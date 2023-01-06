С каким диагнозом режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в больницу

Никита Михалков находится в тяжёлом состоянии

06 января 2023, 10:20, ИА Амител

Никита Михалков/ Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в больницу, он находится в тяжёлом состоянии. По словам пресс-секретаря кинематографиста, у него грипп. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По информации издания, супруга режиссёра, Татьяна, рассказала, что точный диагноз пока неизвестен. «КП» пишет, что Михалков мог заразиться гриппом на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым, который скончался 29 декабря от последствий ковида.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что Михалкова госпитализировали с подозрением на коронавирус.

По информации издания Baza, режиссёра сначала увезли в ГКБ № 6. Однако затем медики решили перевезти его в другую больницу с помощью реанимационной бригады.

Отметим, что Никита Михалков является одним из самых известных российских кинорежиссёров. Он возглавляет Московский международный кинофестиваль. В 1995 году получил премию «Оскар» за фильм «Утомлённые солнцем». Также он номинировался на «Оскар» за картины «Урга — территория любви» и «12».