Актриса Олеся Судзиловская приехала в Сростки и посмотрела на местные достопримечательности

Российская актриса Олеся Судзиловская, которая примет участие в Шукшинском кинофестивале, едет в Барнаул. Ранее она отдыхала в Республике Алтай, а по пути заехала в Сростки.

«Находимся у памятника Василию Макаровичу Шукшину в его родном селе Сростки Бийского района в Алтайском крае. Взяли с собой перекус, пообедали с красивейшим видом на реку прямо там же на горе у памятника», — написала актриса.

Она рассказала о том, что в это время рядом по подготовке сцены, но вокруг нее, по словам актрисы, было очень много мусора.

Она поговорила с рабочими, которые рассказали ей, что будут собирать этот мусор до вечера.

О том, кто еще из российских звезд приедет на Шукшинский кинофестиваль в Барнауле — читайте в материале amic.ru.