"Кукла колдуна" или "По барам": какие песни сейчас самые популярные у россиян

В топе треки певицы Anna Asti и группы "Король и шут"

11 октября 2023, 16:30, ИА Амител erid: LjN8Jwg3D

Музыка / Фото: МегаФон

Осенью 2023 года самыми популярными музыкальными композициями среди россиян стали треки певицы Anna Asti (Анны Асти) и группы "Король и шут", успех которой снова обусловлен недавним одноименным биографическим сериалом. В сентябре их песни абоненты МегаФона устанавливали себе на мобильные номера вместо гудков активнее всего, об этом свидетельствует исследование оператора на основе данных сервиса "Замени гудок".

По итогам сентября песни Anna Asti "По барам" и "Царица" занимают первые две строчки в списке самых устанавливаемых треков вместо гудков. Единственная рэп-композиция в первой пятерке сентября – "Где прошла ты" (Гио Пика и Кравц), расположившаяся на третьем месте по числу установок. А завершает осенний топ-5 группа "Король и шут", в рейтинге сразу два их трека: "Кукла колдуна" и "Лесник".

В целом по итогам девяти месяцев 2023 года самым популярным треком по установке вместо гудка стала композиция "Позвони" от DJ Smash (ДиДжей Смэш) и NIVESTA ("Нивеста"). Следом в рейтинге идут JONY (Джони) с песней "Аллея", "Король и шут" (трек "Дурак и молния") и INSTASAMKA (Инстасамка) с песней "За деньги да", особенно популярной у молодой аудитории.

При этом список музыкальных предпочтений россиян существенно изменился с прошлого года. В 2022-м рейтинг самых популярных исполнителей возглавляла Люся Чеботина с треком "Солнце Монако", а завершали первую тройку Ислам Итляшев с "Коброй" и GAYAZOV$ BROTHER$ (Гаязов Бразерс) с "Малиновой Ладой". В этом году в топ-10 из них смогла попасть только Люся Чеботина, занявшая пятую строчку с песней "Плакал Голливуд".

Сейчас фонотека сервиса "Замени гудок", позволяющая установить мелодию вместо гудков, которые слышит звонящий, включает свыше 180 тысяч треков российских и зарубежных исполнителей. По данным оператора, с начала 2022 года число абонентов, предпочитающих мелодии на гудке, выросло на 30%. Чаще других этим сервисом пользуются женщины 30-40 лет и мужчины 40-50 лет, на них приходится около 64% от всей аудитории.

Наиболее популярна услуга среди жителей Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края. В топ-5 регионов также входят Ростовская область и Республика Башкортостан.

ПАО "Мегафон"

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