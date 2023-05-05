В День Победы в Барнауле перекроют несколько улиц, из-за этого изменится движение общественного транспорта

05 мая 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В этом году в Барнауле к Дню Победы перекроют несколько улиц.

По каким участкам дорог будет ограничено движение 9 мая и как в праздник изменятся маршруты общественного транспорта – читайте на amic.ru.

1 Какие улицы и на сколько перекроют 9 мая в Барнауле? В Барнауле 9 мая будут перекрыты: пр. Ленина, от пр. Строителей до ул. Гоголя – с 08:00 до 16:00;

ул. Димитрова, от пр. Ленина до пр. Социалистического – с 08:00 до 23:00;

ул. Мерзликина, от пр. Социалистического до ул. Геблера – с 08:00 до 23:00;

пр. Социалистический, от пр. Строителей до ул. Молодёжной – с 08:30 до 23:00;

площадь имени 5-й Гвардейской Городской стрелковой дивизии, от 5-й Западной до 80-й Гвардейской Дивизии – с 13:00 до 22:30;

площадь у ДК "Южный" – с 15:00 до 22:30.

2 Движение каких автобусов изменится 9 мая в Барнауле? В основном 9 мая изменятся схемы движения автобусов, которые ходят по пр. Ленина. Всего изменения маршрутов произойдут у 15 маршрутов, курсирующих по главному городскому проспекту: № 1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 33р, 35, 41, 47, 53, 70р, 110, 144.

3 И по каким же маршрутам будут ездить автобусы 9 мая? Поскольку участок пр. Ленина от пр. Строителей до ул. Гоголя будет перекрыт, автобусы поедут по пр. Красноармейскому, а также по другим улицам. Автобусы № 1, 10, 24, 25, 35, 53, 144 при движении в сторону Речного вокзала поедут так: пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее по маршрутам. В обратном же направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее по маршрутам.

Автобус № 6 при движении на конечный остановочный пункт "Элеватор" поедет по такой схеме: пр. Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Анатолия; в обратном направлении: ул. Анатолия – пр. Комсомольский – ул. Советская – пр. Ленина, далее по маршруту.

Автобусы № 27, 110 при движении на конечную остановку ЛДП "Спартак-2" поедут следующим образом: пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее по маршрутам. А в обратном направлении – через пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей и далее по маршрутам.

Автобус № 29 в сторону ул. Аванесова будет ездить по схеме: пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина и потом по маршруту. А обратно – через пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина и далее по маршруту.

Автобус № 33р при движении в сторону ул. Аванесова пойдёт по схеме: пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский и далее по маршруту. По эти же улицам он будет ездить и в обратном направлении.

Маршрут № 41 на конечную остановку "Улица Партизанская" направится через пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Партизанская и далее по маршруту; обратно – по этим же улицам.

Автобус № 47 в сторону Речного вокзала будет ходить без изменений, а в обратном направлении пойдёт по следующей схеме: ЛДП "Спартак-2" – пр. Ленина – разворот на ул. Гоголя – пр. Ленина – ул. Пушкина, далее по маршруту.

Маршрут № 70р при движении с остановки "Пл. Победы" будет следовать по пр. Красноармейскому – ул. Гоголя и далее по маршруту, а в обратном направлении через ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пл. Победы.