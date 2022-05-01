Анджелина Джоли приехала на Украину
Актрису заметили в кафе во Львове
1 мая 2022, 08:35, Никита Черников
Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили в кафе во Львове, сообщает РЕН ТВ.
«Люди добрые, зашла выпить кофе в кофейне. А тут — Анджелина Джоли», — говорит автор ролика.
На кадрах видно, как 46-летняя актриса заходит в заведение в сопровождении мужчины и даёт автограф одной из посетительниц. При этом сидящий в телефоне с наушниками подросток так ничего и не заметил.
Отметим, что с 2001 года исполнительница роли Лары Крофт является послом ООН и занимается делами беженцев.
Ранее сообщалось, что российским регионам выделят 439 млн рублей за размещение беженцев из ЛДНР и с Украины.
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