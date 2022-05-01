Анджелина Джоли приехала на Украину

Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили в кафе во Львове, сообщает РЕН ТВ.

«Люди добрые, зашла выпить кофе в кофейне. А тут — Анджелина Джоли», — говорит автор ролика.

На кадрах видно, как 46-летняя актриса заходит в заведение в сопровождении мужчины и даёт автограф одной из посетительниц. При этом сидящий в телефоне с наушниками подросток так ничего и не заметил.

Отметим, что с 2001 года исполнительница роли Лары Крофт является послом ООН и занимается делами беженцев.

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Вопрос дня Как Анджелина Джоли приобрела всемирную известность?

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