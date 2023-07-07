"Кубометры в подарок": "Росводоканал Барнаул" запускает традиционную акцию

В ней автоматически будут участвовать все добросовестные абоненты предприятия

07 июля 2023, 10:05, ИА Амител LjN8KaGY8

Вода в кране / Фото: wirestock / freepik.com

В барнаульском водоканале с 1 июля 2023 года стартовала традиционная акция "Кубометры в подарок". Для участия в ней абонентам необходимо соблюсти всего два условия: своевременно, а именно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, оплачивать услуги барнаульского водоканала в течение второго полугодия и не иметь долгов перед предприятием за другие периоды.

"Мы выберем 150 победителей, которые получат по 10 кубометров воды. Такие акции – это не только стимул для жителей города своевременно оплачивать наши услуги, но и возможность для нас поблагодарить тех, кто всегда соблюдает платежную дисциплину, являясь примером образцового клиента водоканала", – отмечает начальник центра обслуживания водоканала Наталья Семикрас.

Победителей определят при помощи генератора случайных чисел в январе 2024 года. Приз будет зачислен в рублевом эквиваленте на лицевые счета выигравших абонентов. Счастливчикам придёт SMS*-уведомление, также номера их лицевых счетов будут размещены на сайте компании.

Напоминаем, что никаких заявок для участия в акции подавать не нужно, в ней автоматически участвуют все добросовестные абоненты предприятия.

Срок проведения акции: 01.07-31.12.2023г.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

barnaul.rosvodokanal.ru*SMS – (Short Message Service "Шот Мэсэдж Сервис", служба коротких сообщений).

Логотип компании / Фото: "Росводоканал Барнаул"

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