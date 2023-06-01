В этом году 1 июня состоится множество праздников для детей и их родителей. Мы собрали некоторые из них.

В парке "Солнечный ветер" и "Верёвочном парке" (пр. Ленина, 152/1, 152/2) с 10:00 до 13:00 пройдёт городской праздник "Улыбнись, планета!!! В объективе – Лето!!!".

Ещё одно праздничное мероприятие проведут с 11:00 до 14:00 в парке "Арлекино" (ул. Георгия Исакова).

В Барнаульском планетарии (пр. Ленина, 19) подготовили игровую программу "Звёздное детство": праздник со Звездочётом", она также начнётся в 11:00.

И, конечно, маленьких гостей традиционно будут ждать в "Лесной сказке". Барнаульский зоопарк 1 июня приглашает на концерт детских творческих коллективов, мастер-классы "Сундучок идей для ваших детей", детское караоке, экскурсии, представление фокусника, анимацию с любимыми персонажами из мультфильмов.

На территории зоопарка программа начнётся в 12:00, а на территории парка продлится с 16:00 до 19:00.