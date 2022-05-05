5,5 млрд рублей выделят на развитие российского кинематографа

На поддержку кинематографа в России выделят 5,5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Выделить в 2022 году Минкультуры РФ на поддержку кинематографии в целях господдержки производства национальных фильмов бюджетные ассигнования в размере 5,5 млрд рублей. В том числе 4 млрд рублей Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии», — сказано в тексте распоряжения, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее актёр и депутат Николай Бурляев дал совет, как компенсировать уход Голливуда из России. Он усомнился в качестве современного российского кино, но предложил восстанавливать старые советские картины, после чего выпускать их в повторный прокат.