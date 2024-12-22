Куда пойти учиться в Барнауле, чтобы построить карьеру в креативной индустрии?

Сегодня это одно из наиболее стремительно развивающихся направлений

22 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

Работник медиасферы / Фото: freepik.com

Креативная индустрия стала важной частью российской экономики сравнительно недавно. В последние годы наблюдают стремительный рост спроса на специалистов в этой области. Согласно данным ТАСС, количество вакансий в креативных индустриях увеличилось в 2,7 раза в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Средняя зарплата для таких сотрудников выросла на 42%. В ответ на запросы рынка в Алтайском госуниверситете (АлтГУ) в 2020 году открыли Институт гуманитарных наук. Сегодня здесь обучают около 15 тысяч студентов, среди которых – будущие дизайнеры, ИТ-специалисты, работники медиа, моды и современного искусства.

Программы подготовки рассчитаны на освоение перспективных профессий на стыке творчества, технологий и бизнеса. Сегодня студенты Института гуманитарных наук обучаются более чем по 60 образовательным программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры очной, вечерней и заочной форм обучения. Поступить можно в том числе и на бюджет.

Наиболее востребованные среди поступающих программы бакалавриата:

"дизайн";

"лингвистика";

"психология";

"реклама и связи с общественностью".

В магистратуре направления-лидеры последних лет – "прикладная информатика" (профиль "цифровой дизайн"), "социология", "педагогическое образование" и "история искусств".

Медиа сегодня – одна из ключевых областей креативной экономики. Студенты, желающие получить образование в этой сфере, могут поступить на направление подготовки "медиакоммуникации". В АлтГУ оно включает все образовательные ступени – бакалавриат, магистратуру, аспирантуру.

Практические навыки создания медиапроектов студенты тренируют на площадках комьюнити МедиаHub*. Пространство состоит из нескольких студий с современной техникой для фото- и видеосъемки, системы для записи подкастов и создания медиапроектов.

В сентябре 2023 года пространство получило статус региональной площадки "Студенческого медиацентра Минобрнауки России".

"Сегодня на рынке труда наблюдается нехватка высококвалифицированных специалистов в сфере креативной экономики, в то время как уход зарубежных компаний создает новые возможности для российских производителей", – объясняет директор института гуманитарных наук АлтГУ Лариса Нехвядович.

По ее словам, вуз обучает по всем направлениям креативных индустрий. Там создали такие образовательные программы, которые, с одной стороны, дают возможность получить фундаментальное образование, с другой – направлены на развитие гибких креативных и цифровых компетенций.

Учиться в Институте гуманитарных наук можно не только по программам высшей школы. Для детей и взрослых здесь работает академия Universum*. Около 20 программ подготовили для разных возрастов:

Kids* (4-6 лет) – развивающие творческие курсы для дошколят;

Junior* (7-17 лет) – цифровые навыки и современные компетенции для подростков;

Open* – переподготовка и повышение квалификации для профессионалов от ученых и экспертов креативной индустрии.

Как ранее сообщал amic.ru, с сентября 2025 года в Алтайском госуниверситете стартует магистерская программа по цифровой журналистике. Новое направление также разработано в ответ на потребности рынка и призвано готовить специалистов, способных работать с большими данными, искусственным интеллектом и цифровыми инструментами.

Как поясняют в вузе, запрос на таких профессионалов поступает от медиаиндустрии региона. Опросы работодателей показывают, что сегодня СМИ нуждаются в сотрудниках, которые умеют создавать контент с использованием современных технологий и эффективно взаимодействовать с аудиторией через социальные сети.

Эксперты отмечают, что цифровая трансформация изменила медиа: традиционные подходы к работе уходят в прошлое, уступая место новым методам. Программа направлена на подготовку журналистов, готовых адаптироваться к этим изменениям и успешно работать в стремительно меняющемся информационном пространстве.

*МедиаHub ("МедиаХаб"); Universum* ("Юниверсум"); Kids ("Кидс"); Junior ("Джуниор"); Open ("Опен").