб. (+12%). Чистая прибыль – 2,1 млн руб.
ТЦ “Волна” – 29,8 тыс. кв. м
Открыт в 2015 году. Площадь – 29,8 тыс. кв. м. “Ашан”, “Спортмастер”, “Эльдорадо” и др. Рестораны, кафе.
ООО “Управляющая” (см. выше).
Центр встреч и развлечений “Огни” – 25 тыс. кв. м
Открылся в 2012 году. “Мария-Ра”, “М.Видео”, “Спортмастер”, Gloria Jeans и др. Рестораны, кафе, кинотеатр.
ООО “Золотой глобус”
Учредители: Артем Рейзбих – 25%, Наталья Сергеева – 25%, Иван Рейзбих – 25%, Галина Илларионова – 25%
Выручка – 141,8 млн руб. (18%). Чистый убыток – 13 млн руб.
ТОЦ “Гулливер-Парк” – 25 тыс. кв. м
Открылся в 2016 году. “Мария-Ра”, “Новэкс”, “Гольфстрим” и др. Кафе, рестораны, фитнес.
По сообщениям СМИ, застройщиком “Гулливер-Парка” выступало ООО Фирма “О и К” (учредители: Владимир Орлов – 50%, Галина Орлова – 40%, доля ООО – 10%).
В 2016 году ООО Фирма “О и К” подала в Арбитражный суд Алтайского края иск к индивидуальному предпринимателю Наталии Русаковой о признании договора купли-продажи от 2014 года притворной сделкой и взыскании с Русаковой около 137 млн руб. По этому договору индивидуальный предприниматель приобрела 25% незавершенного строительством ТОЦ. В 2018 году иск был оставлен без удовлетворения, это решение устояло в вышестоящих судах.
30 июня 2023 года ООО Фирма “О и К” было исключено из ЕГРЮЛ. Владимир Орлов также является учредителем ООО “Клуб Оскар”.
ТРК “СИТИ-центр” – 20,8 тыс. кв. м
Открыт в 2005 году. “Бахетле”, “М.Видео”, Digel и др. Кафе, рестораны, фитнес.
ООО Торговый дом “ДВС”
Учредители: ОАО “Барнаульский пивоваренный завод” – 40%, Сергей Сипягин – 14,4%, Ирина Шереметьева – 14,4%, Евгения Тихонова – 6%, Александр Локтев – 5,4%, Кирилл Локтев – 5,4%.
Выручка – 200,9 млн руб. (+10%). Чистая прибыль – 13,9 млн руб.
ТРЦ “Праздничный” – 16 тыс. кв. м
Открылся в 2014 году. “Магнит”, “Магнит Косметик”, “Эльдорадо”, “Светофор”, Fixprice, Bellisimo и др. Кафе, рестораны. Кинотеатр, фитнес.
По данным СМИ, одним из собственников “Праздничного” является предприниматель Сергей Титов, соучредитель ряда компаний, основной вид деятельности которых – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Среди них – ООО “Веста”, ООО ФПГ “Алтайэкспрессцентр”, ООО “Аграрий”. В 2020 году ТРЦ “Праздничный” выставлялся на продажу за 600 млн руб.
ТОЦ “Проспект” – 14 тыс. кв. м
Открылся в 2010 году. Площадь – 14 тыс. кв. м. Кафе, рестораны, конференц-зал, комната переговоров.
“Проспектом” управляет ООО “Юнион групп”. В настоящее время арендаторы, занимавшие первый-четвертый этажи, освобождают площади. По данным “Атмосферы”, после ремонта там разместится “Россельхозбанк”.
ТЦ “Москва” – 10,2 тыс. кв. м
Открылся в 2009 году. Мебель, отделочные материалы и др.
Входит в состав “Концерна СВ” (см. выше).
ТРЦ “Малина” – 9,9 тыс. кв. м
Открылся в 2009 году. “Монро”, Fixprice, е2е4, Priz и др. Ресторан, фуд-корт, фитнес.
ООО “Крона девелопмент групп”
Учредители: Игорь Супрун – 100%
Финансовая отчетность за 2023 год отсутствует.
Компания также владеет торговыми центрами “Арбуз” и “Вереница” в Новосибирске и торговым домом в “Кривцовъ” в р.п. Колывань Новосибирской области.
ТЦ “Бум” – 7,6 тыс. кв. м
“Лента”, Kari, “Эльдорадо”, DNS и др. В 2018 году СМИ сообщали, что арендодателем площадей в ТЦ выступает ООО “Альвента”.
ООО “Альвента”
Учредители: Артем Грушецкий – 80%, ООО “Фабер” – 20%
Выручка – 24,3 млн руб. (+1%). Чистая прибыль – 10,4 млн руб.
ТЦ “Первомайский” – 7,5 тыс. кв. м
Открылся в 2012 году. “Мария-Ра”, “Детский мир” и др.
ООО "Первомайский"
Учредители: Сергей Лямин – 42,7%, Сергей Немчинов – 19,6%, Татьяна Стрыжак – 15%, Игорь Дублей – 14,7%, Илья Бухтояров – 7%, Наталья Савина – 1%
Выручка – 28,7 млн руб. (+8%). Чистая прибыль – 11,1 млн руб.
ТЦ “Лето” – 7,5 тыс. кв. м.
Открыт в 2016 году. “Мария-Ра”, “Магнит Косметик”, DNS, Kari и др. “Вкусно – и точка”.
ООО “Управляющая” (см. выше).
ТД Ultra – 7 тыс. кв. м
Открылся в 2002 году. Площадь – 7 тыс. кв. м. “Пятерочка”, “Кавалер”, “Сударь”, Teplizza Market, Lady Sharm, “Винотека” и др. Кафе, кофейня.
ООО ТД “Ультра”
Учредители: Максим Банных – 44%, Елена Голяшкина – 22%, Ирина Коршунова – 22%, Наталья Колова – 12%
Выручка – 18,2 млн руб. (-2%). Чистая прибыль – 16,2 млн руб.
ТЦ “Норд Вест” – 6,5 тыс. кв. м
Открылся в 1997 году. “Мария-Ра”, “Новэкс” и др. Кафе.
Входит в состав “Концерна СВ” (см. выше).
Объект выставлен на продажу.
ТЦ “Район” – 6,3 тыс. кв. м.
Открылся в 2014 году. “Мария-Ра”, “Фактория Джинс”, “Садовод-Любитель”, “Цимус”. Фуд-корт.
В собственности учредителей “Марии-Ра”.
ТД “Пассаж” – 5,8 тыс. кв. м
Открылся в 2005 году. “Магнит”, женская и мужская одежда и др. Кафе.
Входит в состав “Концерна СВ” (см. выше).
Объект выставлен на продажу.
ТЦ “Юность” – 5,6 тыс. кв. м
“Мария-Ра”, Fixprice и др.
ООО “Юность”
Учредители: Михаил Макаров – 55%, Нина Макарова – 22,5%, Елена Кузнецова – 22,5%
Выручка – 11,9 млн руб. (+22%). Чистая прибыль – 1,2 млн руб.
11:51:48 27-12-2024
1917г.
11:55:16 27-12-2024
Хорошая новость. Надо еще построить
23:37:43 28-12-2024
Гость (11:55:16 27-12-2024) Хорошая новость. Надо еще построить... Стройте, теперь ваша очередь
12:17:52 27-12-2024
Самым хитрым оказался владелец Галактики, выручка - миллиарды, прибыль стремится к нулю.
Многие верят. (с)
12:28:19 27-12-2024
Гость (12:17:52 27-12-2024) Самым хитрым оказался владелец Галактики, выручка - миллиард... вот тоже интересно. у Ультры, например, прибыль всего чуточку меньше выручки, а тут такая колоссальная разница у такого крупного и популярного ТЦ.
12:43:38 27-12-2024
Элен без ребят (12:28:19 27-12-2024) вот тоже интересно. у Ультры, например, прибыль всего чуточк... Вот что значит умная бухгалтерия))
15:41:50 27-12-2024
Гость (12:43:38 27-12-2024) Вот что значит умная бухгалтерия))... деление по ЗАГСу недавно произошло, вот и всё
23:37:18 28-12-2024
Гость (12:17:52 27-12-2024) Самым хитрым оказался владелец Галактики, выручка - миллиард... Самый молодой ТЦ. Ещё не отбили вложения, кредиты не отдали. Содержать такой оснащённый тц сложновато. Одни лифты и эскалаторы чего стоят, а свет и тепло, даже газовая котельная
12:26:14 27-12-2024
мм, какая интересная для соответствующих органов статистика!
Европа: выручка 128,8 млн руб., прибыль- 103,5 млн руб.
Сити: выручка 200,9 млн руб., прибыль - 13.9 млн. руб.
Ультра: выручка 18,2 млн руб., прибыль – 16,2 млн руб.
Первомайский: выручка 28,7 млн руб., прибыль – 11,1 млн руб.
итд., но везде речь идет о миллионах рублей, а вот с Галактикой уже куда интереснее: выручка почти 2 миллиарда (миллиарда, Карл!), а прибыль всего 16 миллионов.
14:34:08 27-12-2024
Элен без ребят (12:26:14 27-12-2024) мм, какая интересная для соответствующих органов статистика!... так все просто с галактикой
тц открылся когда в него вложили кучу денег - это видно по самому ТЦ
деньги где брали ну наверное в банке а теперь с выручки отдают помаленьку потому и такая разница
это нормальный процесс
14:59:29 27-12-2024
Гость (14:34:08 27-12-2024) так все просто с галактикойтц открылся когда в него влож... то есть, все остальные строили на свои и никто ничего не отдает банкам? однако
15:44:19 27-12-2024
Элен без ребят (14:59:29 27-12-2024) то есть, все остальные строили на свои и никто ничего не отд... давно уж отдали. и неча лезть со своим прыщавым завистливым носом в чужую машну
12:46:50 27-12-2024
В Огни никого не смутили?
12:58:17 27-12-2024
Перепись богатеев проведена. Ну ну. Подсказка для раскулачивания?))
13:28:37 27-12-2024
А можно теперь сравнительную табличку, в то время как наши граждане скидываются на дронов, плавят свечки, плетут сети, какие суммы и средства пожертвовали вот эти граждане, владельцы ТРЦ.
13:29:46 27-12-2024
потом эти товарищи отпускают комментарии и пишут всякое, как из статьи ниже: аля "13 зп ударит по инфляции и вообще непомерная нагрузка на владельцев бизнесОв", "вы не представляете как СЛОЖНО платить 50 тыщ рублев персоналу". клоуны.
13:58:04 27-12-2024
Гость (13:29:46 27-12-2024) потом эти товарищи отпускают комментарии и пишут всякое, как... ой, ну вы прям как маленький. откуда тогда возьмутся миллионы, если каждому по 50 тыщ возьми и отдай?
23:35:20 28-12-2024
Гость (13:29:46 27-12-2024) потом эти товарищи отпускают комментарии и пишут всякое, как... Посчитайте какой оборот должен быть у предпринимателя, чтобы заплатить зп в 50тр. Аренду в 100тр, налоги с этой зп в 46%, налог с дохода даже 6 или 15%. Что ты вы не пошли в предприниматели, чтобы осчастливить персонал зп в 50 а то и в 100тр. Наш учредитель и управление платит
13:40:51 27-12-2024
Все думают, что обложил оборот налогом и заплати в бюджет, так это не работает!
14:25:13 27-12-2024
Не поняла, почему у Пионера самая большая выручка, если у Галактики она почти 2 миллиарда, а у Пионера 315 миллионов
14:38:51 27-12-2024
и второе. ТЦ конечно это проекты приносящие прибыль но их время лет через десять уйдет
настоящую прибыль могут приносить грандиозные проекты когда много частного капитала разных людей вкладывается в одно то что будет всегда выгодно
таким проектом был Транссиб например
у нас в крае тоже можно подобное замутить
ну например железную дорогу в Китай через Горный Алтай по туннелям
или гиганский подземный туннель акведук в среднюю азию
14:42:43 27-12-2024
Считать деньги в чужих карманах неприлично, но очень интересно.
14:48:57 27-12-2024
ППШариков (14:42:43 27-12-2024) Считать деньги в чужих карманах неприлично, но очень интерес... Все прилично. Они из наших карманов себе карманы набили. Пора делиться начинать и возвращать награбленное.
15:10:14 27-12-2024
Гость (14:48:57 27-12-2024) Все прилично. Они из наших карманов себе карманы набили. Пор... Не во всякой игре тузы выигрывают!
15:47:11 27-12-2024
Гость (14:48:57 27-12-2024) Все прилично. Они из наших карманов себе карманы набили. Пор... какие там ваши карманы-то? хватит уже брехать. Сами первому попавшемуся жулику миллионы отдаете, и ничего
23:30:31 28-12-2024
Гость (14:48:57 27-12-2024) Все прилично. Они из наших карманов себе карманы набили. Пор... Так вы сами отдавали), насильно никто не берет. Развивайте свой бизнес, свои мозги, рискуйте.
15:03:56 27-12-2024
Вам же никто не мешал "карманы набивать" и наверняка найдется тот, кто завидует вашему достатку и мечтает "красного петуха" в ваш дом пустить.