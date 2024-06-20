Кто зарабатывает, тот и платит. Эксперт о новом законе о налогах и тревогах бизнеса

Эксперт сомневается, что после принятия нового закона бизнес уйдет в тень, чтобы спрятать свои доходы

20 июня 2024, 12:45, ИА Амител

Российскую налоговую систему с 2025 года ждут большие изменения: вводится прогрессивная шкала НДФЛ. Грубо говоря, те, кто зарабатывает больше других, будут платить больше налогов. При этом в правительстве отмечают, что увеличение налоговой нагрузки ощутит небольшое число жителей страны. Однако предприниматели со скепсисом и недоверием относятся к таким заявлениям. А самое неприятное – то, что до сих пор нет ясных разъяснений, как будет работать налоговая система. Законопроект на данный момент принят во втором чтении. Гость "Переговорки" на amic.ru Виталий Шляков, директор юридического агентства "Дело", заместитель председателя общественного совета УФНС Алтайского края, рассказал, кого же в первую очередь коснутся изменения, почему ряд нововведений вызывают тревогу и что делать. Кстати, эксперт сомневается, что после принятия нового закона бизнес уйдет в тень, чтобы спрятать свои доходы.

Кто в "Переговорке"



Виталий Шляков родился 30 декабря 1980 года. В 2003-м окончил Алтайский экономико-юридический институт. С 2007 года начал работать гендиректором в собственном юридическом агентстве "Дело". Является председателем комитета по законодательству и праву Алтайской торгово-промышленной палаты, общественным помощником уполномоченного по защите прав предпринимателей Алтайского края при президенте РФ, членом общественного совета по защите малого и среднего предпринимательства при прокуратуре Алтайского края.

02:12 "Тот, кто больше зарабатывает, должен больше платить". Виталий Шляков о сути новой налоговой реформы.

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04:44 "Работодатель будет удерживать с зарплаты сотрудника и оплачивать". О том, на кого ляжет нагрузка по оплате обновленного налога.

07:24 "Кешбэк на налоги" – что это такое и кто его будет получать.

08:54 "Порог снижается, но прогрессивной ставки не будет". Как акционеры будут получать дивиденды при новом налогообложении.

10:17 "Ситуация интересная". Эксперт о том, как по-новому будут платить налоги ИП.

12:35 Почему тревожится бизнес и что делать предпринимателям, чтобы снизить налоговую нагрузку?

14:36 О том, как вырастет налог на прибыль. А еще о новых льготах. Эксперт рассказывает, что это за льготы и кому от них будет хорошо.

17:06 "Дайте нам прозрачные правила игры и чтобы все их исполняли". О том, уйдет ли бизнес в тень после принятия нового закона о налогах.

20:02 Когда примут новый закон и почему для бизнеса будет хорошо, если это сделают максимально быстро.