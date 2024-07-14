Барнаульцы пожаловались на огромную зловонную кучу мусора
Куча растет вторую неделю
14 июля 2024, 08:30, ИА Амител
Куча мусора на жаре / Фото: "Барнаул 22"
Жители Барнаула пожаловались на кучу мусора, которая выросла на пересечении улицы Партизанской и Малого Прудского переулка, сообщает "Барнаул 22".
"Вторую неделю наблюдаем рядом с домом такую картину. Жаркая погода. Зловоние. Ответственные службы, обратите внимание", – говорится в сообщении.
В комментариях отметили, что зато тариф за вывоз мусора растет и могут вскоре повысить его в два раза. Также рекомендовали самостоятельно позвонить региональному оператору по обращению с ТКО.
08:37:12 14-07-2024
С уваженьем... Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"!
09:09:01 14-07-2024
Сами срут и возмущаются.
один не докинул, второй не докинул и все последовали их примеру а потом жалуются откуда столько мусора.
09:45:27 14-07-2024
Тарифы повысят? В соседней НСО повысили тарифы - навешали лапши на уши-это для строительства мусороперерабатывающего завода. В результате свистнули эти деньги и найти не могут... Надо строить мусороперерабатывающий завод-бери кредит или используй свои средства. Мусор это огромные деньги и почему за вывоз люди должны платить? Это людям должны платить стоимость мусора. Мусором можно отапливать. Пластик и металлы. Это стоит деньги.
10:43:44 14-07-2024
Не докинул, значит не надо вывозить мусор?
12:44:17 14-07-2024
Гость (10:43:44 14-07-2024) Не докинул, значит не надо вывозить мусор?... Иннокентий правильно гутарит-за мусор платить надо людям. Это такой же ресурс как газ электричество
12:20:57 14-07-2024
Ничего то вы не понимаете, это же мусорная реформа такая, радуйтесь!!! 😂😂😂
16:32:31 14-07-2024
аахахха дауны минусы ставят, видать те свиньи что мимо параши кидают.
че правда глаза колит? а свиньи?