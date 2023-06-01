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Куда сходить 1 июня с детьми в Барнауле?

Праздники пройдут в том числе в городских парках и скверах

01 июня 2023, 08:16, ИА Амител

Дети / Фото: amic.ru
Дети / Фото: amic.ru

В этом году День защиты детей в Барнауле будет очень насыщенным. Горожан – детей и их родителей – ожидает множество праздников и мероприятий.

Куда сходить 1 июня всей семьёй – amic.ru собрал афишу из главных событий.

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Какие праздники пройдут в День защиты детей в Барнауле?

В этом году 1 июня состоится множество праздников для детей и их родителей. Мы собрали некоторые из них.

В парке "Солнечный ветер" и "Верёвочном парке" (пр. Ленина, 152/1, 152/2) с 10:00 до 13:00 пройдёт городской праздник "Улыбнись, планета!!! В объективе – Лето!!!".

Ещё одно праздничное мероприятие проведут с 11:00 до 14:00 в парке "Арлекино" (ул. Георгия Исакова).

В Барнаульском планетарии (пр. Ленина, 19) подготовили игровую программу "Звёздное детство": праздник со Звездочётом", она также начнётся в 11:00.

И, конечно, маленьких гостей традиционно будут ждать в "Лесной сказке". Барнаульский зоопарк 1 июня приглашает на концерт детских творческих коллективов, мастер-классы "Сундучок идей для ваших детей", детское караоке, экскурсии, представление фокусника, анимацию с любимыми персонажами из мультфильмов.

На территории зоопарка программа начнётся в 12:00, а на территории парка продлится с 16:00 до 19:00.

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А будут ли спортивные мероприятия 1 июня?

Да. В частности, спортивная программа "Смелые и умелые" начнётся в 10:00 на площади имени Василия Шукшина. А ещё в День защиты детей жителям Барнаула обещают турнир по футболу на стадионе "Полимер" (ул. Малахова, 177б).
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Куда ещё сходить?

В День защиты детей праздничные мероприятия пройдут во всех районах Барнаула. 1 июня отметят около ТРЦ Galaxy, на ул. Мало-тобольской, а также в сквере Алтайского педагогического университета (АлтГПУ, там программа стартует в 11:00).

День защиты детей в Барнауле. Программа мероприятий на 1 июня

Детей ожидают фотозоны, выставки, танцевальные флешмобы, различные шоу, конкурсы, загадки, викторины, эстафеты, литературные и народные игры
НОВОСТИОбщество
Барнаул праздники День защиты детей

Комментарии 2

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Гость

09:38:42 01-06-2023

Надо бы по сложившейся традиции, как перед любыми праздниками, цены подзадрать на аттракционы, мороженное и другие детские радости.

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Гость

09:49:09 01-06-2023

цены подзадрать на - думаете еще не подзадрали?

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