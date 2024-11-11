Алтайские мусорные операторы получили на отходах более 120 млн чистой прибыли

Регоператоры сменились во всех зонах Алтайского края, а их деятельность стала весьма прибыльной

11 ноября 2024, 12:34, ИА Амител

Мусорная свалка / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

В Алтайском крае суммарная выручка пяти компаний, работающих на региональном рынке обращения с ТКО, превысила 2,4 млрд рублей, а чистая прибыль – 124 млн рублей, пишет "Атмосфера".

"Еще несколько лет назад большинство мусорных регоператоров в Алтайском крае работали с убытком. Особенно это было заметно на старте так называемой "мусорной реформы". Исключения, конечно, встречались, но они были довольно редкими. Так, по итогам 2019 года компания "Позитив 88" – на тот момент регоператор Славгородской зоны – получила 43 млн рублей чистой прибыли. Это оказался третий результат в СФО среди аналогичных предприятий", – отмечает издание.

В Алтайском крае с отрицательными показателями тот год завершили два из пяти регоператоров. Речь идет в частности о "ВторГеоРесурсе", который на обслуживании Рубцовской зоны потерял 1,6 млн рублей. Убытки на сумму 47 млн рублей показало и "Спецобслуживание-Центральное". В его ведении находилось сразу три зоны – Алейская, Бийская и Заринская. При этом "Линетт", занимаясь мусором в Каменской зоне, заработал 3,7 млн рублей, а барнаульский оператор "Эко-Комплекс" – всего 1,3 млн рублей.

"За прошедшие годы ситуация кардинально изменилась. Регоператоры сменились во всех зонах Алтайского края, а их деятельность, как следует из открытых источников, стала весьма прибыльной", – указывает издание.

В настоящее время в крае работают пять региональных операторов по обращению с ТКО. Это "Автотранс" (Каменская и Рубцовская зоны), "ЭкоТранс" (Алейская и Славгородская зоны), "ЭКО-Гарант" (Заринская зона), "Спецобслуживание плюс" (Бийская зона) и "Экосоюз" (Барнаульская зона). "Атмосфера" изучила финансовые результаты деятельности всех регоператоров, а также историю их появления на рынке.

ООО "ЭкоТранс" (Алейская и Славгородская зоны)

Алейск, Алейский, Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский район;

Славгород, Яровое, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Ключевский, Немецкий национальный, Родинский, Суетский, Табунский, Хабарский районы.

Компания зарегистрирована в Омске в 2007 году, директор и учредитель – Вадим Заворин, уставный капитал – 10 тысяч рублей. Выручка за 2023 год выросла до 278,2 млн рублей (+150%). Чистая прибыль увеличилась до 59 млн рублей (+255%).

Регоператор приступил к работе в Славгородской зоне с апреля 2024 года, срок соглашения рассчитан до конца 2033 года. "ЭкоТранс" заплатил по условиям конкурса 2,4 млрд рублей. Интересно, что еще одна компания, к которой имеет отношение Вадим Заворин, ООО "Автотранс", работает в качестве регоператора в Каменской и Рубцовской зонах.

По информации СМИ, 15% долей в компании "Благоустройство Славгорода", которая в свое время также боролась за право стать мусорным оператором в Славгородской зоне, принадлежат Дарье Завориной. Она может быть дочерью собственника "ЭкоТранса" Вадима Заворина.

ООО "Автотранс" (Каменская и Рубцовская зоны)

Баевский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы;

Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский, Угловский районы.

Компания зарегистрирована в Барнауле в 2015 году. Гендиректор – Константин Ломакин, исполнительный директор – Вадим Заворин. Учредители – Александр Моховиков (50%), Ирина Вьюгина (50%). Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Выручка за 2023 год составила 345,1 млн рублей, чистая прибыль – 24,2 млн рублей (+776%).

"Автотранс" выполняет обязанности регоператора в Каменской и Рубцовской зонах с 1 января 2023 года. С этого времени сразу же начались постоянные скандалы с несвоевременным вывозом мусора в Рубцовске. Напомним, на днях Минстрой Алтайского края расторг соглашение на осуществление деятельности с регоператором ТКО в Каменской и Рубцовской зонах. Причиной стало непредоставление безотзывных банковских гарантий на общую сумму свыше 36 млн рублей. По закону регоператор обязан ежегодно это делать в качестве обеспечения исполнения обязательств по оказанию коммунальной услуги. До определения нового регоператора ООО "Автотранс" продолжит вывоз ТКО и начисление платы жителям за оказание услуги.

ООО "Экосоюз" (Барнаульская зона)

Барнаул, Новоалтайск, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы, ЗАТО Сибирский.

Компания зарегистрирована в Барнауле в 2017 году, директор и учредитель – Андрей Кулагин. Уставный капитал – 13 тысяч рублей. Выручка за 2023 год составила 1,4 млрд (+15%), а чистая прибыль – 33 млн (-42%).

Напомним, с 2019 по 2021 год регоператором Барнаульской зоны по обращению с ТКО был "ЭКО-Комплекс". Сейчас компания занимается обслуживанием муниципального полигона. Ее выручка за 2023 год составила 324,4 млн рублей (+17%), а чистая прибыль – 89,9 млн рублей (+73%). Руководит компанией в статусе врио Роман Ланцов. Уставный капитал АО составляет 274,715 млн рублей.

В 2021 году в конкурсе на право работать регоператором в Барнаульской зоне победило ООО "Экосоюз", с которым заключили девятилетний договор на 11,6 млрд рублей. Компания примечательна не только высокими финпоказателями. Здесь работает экс-замглавы Барнаула по экономической политике Мария Кулагина. Бывший вице-мэр заняла должность замдиректора по финансам в "Экосоюзе". К слову, Кулагина работала в фирме и до своего трудоустройства в администрацию города, самой же компанией руководит ее муж, Андрей Кулагин.

ООО "Спецобслуживание плюс" (Бийская зона)

Белокуриха, Бийск, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский и Целинный районы.

Компания зарегистрирована в 2013 году в Бийске, директор – Олеся Тырышкина. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредители – МУП "Память" (24% в уставном капитале), а также Иван Терещенко (51%) и Владимир Мячин (25%). Выручка за прошлый год составила 327,5 млн рублей (+20%), чистая прибыль – 8 млн рублей (-57%).

Регоператор Бийской зоны примечателен тем, что выступает одновременно в качестве арендатора городского полигона, а также присутствием муниципалитета среди учредителей. Руководит же предприятием депутат Бийской гордумы Олеся Тырышкина.

С 2018 года оператором в Бийской зоне было "Спецобслуживание-Центральное". В мае 2021-го Минстрой Алтайского края определился с новым регоператором по обращению с ТКО: "Спецобслуживание плюс". За свои услуги оно попросило 2,4 млрд рублей. Срок соглашения рассчитан до 2030 года.

Напомним, жители наукограда периодически жалуются на мусорный коллапс. Очередной виток такого кризиса пришелся на ноябрь 2023 года. По мнению регоператора, это было обусловлено плохим содержанием контейнерных площадок, отсутствием баков и другими причинами. Вопрос поднимали на прямой линии с губернатором Виктором Томенко, который давал поручение мэру Виктору Щигреву разобраться в ситуации.