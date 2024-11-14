Кто зарабатывает миллиарды на Алтае на продуктах и переработке? Список предприятий

Рейтинг алтайских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по выручке и чистой прибыли в 2023 году

14 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Производство пищевых продуктов и напитков – один из наиболее развитых секторов экономики Алтайского края. "Атмосфера" проанализировала финансовые показатели предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в 2023 году и выбрала компании с выручкой от 1 млрд рублей.

"Безусловным лидером по выручке стала группа компаний "Киприно" – производитель сыров и сливочного масла. По чистой прибыли впереди всех Черемновский сахарный завод – единственное предприятие отрасли, прибыль которого измеряется в миллиардах", – отмечает издание.

По выручке в 2023 году:

Группа компаний "Киприно" – 18,3 млрд руб. Производство сыров и сливочного масла. Группа компаний "Благо" – 13,9 млрд руб. Производство растительных масел. АО "Барнаульский молочный комбинат" – 11,1 млрд руб. Производство цельномолочной и кисломолочной продукции, сливочного масла и сыров. ЗАО "Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова" – 10,6 млрд руб. Производство муки, круп, хлопьев, макарон, подсолнечного масла, комбикормов, кормов для собак и кошек. ОАО "Черемновский сахарный завод – 8,9 млрд руб. Производство сахара. ООО "Холод" – 6,6 млрд руб. Производство цельномолочной и кисломолочной продукции, сыров, сливочного масла, сухого молока. ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" – 6,3 млрд руб. Производство пива, кваса, безалкогольных напитков, энергетиков, питьевой воды. ООО "Диво Алтая" – 6,1 млрд руб. Производство растительных масел. ООО "Алтайская буренка" – 5,8 млрд руб. Производство цельномолочной и кисломолочной продукции, сливочного масла, плавленых сыров. ООО "Горизонт" – фирменная сеть "Алейский мясокомбинат" – 5,4 млрд руб. Производство и переработка мяса и мясной продукции. АО "Сиболеум" – 5,4 млрд руб. Производство растительных масел. ООО "МК Роса" – 4,3 млрд руб. Производство круп, хлопьев, муки, макарон. Группа компаний "Беляевские продукты" – 4,06 млрд руб. Производство муки. ООО "ПК "Геркулес" – 3,9 млрд руб. Производство круп, хлопьев, сои, рапса, пшеницы, гороха, гречихи, овса, ячменя, чечевицы. АО "Алтайская крупа" – Агрохолдинг "Гудвилл" – 3,7 млрд руб. Производство хлопьев, круп, муки, супов, кукурузных палочек, кормов для сельскохозяйственных животных. ООО "Русан Экспорт" – 3,7 млрд руб. Производство растительных масел. ООО "Алтайхлеб" – 3,1 млрд руб. Производство хлеба, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных. ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" – 3,1 млрд руб. Производство пива, безалкогольных напитков, питьевой воды, изотоников, энергетических напитков, сидра. ООО "Промышленно-заготовительная корпорация" – Панкрушихинское ХПП – 3 млрд руб. Хранение зерна, производство муки, отрубей, комбикормов. ООО "Алтайские колбасы" (ТМ Барнаульский пищевик) – 2,7 млрд руб. Производство колбасных изделий и мясных деликатесов. АО "Коротоякский элеватор" – 2,6 млрд руб. Производство муки, круп, хлопьев, гороха колотого, комбикормов. ООО "Калманский КХП" - 2,5 млрд руб. Производство муки, круп, хлопьев, кормов для сельскохозяйственных животных. ООО "Персона" – 2,4 млрд руб. Производство, майонеза, соусов, кетчупа, приправ, соков, томатной пасты, джема, повидла. ООО "МитПром" (ТМ "Тальменыч") – 2,3 млрд руб. Производство охлажденного мяса, мясных полуфабрикатов, колбас и мясных изделий, полуфабрикатов. ООО "Алтай" – 2 млрд руб. Производство муки и круп. Агропромышленная группа "Алтайские закрома" – 1,9 млрд руб. Производство хлебобулочной продукции, кондитерских изделий, круп, муки, растительного масла. ООО "Брюкке" – 1,9 млрд руб. Производство мясных деликатесов, колбас, сыров, сливочного масла, муки, манной крупы. ООО "Сибирская семечка" – 1,8 млрд руб. Производство растительных масел. Группа компаний "Столица молока" – 1,76 млрд руб. Производство цельномолочной и кисломолочной продукции, сливочного масла, сыров. ООО "ВелКен" – 1,7 млрд руб. Производство фасованных семян подсолнечника. ООО "ПК Сибиряк" – 1,7 млрд руб. Производство круп. "Тейси" – 1,6 млрд руб. Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков. ООО "Алтайхолод" – 1,5 млрд руб. Производство мороженого. ООО "Агро-Сибирь" – 1,4 млрд руб. Смешанное сельское хозяйство, производство мучных смесей. ООО "АКХ Ануйское" – 1,4 млрд руб. Производство сыров и сливочного масла. АО "Иткульский спиртзавод" – 1,4 млрд руб. Производство спирта, водки, виски, бренди, джина, ликеров. ООО "Мяском-К" – 1,4 млрд руб. Производство мясной продукции. ООО "Долинские колбасы" – 1,3 млрд руб. Переработка и консервирование мяса. ООО "Кондитерская фирма "Алтай" – 1,3 млрд руб. Производство кондитерских изделий. ООО "Мороз" – "Меленка Ост" – 1,3 млрд руб. Производство пельменей, вареников, замороженных ягод, грибов, овощей, замороженных готовых блюд, полуфабрикатов, теста, фарша. ООО "Ас-Агро" – 1,2 млрд руб. Производство растительных масел. ООО "Новоалтайский маслоэкстракционный завод" – 1,1 млрд руб. Производство растительных масел. ООО "Триера" – 1,1 млрд руб. Производство питьевой воды, безалкогольных напитков, квасных напитков. ООО МПК "Алтай" – 1 млрд руб. Переработка и консервирование мяса. ООО "Борихинский пивзавод" – 1 млрд руб. Производство пива и безалкогольных напитков. ЗАО "Союз мука" – 1 млрд руб. Производство муки, манной крупы, гороха, отрубей, зерносмесей.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

По чистой прибыли в 2023 году: