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Кучу мусора, на которую жаловались барнаульцы, убрали

Чтобы ни у кого не возникало вопросов, даже опубликовали фото

14 июля 2024, 15:06, ИА Амител

Опустошенный мусорный контейнер / Фото: МЦУ Барнаула
Опустошенный мусорный контейнер / Фото: МЦУ Барнаула

Жители Барнаула пожаловались на большую кучу мусора, которая образовалась на пересечении улицы Партизанской и переулка Малого Прудского.

Муниципальный центр управления Барнаула оперативно отреагировал на это сообщение. Горожане рассказали, что мусор у жилых домов на перекрестке не вывозили около двух недель. За это время контейнеры переполнились и были почти скрыты под пакетами с бытовыми отходами. Местные жители сообщили, что ответственные службы бездействовали по неизвестной причине, а куча мусора продолжала расти и источать неприятный запах.

Информация о проблеме попала в МЦУ, после чего сообщение было передано в комитет по ЖКХ Барнаула.

Также центр опубликовал фотографию с места, о котором шла речь. Судя по снимку, горы пакетов с мусором действительно исчезли, а на месте, где ранее был "завал", теперь стоят полупустые мусорные контейнеры.

мусор

Комментарии 3

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Гость

16:54:01 14-07-2024

Лето, жара, самое время привести мусорные контейнеры и их ограждения в порядок. Посмотрите, какие все облезлые. Надо покрасить! Чтобы ко Дню Города не портили вид повсеместно.

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Musik

23:21:28 14-07-2024

Гость (16:54:01 14-07-2024) Лето, жара, самое время привести мусорные контейнеры и их ог... Жара, лето, отпуска.
Может быть Технллогочннее зимой, а?

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Гость

17:22:50 14-07-2024

Надо было еще и оштрафовать. И вообще на лето делать другой график вывоза мусора. Т.е. вывозить чаще.

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