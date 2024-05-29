Минфин назвал новые ставки НДФЛ, которые считает справедливыми в "пятиступенчатой" системе

29 мая 2024, 14:40, ИА Амител

Калькулятор, расчеты / Фото: pixabay.com

Минфин внес в правительство законопроект об изменениях российской налоговой системы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-релиз министерства. В ведомстве предлагают увеличить ставки сразу по нескольким основным налогам, а также ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. С тех, кто зарабатывает больше других, предлагается собирать больше налогов. Уже известны доходы, при которых россиян хотят облагать повышенными налогами.

О том, какие именно виды налогов предлагают повысить, какими будут ставки НДФЛ и кому придется платить больше, – в материале amic.ru.

1 Какой будет новая прогрессивная шкала НДФЛ? Минфин предложил расширить прогрессию НДФЛ, в которой сейчас всего две ступени: 13% и 15% для тех, кто зарабатывает больше 416,7 тысячи рублей в месяц. В ведомстве считают, что таких ступеней должно быть пять, на последней из которых ставка НДФЛ превысит 20%. Ставки предлагаются следующие: 13% – при доходах до 200 тысяч рублей в месяц ,или 2,4 млн рублей в год;

– при доходах до 200 тысяч рублей в месяц ,или 2,4 млн рублей в год; 15% – на доходы в диапазоне 200-416,7 тысячи рублей в месяц, или 2,4-5 млн рублей в год;

– на доходы в диапазоне 200-416,7 тысячи рублей в месяц, или 2,4-5 млн рублей в год; 18% – на доходы в диапазоне от 416,7 тысячи до 1,67 млн рублей в месяц, или 5-20 млн рублей в год;

– на доходы в диапазоне от 416,7 тысячи до 1,67 млн рублей в месяц, или 5-20 млн рублей в год; 20% – на доходы в диапазоне 1,67-4,17 млн рублей в месяц, или 20-50 млн рублей в год;

– на доходы в диапазоне 1,67-4,17 млн рублей в месяц, или 20-50 млн рублей в год; 22% – на доходы свыше 4,17 млн рублей в месяц, или 50 млн рублей в год.

2 Как будут рассчитывать доходы, облагаемые налогами? Так же, как и сейчас. Ставка применяется не ко всему доходу, а лишь к сумме его превышения над лимитом. Например, если человек зарабатывает 10 млн рублей в год, то сначала он все равно будет отчислять НДФЛ по 13-процентной ставке. Платить 15% он начнет лишь тогда, когда его доход с начала года превысит 2,4 млн рублей. А когда он заработает больше 5 млн рублей, ставку для него повысят до 18%.

3 И что, много в России людей зарабатывает больше 200 тысяч в месяц? РБК приводит данные Росстата о том, что в апреле 2023-го начисленной зарплатой свыше 200 тысяч в месяц могли похвастаться 1,1 млн работников по всей стране. А зарплата более 3 млн была у 3,7 тысячи россиян. В Минфине также убеждены, что из 64 млн россиян, которые платят НДФЛ, введение прогрессивной шкалы коснется около 2 млн человек, или 3,2% всего работающего населения страны.

4 Кто сможет рассчитывать на льготные ставки? Сейчас известно о двух категориях россиян, которые смогут рассчитывать на послабления при новом режиме НДФЛ. Первые – семьи с двумя и более детьми, чей совокупный доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека. Для них будет действовать "налоговый кешбэк", который снизит ставку до 6%. Выплачиваться возврат 7% будет автоматически. В Минфине подсчитали, что на эту льготу сможет претендовать почти половина всех семей в России, где есть двое и более детей. Вторая категория – действующие участники спецоперации. Их доходы, связанные с участием в СВО, будут облагаться НДФЛ, как и раньше: 13 либо 15%, если доход более 5 млн рублей в год.

5 Каким хотят сделать налог на нетрудовые доходы? Известно, что НДФЛ с продажи недвижимости будет двухступенчатым: 13% – для доходов до 2,4 млн рублей и 15% – свыше этой суммы. При этом налог будут применять не к чистому доходу, а к итоговому финансовому результату. Это значит, что если человек продал одну недвижимость и купил другую, то налог он заплатит с получившейся разницы. При этом Минфин предлагает, как и раньше, освобождать от этого налога россиян, которые выдержали минимальный срок владения имуществом. Речь идет о пяти годах для недвижимости и о трех годах для автомобилей. А вот систему освобождения от налогов при продаже акций или долей в бизнесе изменят. Если доход от таких операций за год превысит 50 млн рублей, заплатить НДФЛ придется на общих основаниях, даже если человек владел активами более пяти лет. Для доходов от дивидендов и депозитов ставки в виде 13 и 15% сохранятся. Но изменятся пороги сумм: 15-процентную ставку НДФЛ будут применять к доходам более 2,4 млн рублей. Ранее порог суммы составлял 5 млн рублей.

6 Что будет с налогом на прибыль компаний? Ставку налога на прибыль Минфин предлагает повысить с нынешних 20 до 25%. В ведомстве объясняют это тем, что компании стали больше зарабатывать: в 2023 году их финансовый результат увеличился на 35,2% по сравнению с 2022-м и превысил 33 трлн рублей. В Министерстве финансов также считают, что повышение ставки налога на прибыль позволит отменить экспортные пошлины, которые вводили для многих отраслей в 2023-м. А вот механизм инвестиционного налогового вычета для российских регионов, который позволяет снизить нагрузку на организации, предлагают продлить бессрочно. Кроме того, Минфин считает нужным ввести федеральный налоговый вычет для компаний, которые трудятся в приоритетных отраслях.

7 Как увеличат налоги на добычу полезных ископаемых? Здесь тоже предлагается провести ряд повышений. Так, для отрасли "Добыча железа" налог на добычу полезных ископаемых хотят повысить на 15%. Ставка для компаний направления "Производство минеральных удобрений" (калийные соли), по планам Минфина, должна быть увеличена в 2,3 раза. НДПИ для "Производства минеральных удобрений" по апатитовым и фосфоритовым рудам должна быть увеличена вдвое.

8 Как изменится упрощенная система налогообложения? Для малого бизнеса, который работает по "упрощенке" (УСН), Минфин также запланировал изменения. Во-первых, предлагается расширить диапазон доходов, при которых УСН может применяться. Сейчас верхняя граница составляет 265,8 млн рублей, но ее хотят поднять до 450 млн рублей в год. Порог остаточной стоимости основных средств планируют повысить с 150 до 200 млн рублей. Повышенные ставки в виде 8% при базе "доходы" и 20% для базы "доходы минус расходы" планируется отменить. Предполагается, что весь бизнес на УСН будет платить по базовым ставкам: 6% при базе "доходы" и 15% для базы "доходы минус расходы". Но при этом все компании, чей оборот превышает 60 млн рублей в год, обяжут стать плательщиками НДС. В Минфине полагают, что повышение коснется ресторанного бизнеса, сфер аренды недвижимости и торговли. Также там ссылаются на официальные данные, что более 96% компаний на УСН не имеют выручки более 60 млн рублей.

9 Куда правительство планирует потратить деньги, собранные в виде налогов? Из релиза Минфина, на который ссылается РБК, следует, что полученные средства будут направлены на комплексное социально-экономическое развитие страны. "Налоговые изменения должны обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов", – заявил министр финансов России Антон Силуанов. Речь идет о финансировании новых нацпроектов ("Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры"), строительстве инфраструктуры, жилья и дорог, поддержке бизнеса и сферы высоких технологий.