"Куда определить вас?" В России создали "распределяющую шляпу" для профориентации

Магия вне Хогвартса

29 октября 2024, 18:05, ИА Амител

Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Московская биотехническая лаборатория Neiry презентовала свою новую разработку – сервис "Брейни". Специалисты создали интерфейс в виде "распределяющей шляпы" из кинофильма о Гарри Поттере, который поможет школьникам с выбором будущей профессии и вуза, сообщает "Новости Neiry".

За магией стоит наука – внутри "волшебного" головного убора находится повязка с электродами. Они считывают электроэнцефалограмму с мозга и передают ее на компьютер. После команда нейрофизиологов и психологов изучает полученные данные. Такое тестирование займет около 40 минут. Закончив его, вы можете отправляться в Хогвартс! А обычным магам Брейни предложит три профессиональных направления и примеры профессий, которые могут их заинтересовать.

"Например, с помощью "Брейни" мы можем увидеть, что ребенок продуктивен и вовлечен в творческих сферах, а ИТ-направление вызывает у него стресс, поэтому подростку сложно удерживать концентрацию", – объяснила руководитель сервиса "Брейни" Кристина Кудрявцева.

Сейчас нейропрофориентацию могут пройти подростки от 14 до 18 лет и получить профессиональный отчет и консультацию от специалистов. На данный момент "Брейни" уже используют университеты, образовательные платформы и даже правительство Москвы.

Текст: Варвара Панихина