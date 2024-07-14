Барнаульцы пожаловались на огромную зловонную кучу мусора

Куча растет вторую неделю

14 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Куча мусора на жаре / Фото: "Барнаул 22"

Жители Барнаула пожаловались на кучу мусора, которая выросла на пересечении улицы Партизанской и Малого Прудского переулка, сообщает "Барнаул 22".

"Вторую неделю наблюдаем рядом с домом такую картину. Жаркая погода. Зловоние. Ответственные службы, обратите внимание", – говорится в сообщении.

В комментариях отметили, что зато тариф за вывоз мусора растет и могут вскоре повысить его в два раза. Также рекомендовали самостоятельно позвонить региональному оператору по обращению с ТКО.