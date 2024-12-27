Кто владеет барнаульскими ТРЦ и сколько на них зарабатывает?

Самая высокая выручка оказалась у "Пионера", а прибыль – у "Европы"

27 декабря 2024, 11:45, ИА Амител

ТРЦ Galaxy в Барнауле / Фото: amic.ru

"Атмосфера" составила список самых крупных ТЦ и ТРЦ в Барнауле, разыскала их владельцев и узнала, сколько они заработали в 2023 году.

"Из тех торговых центров, финансовая отчетность которых отражена в сервисах проверки контрагентов, самая большая выручка в 2023 году была зафиксирована у ТРЦ "Пионер" – 315,8 млн руб. Самую большую прибыль получил ТРЦ "Европа" – 103,5 млн руб.", – говорится в исследовании.

ТРЦ Arena – 170 тыс. кв. м

Открылся в 2014 году. "Эльдорадо", DNS, Leran, "Гольфстрим", Peplos, Milavitsa, Gloria Jeans, "Твое" и др. Рестораны, кафе, кинотеатр. Входит в состав "Концерна СВ"

ООО "Концерн СВ"

Учредители: Александр Ткаченко – 100%

Выручка – 38,9 млн руб. (-24%). Чистая прибыль – 12,3 млн руб.

ТРЦ Arena в Барнауле / Фото: amic.ru

ТРЦ Galaxy – 154,2 тыс. кв. м

Открылся в 2016 году. Площадь – 154,2 тыс. кв. м. "Ашан", "М.Видео", "Детский мир", "Спортмастер" и др. Рестораны, фуд-корт, каток с искусственным льдом, кинотеатр.

Galaxy – один из активов семьи Ракшиных, владельцев торговой сети "Мария-Ра". На сайте perviymall.ru, в разделе "Арендаторам", указаны реквизиты ООО "Управляющая" (собственник – Александр Ракшин).

ООО "Управляющая"

Учредители: Александр Ракшин – 100%

Выручка – 1,9 млрд руб. (+10%). Чистая прибыль – 16,4 млн руб.

Кроме Galaxy в собственности Ракшиных находятся торговые центры "Волна", "Лето", "Район" (о них см. ниже), "Локо" в Барнауле; ТРЦ "Ривьера" в Бийске; ТРЦ "Радуга" в Рубцовске; ТРЦ "Панорама" в Горно-Алтайске; ТРЦ "Радуга" в Кемерове; ТЦ ЦУМ в Осинниках (Кемеровская область) и ТЦ "Район" в Междуреченске (Кемеровская область).

Среди активов Ракшиных на сайте perviymall.ru также числится московский ТРЦ "Саларис". В декабре 2023 года "Коммерсант" сообщил, что у собственника здания ТРЦ – АО "Лаут" – сменился генеральный директор. Им стал Владимир Мамонов. Он также занял должность руководителя АО "Северал девеломент", который выступает учредителем АО "Лаут". Из реестра следует, что Владимир Мамонов также является руководителем ООО "Сибирь", ООО "ЦПК", ООО "БАМЗ", ООО "Балтийская-116" и ООО "БАР", принадлежащих семье Ракшиных.

ТРЦ "Пионер" – 74 тыс. кв. м

Открыт в 2016 году. "Лента", "Эльдорадо", "Детский мир", "Читай-город" и др. Рестораны, фуд-корт, кинотеатр.

ООО "Малл инвест"

Учредители: Гарри Шония – 46,56%, Нодар Шония – 39,68%, Олег Глотов – 6,88%, Татьяна Филимонцева – 6,88%

Выручка – 315,8 млн руб. (+7%). Чистая прибыль – 28,7 млн руб.

ТРЦ "Европа" – 70 тыс. кв. м

Открылся в 2007 году. "М.Видео", "Спортмастер", "Детский мир" и др. Рестораны, кофейни, боулинг, аквапарк, кинотеатр.

ООО “Олимп”

Учредители: Александр Ткаченко – 100%

Выручка – 128,8 млн руб. (+15%). Чистая прибыль – 103,5 млн руб.

Входит в состав "Концерна СВ" (см. выше).

ТЦ “Алтай” – 63 тыс. кв. м

Открыт в 2002 году. “Пятерочка”, Kari, “Детский мир”, O’Stin и др.

ООО “Торговый центр “Алтай”

Учредители: Лайла Музаева – 100%

Выручка – 204,4 млн руб. (-7%). Чистая прибыль – 66 млн руб.

ТВЦ “Республика” – 42,5 тыс. кв. м

Открылся в 2012 году. Магазины мебели, строительных материалов, сантехники, дверей, галерея “Республика ИЗО”.

ООО "СБК Республика"

Учредители: ООО “Весна 64” – 100%

Выручка – 28 млн руб. (-41%). Чистый убыток – 4,2 млн руб.

ТРЦ "Весна!" в Барнауле / Фото: amic.ru

ТРЦ “Весна” – 30 тыс. кв. м

Открыт в 2011 году. “Пятерочка”, Kari, “Эльдорадо” и др. Кафе, рестораны. МФЦ.

ООО “Сибирь проперти”

Учредители: Роман Халилов – 100%

Выручка – 136,1 млн руб. (+12%). Чистая прибыль – 2,1 млн руб.

ТЦ “Волна” – 29,8 тыс. кв. м

Открыт в 2015 году. Площадь – 29,8 тыс. кв. м. “Ашан”, “Спортмастер”, “Эльдорадо” и др. Рестораны, кафе.

ООО “Управляющая” (см. выше).

Центр встреч и развлечений “Огни” – 25 тыс. кв. м

Открылся в 2012 году. “Мария-Ра”, “М.Видео”, “Спортмастер”, Gloria Jeans и др. Рестораны, кафе, кинотеатр.

ООО “Золотой глобус”

Учредители: Артем Рейзбих – 25%, Наталья Сергеева – 25%, Иван Рейзбих – 25%, Галина Илларионова – 25%

Выручка – 141,8 млн руб. (18%). Чистый убыток – 13 млн руб.

ТРЦ "Огни" в Барнауле / Фото: amic.ru

ТОЦ “Гулливер-Парк” – 25 тыс. кв. м

Открылся в 2016 году. “Мария-Ра”, “Новэкс”, “Гольфстрим” и др. Кафе, рестораны, фитнес.

По сообщениям СМИ, застройщиком “Гулливер-Парка” выступало ООО Фирма “О и К” (учредители: Владимир Орлов – 50%, Галина Орлова – 40%, доля ООО – 10%).

В 2016 году ООО Фирма “О и К” подала в Арбитражный суд Алтайского края иск к индивидуальному предпринимателю Наталии Русаковой о признании договора купли-продажи от 2014 года притворной сделкой и взыскании с Русаковой около 137 млн руб. По этому договору индивидуальный предприниматель приобрела 25% незавершенного строительством ТОЦ. В 2018 году иск был оставлен без удовлетворения, это решение устояло в вышестоящих судах.

30 июня 2023 года ООО Фирма “О и К” было исключено из ЕГРЮЛ. Владимир Орлов также является учредителем ООО “Клуб Оскар”.

ТРК “СИТИ-центр” – 20,8 тыс. кв. м

Открыт в 2005 году. “Бахетле”, “М.Видео”, Digel и др. Кафе, рестораны, фитнес.

ООО Торговый дом “ДВС”

Учредители: ОАО “Барнаульский пивоваренный завод” – 40%, Сергей Сипягин – 14,4%, Ирина Шереметьева – 14,4%, Евгения Тихонова – 6%, Александр Локтев – 5,4%, Кирилл Локтев – 5,4%.

Выручка – 200,9 млн руб. (+10%). Чистая прибыль – 13,9 млн руб.

ТРЦ “Праздничный” – 16 тыс. кв. м

Открылся в 2014 году. “Магнит”, “Магнит Косметик”, “Эльдорадо”, “Светофор”, Fixprice, Bellisimo и др. Кафе, рестораны. Кинотеатр, фитнес.

По данным СМИ, одним из собственников “Праздничного” является предприниматель Сергей Титов, соучредитель ряда компаний, основной вид деятельности которых – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Среди них – ООО “Веста”, ООО ФПГ “Алтайэкспрессцентр”, ООО “Аграрий”. В 2020 году ТРЦ “Праздничный” выставлялся на продажу за 600 млн руб.

ТОЦ “Проспект” – 14 тыс. кв. м

Открылся в 2010 году. Площадь – 14 тыс. кв. м. Кафе, рестораны, конференц-зал, комната переговоров.

“Проспектом” управляет ООО “Юнион групп”. В настоящее время арендаторы, занимавшие первый-четвертый этажи, освобождают площади. По данным “Атмосферы”, после ремонта там разместится “Россельхозбанк”.

ТЦ “Москва” – 10,2 тыс. кв. м

Открылся в 2009 году. Мебель, отделочные материалы и др.

Входит в состав “Концерна СВ” (см. выше).

ТРЦ “Малина” – 9,9 тыс. кв. м

Открылся в 2009 году. “Монро”, Fixprice, е2е4, Priz и др. Ресторан, фуд-корт, фитнес.

ООО “Крона девелопмент групп”

Учредители: Игорь Супрун – 100%

Финансовая отчетность за 2023 год отсутствует.

Компания также владеет торговыми центрами “Арбуз” и “Вереница” в Новосибирске и торговым домом в “Кривцовъ” в р.п. Колывань Новосибирской области.

ТЦ “Бум” – 7,6 тыс. кв. м

“Лента”, Kari, “Эльдорадо”, DNS и др. В 2018 году СМИ сообщали, что арендодателем площадей в ТЦ выступает ООО “Альвента”.

ООО “Альвента”

Учредители: Артем Грушецкий – 80%, ООО “Фабер” – 20%

Выручка – 24,3 млн руб. (+1%). Чистая прибыль – 10,4 млн руб.

ТЦ “Первомайский” – 7,5 тыс. кв. м

Открылся в 2012 году. “Мария-Ра”, “Детский мир” и др.

ООО "Первомайский"

Учредители: Сергей Лямин – 42,7%, Сергей Немчинов – 19,6%, Татьяна Стрыжак – 15%, Игорь Дублей – 14,7%, Илья Бухтояров – 7%, Наталья Савина – 1%

Выручка – 28,7 млн руб. (+8%). Чистая прибыль – 11,1 млн руб.

ТЦ “Лето” – 7,5 тыс. кв. м.

Открыт в 2016 году. “Мария-Ра”, “Магнит Косметик”, DNS, Kari и др. “Вкусно – и точка”.

ООО “Управляющая” (см. выше).

ТД Ultra – 7 тыс. кв. м

Открылся в 2002 году. Площадь – 7 тыс. кв. м. “Пятерочка”, “Кавалер”, “Сударь”, Teplizza Market, Lady Sharm, “Винотека” и др. Кафе, кофейня.

ООО ТД “Ультра”

Учредители: Максим Банных – 44%, Елена Голяшкина – 22%, Ирина Коршунова – 22%, Наталья Колова – 12%

Выручка – 18,2 млн руб. (-2%). Чистая прибыль – 16,2 млн руб.

ТЦ “Норд Вест” – 6,5 тыс. кв. м

Открылся в 1997 году. “Мария-Ра”, “Новэкс” и др. Кафе.

Входит в состав “Концерна СВ” (см. выше).

Объект выставлен на продажу.

ТЦ “Район” – 6,3 тыс. кв. м.

Открылся в 2014 году. “Мария-Ра”, “Фактория Джинс”, “Садовод-Любитель”, “Цимус”. Фуд-корт.

В собственности учредителей “Марии-Ра”.

ТД “Пассаж” – 5,8 тыс. кв. м

Открылся в 2005 году. “Магнит”, женская и мужская одежда и др. Кафе.

Входит в состав “Концерна СВ” (см. выше).

Объект выставлен на продажу.

ТЦ “Юность” – 5,6 тыс. кв. м

“Мария-Ра”, Fixprice и др.

ООО “Юность”

Учредители: Михаил Макаров – 55%, Нина Макарова – 22,5%, Елена Кузнецова – 22,5%

Выручка – 11,9 млн руб. (+22%). Чистая прибыль – 1,2 млн руб.