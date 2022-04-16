Регионам выделят 439 млн рублей за размещение беженцев из ЛДНР и с Украины
Лидерами среди субъектов по объёму выделенных средств станут Ростовская, Воронежская и Курская области
16 апреля 2022, 14:18, Никита Черников
Российское правительство выделит регионам 439 млн рублей в качестве возмещения расходов в связи с размещением и питанием эвакуированных жителей ЛНР, ДНР и Украины. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что на временное размещение одного беженца выделяется до 913 рублей в сутки, за питание — до 415 рублей.
Лидерами среди субъектов по объёму выделенных средств станут Ростовская область — 110 млн рублей, Воронежская область — почти 100 млн рублей, Курская область — около 50 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае беженцев с Украины и из Донбасса расселят в санатории и гостиницы.
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