Кучу мусора, на которую жаловались барнаульцы, убрали

Чтобы ни у кого не возникало вопросов, даже опубликовали фото

14 июля 2024, 15:06, ИА Амител

Опустошенный мусорный контейнер / Фото: МЦУ Барнаула

Жители Барнаула пожаловались на большую кучу мусора, которая образовалась на пересечении улицы Партизанской и переулка Малого Прудского.

Муниципальный центр управления Барнаула оперативно отреагировал на это сообщение. Горожане рассказали, что мусор у жилых домов на перекрестке не вывозили около двух недель. За это время контейнеры переполнились и были почти скрыты под пакетами с бытовыми отходами. Местные жители сообщили, что ответственные службы бездействовали по неизвестной причине, а куча мусора продолжала расти и источать неприятный запах.

Информация о проблеме попала в МЦУ, после чего сообщение было передано в комитет по ЖКХ Барнаула.

Также центр опубликовал фотографию с места, о котором шла речь. Судя по снимку, горы пакетов с мусором действительно исчезли, а на месте, где ранее был "завал", теперь стоят полупустые мусорные контейнеры.