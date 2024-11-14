Кто зарабатывает миллиарды на Алтае на продуктах и переработке? Список предприятий
Рейтинг алтайских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по выручке и чистой прибыли в 2023 году
14 ноября 2024, 12:20, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Производство пищевых продуктов и напитков – один из наиболее развитых секторов экономики Алтайского края. "Атмосфера" проанализировала финансовые показатели предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в 2023 году и выбрала компании с выручкой от 1 млрд рублей.
"Безусловным лидером по выручке стала группа компаний "Киприно" – производитель сыров и сливочного масла. По чистой прибыли впереди всех Черемновский сахарный завод – единственное предприятие отрасли, прибыль которого измеряется в миллиардах", – отмечает издание.
По выручке в 2023 году:
- Группа компаний "Киприно" – 18,3 млрд руб. Производство сыров и сливочного масла.
- Группа компаний "Благо" – 13,9 млрд руб. Производство растительных масел.
- АО "Барнаульский молочный комбинат" – 11,1 млрд руб. Производство цельномолочной и кисломолочной продукции, сливочного масла и сыров.
- ЗАО "Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова" – 10,6 млрд руб. Производство муки, круп, хлопьев, макарон, подсолнечного масла, комбикормов, кормов для собак и кошек.
- ОАО "Черемновский сахарный завод – 8,9 млрд руб. Производство сахара.
- ООО "Холод" – 6,6 млрд руб. Производство цельномолочной и кисломолочной продукции, сыров, сливочного масла, сухого молока.
- ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" – 6,3 млрд руб. Производство пива, кваса, безалкогольных напитков, энергетиков, питьевой воды.
- ООО "Диво Алтая" – 6,1 млрд руб. Производство растительных масел.
- ООО "Алтайская буренка" – 5,8 млрд руб. Производство цельномолочной и кисломолочной продукции, сливочного масла, плавленых сыров.
- ООО "Горизонт" – фирменная сеть "Алейский мясокомбинат" – 5,4 млрд руб. Производство и переработка мяса и мясной продукции.
- АО "Сиболеум" – 5,4 млрд руб. Производство растительных масел.
- ООО "МК Роса" – 4,3 млрд руб. Производство круп, хлопьев, муки, макарон.
- Группа компаний "Беляевские продукты" – 4,06 млрд руб. Производство муки.
- ООО "ПК "Геркулес" – 3,9 млрд руб. Производство круп, хлопьев, сои, рапса, пшеницы, гороха, гречихи, овса, ячменя, чечевицы.
- АО "Алтайская крупа" – Агрохолдинг "Гудвилл" – 3,7 млрд руб. Производство хлопьев, круп, муки, супов, кукурузных палочек, кормов для сельскохозяйственных животных.
- ООО "Русан Экспорт" – 3,7 млрд руб. Производство растительных масел.
- ООО "Алтайхлеб" – 3,1 млрд руб. Производство хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных.
- ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" – 3,1 млрд руб. Производство пива, безалкогольных напитков, питьевой воды, изотоников, энергетических напитков, сидра.
- ООО "Промышленно-заготовительная корпорация" – Панкрушихинское ХПП – 3 млрд руб. Хранение зерна, производство муки, отрубей, комбикормов.
- ООО "Алтайские колбасы" (ТМ Барнаульский пищевик) – 2,7 млрд руб. Производство колбасных изделий и мясных деликатесов.
- АО "Коротоякский элеватор" – 2,6 млрд руб. Производство муки, круп, хлопьев, гороха колотого, комбикормов.
- ООО "Калманский КХП" - 2,5 млрд руб. Производство муки, круп, хлопьев, кормов для сельскохозяйственных животных.
- ООО "Персона" – 2,4 млрд руб. Производство, майонеза, соусов, кетчупа, приправ, соков, томатной пасты, джема, повидла.
- ООО "МитПром" (ТМ "Тальменыч") – 2,3 млрд руб. Производство охлажденного мяса, мясных полуфабрикатов, колбас и мясных изделий, полуфабрикатов.
- ООО "Алтай" – 2 млрд руб. Производство муки и круп.
- Агропромышленная группа "Алтайские закрома" – 1,9 млрд руб. Производство хлебобулочной продукции, кондитерских изделий, круп, муки, растительного масла.
- ООО "Брюкке" – 1,9 млрд руб. Производство мясных деликатесов, колбас, сыров, сливочного масла, муки, манной крупы.
- ООО "Сибирская семечка" – 1,8 млрд руб. Производство растительных масел.
- Группа компаний "Столица молока" – 1,76 млрд руб. Производство цельномолочной и кисломолочной продукции, сливочного масла, сыров.
- ООО "ВелКен" – 1,7 млрд руб. Производство фасованных семян подсолнечника.
- ООО "ПК Сибиряк" – 1,7 млрд руб. Производство круп.
- "Тейси" – 1,6 млрд руб. Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков.
- ООО "Алтайхолод" – 1,5 млрд руб. Производство мороженого.
- ООО "Агро-Сибирь" – 1,4 млрд руб. Смешанное сельское хозяйство, производство мучных смесей.
- ООО "АКХ Ануйское" – 1,4 млрд руб. Производство сыров и сливочного масла.
- АО "Иткульский спиртзавод" – 1,4 млрд руб. Производство спирта, водки, виски, бренди, джина, ликеров.
- ООО "Мяском-К" – 1,4 млрд руб. Производство мясной продукции.
- ООО "Долинские колбасы" – 1,3 млрд руб. Переработка и консервирование мяса.
- ООО "Кондитерская фирма "Алтай" – 1,3 млрд руб. Производство кондитерских изделий.
- ООО "Мороз" – "Меленка Ост" – 1,3 млрд руб. Производство пельменей, вареников, замороженных ягод, грибов, овощей, замороженных готовых блюд, полуфабрикатов, теста, фарша.
- ООО "Ас-Агро" – 1,2 млрд руб. Производство растительных масел.
- ООО "Новоалтайский маслоэкстракционный завод" – 1,1 млрд руб. Производство растительных масел.
- ООО "Триера" – 1,1 млрд руб. Производство питьевой воды, безалкогольных напитков, квасных напитков.
- ООО МПК "Алтай" – 1 млрд руб. Переработка и консервирование мяса.
- ООО "Борихинский пивзавод" – 1 млрд руб. Производство пива и безалкогольных напитков.
- ЗАО "Союз мука" – 1 млрд руб. Производство муки, манной крупы, гороха, отрубей, зерносмесей.
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
По чистой прибыли в 2023 году:
- ООО "Черемновский сахарный завод" – 2,4 млрд руб.
- ООО "Алтайхлеб" – 711,1 млн руб.
- ООО "АКХ Ануйское" – 636 млн руб.
- ЗАО "Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова" – 631,2 млн руб.
- Группа компаний "Киприно" – 552 млн руб.
- ООО "Диво Алтая" – 419,4 млн руб.
- Группа компаний "Благо" – 396,4 млн руб.
- АО "Барнаульский молочный комбинат" – 443,9 млн руб.
- ООО "Ас-Агро" – 421,1 млн руб.
- Группа компаний "Беляевские продукты" – 322 млн руб.
- ООО "МитПром" – 278,3 млн руб.
- АО "Сиболеум" – 237,4 млн руб.
- ООО "ПК "Геркулес" – 229,7 млн руб.
- ООО "Агро-Сибирь" – 231,6 млн руб.
- ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" – 173,7 млн руб.
- ООО "Новоалтайский маслоэкстракционный завод" – 162,7 млн руб.
- Агропромышленная группа "Алтайские закрома" – 161,7 млн руб.
- ООО "МК Роса" – 157,6 млн руб.
- ООО "Триера" – 148 млн руб.
- ООО "Брюкке" – 147,7 млн руб.
- ООО "Промышленно-заготовительная корпорация" – Панкрушихинское ХПП – 134,4 млн руб.
- ООО "Алтайская буренка" – 125,7 млн руб.
- АО "Алтайская крупа" – Агрохолдинг "Гудвилл" – 125,6 млн руб.
- ООО "Калманский КХП" – 100,7 млн руб.
- ООО "Кондитерская фирма "Алтай" – 73,4 млн руб.
- ЗАО "Союз мука" – 69,5 млн руб.
- АО "Коротоякский элеватор" – 67,3 млн руб.
- "Горизонт" – Алейский мясокомбинат – 63,9 млн руб.
- "Мороз" – 54,8 млн руб.
- ООО "ВелКен" – 53,8 млн руб.
- ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" – 45,8 млн руб.
- ООО "ПК Сибиряк" – 42,4 млн руб.
- ООО "Русан Экспорт" – 34,4 млн руб.
- ООО "Мяском – К" – 28,7 млн руб.
- ООО "Холод" – 16,9 млн руб.
- ООО "Алтай" – 15,1 млн руб.
- ООО "Сибирская семечка" – 9,6 млн руб.
- "Долинские колбасы" – 9,1 млн руб.
- ООО "Персона" – 6,8 млн руб.
- ООО МПК "Алтай" – 6,3 млн руб.
- Группа компаний "Столица молока" – 4,5 млн руб.
- "Тейси" – 2,5 млн руб.
- ООО "Алтайхолод" ООО – минус 8,2 млн руб.
- АО "Иткульский спиртзавод" – минус 17,5 млн руб.
- ООО "Алтайские колбасы" – минус 51,4 млн руб.
- ООО "Борихинский пивзавод" – минус 91,1 млн руб.
12:28:55 14-11-2024
Брюкке люблю, очень нравится. Киприно есть не возможно - как пластик без вкуса.
17:49:56 14-11-2024
Гость (12:28:55 14-11-2024) Брюкке люблю, очень нравится. Киприно есть не возможно - как... Да да ! А ещё вкусное сливочг масло Столицы молока и Кулундинское
12:45:11 14-11-2024
Представляете как у них завышены цены, что они имеют такую прибыль.Просто из го.... делают сыры, колбасы, сливочное масло.
13:05:23 14-11-2024
Самые вкусные сыр и масло Мамонтовского Молочного завода. Масло соленое и сыр Алтайский мамонт, Леус- бесподобный вкус. Рекомендую.
13:28:18 14-11-2024
Коренной житель Барнаула (13:05:23 14-11-2024) Самые вкусные сыр и масло Мамонтовского Молочного завода. Ма... Мамонтовский Гауда понравился.
16:03:11 14-11-2024
Коренной житель Барнаула (13:05:23 14-11-2024) Самые вкусные сыр и масло Мамонтовского Молочного завода. Ма...
Родственник работал у них, теперь не ест сыры вообще.
18:05:47 14-11-2024
Коренной житель Барнаула (13:05:23 14-11-2024) Самые вкусные сыр и масло Мамонтовского Молочного завода. Ма... Не знаю такую продукцию. Была как то и в мамонтов ком и романовском районе ни масла, ни сыра не видела. В романов к киоску от завода подошла, увидела мешки с сухим молоком, спросила собирают ли молоко у населения, или есть стадо большое рядом с села и. Нет там ничего. Были раньше барашки, при советах 24 тыс шт. Остались у частников барашки лоя себя. Вот и все хозяйство. Смешно читать. У гулвилла взяла масло солёное 350гр солёное по 450 руб за упаковку. Вкуса нет, одна реклама
13:27:11 14-11-2024
АКХ "Ануйское" - отличные сыры. Стоят около 600 руб./кг в их колхозных магазинах. В Барнауле цена их сыров составляет около 1000 руб./кг в Мария-Ра. В более мелких магазинах около 800 руб./кг.
14:38:24 14-11-2024
О, как! Сильно не вдаваясь в выручку всех, только что бросается в глаза. Оказывается выручка Алейского мясокомбината в два раза больше выручки Барнаульского пищевика. В любом магазине края продукция Барнаульского пищевика, у Алейского только своя сеть. Интересно, как Барнаульский пищевик прячет обороты. А прибыли у них похоже вообще нет.
15:07:07 14-11-2024
Вот тебе на Иткульский ушёл в минус.
Напрашивается налоговая проверка.
15:46:40 14-11-2024
Плавыч Плавыч, то где????
16:33:48 14-11-2024
А куда спрятался тс очтетностью Рубцовский молочный завод", входящий в структуру компании PepsiCo Росси? Учитывая те объемы выпуска продукцмм сыра Ламбер Сухой сыворотки и масла, у него должно быть не менен 40 млрд рублей выпуск продукции. Или все спрятали в обшорах, что бы не платить налоги нищему г. Рубцовску?
19:06:42 14-11-2024
гость (16:33:48 14-11-2024) А куда спрятался тс очтетностью Рубцовский молочный завод", ...
А где ОАО Мельник из того же Рубцовска?
23:52:11 18-11-2024
гость (16:33:48 14-11-2024) А куда спрятался тс очтетностью Рубцовский молочный завод", ... Они налоги с прибыли в крае не платят.
17:47:59 14-11-2024
Коренной житель Барнаула (13:05:23 14-11-2024) Самые вкусные сыр и масло Мамонтовского Молочного завода. Ма... А Брюкке тоже очень вкусная продукция и масло сливочное Столицы молока и кулундинское
21:42:10 14-11-2024
МОЛОДЦЫ!!!